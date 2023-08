HLV Mourinho nhắm chiêu mộ Lukaku sau thương vụ Zapata đến AS Roma bế tắc

HLV Mourinho rất muốn bổ sung hàng công AS Roma thêm 1 tiền đạo, sau khi chân sút Tammy Abraham bị chấn thương nghỉ dài hạn. Mục tiêu chiêu mộ Duvan Zapata đã được đội bóng thành Rome theo đuổi gần 1 tháng nay.

HLV Mourinho đang tìm kiếm phương án mới cho hàng công AS Roma AFP

"Thương vụ Zapata đến AS Roma bất ngờ không được HLV Gian Piero Gasperini của Atalanta bật đèn xanh, do đội bóng này gặp trường hợp tiền đạo El Bilal Toure dính chấn thương nghỉ dài hạn. HLV Gian Piero Gasperini đang thuyết phục Zapata ở lại. Thương vụ này đang ở trạng thái chờ. Zapata đã đạt thỏa thuận với AS Roma và muốn ra đi. Quyết định tiếp theo sẽ tùy thuộc vào 2 CLB", nhà báo chuyên gia săn thông tin chuyển nhượng Fabrizio Romano cho biết.

Trong khi đó, theo trang Roma Press: "Thương vụ này đã kết thúc. Zapata không thể đến AS Roma vì CLB Atalanta muốn giữ tiền đạo này ở lại thêm 1 mùa giải. HLV Mourinho đã có đề nghị CLB AS Roma chuyển hướng sang tiền đạo Lukaku từ Chelsea".

Lukaku từng thi đấu dưới sự dẫn dắt của HLV Mourinho tại Chelsea và CLB M.U trước đây. Ngôi sao 30 tuổi người Bỉ hiện chưa đầu quân cho CLB nào, sau khi 2 CLB Inter Milan và Juventus đều rút lui khỏi các cuộc đàm phán. Lukaku còn hợp đồng với Chelsea đến tháng 6.2026, nhưng cũng bị HLV Mauricio Pochettino loại khỏi kế hoạch và phải tập ở đội U.21 trong lúc chờ đội bóng mới.

Lukaku có thể đến AS Roma để tái hợp với HLV Mourinho AFP

Theo tờ La Gazzetta dello Sport (Ý), đại diện của Lukaku đang liên hệ với AS Roma để đàm phán cho khả năng chuyển đến đội bóng thành Rome theo hợp đồng cho mượn. HLV Mourinho rất muốn có Lukaku, sau khi vụ đàm phán chuyển nhượng Zapata không thành. Nếu muốn có Lukaku, AS Roma sẽ phải đạt thỏa thuận chia sẻ một phần tiền lương với CLB Chelsea để trả cho cầu thủ người Bỉ.