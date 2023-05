HLV Mourinho nhận ủng hộ từ HLV Ancelotti muốn AS Roma vô địch Europa League

"Hãy hy vọng AS Roma sẽ vô địch Europa League. Sevilla là đội bóng mạnh, họ trải qua thời điểm khó khăn ở giải La Liga, nhưng hiện nay đã leo lên gần giữa bảng xếp hạng và tránh xa vị trí rớt hạng. Đội bóng này đang được tổ chức lại rất tốt. Tuy nhiên, AS Roma đang có 1 HLV rất giàu kinh nghiệm. HLV Mourinho đã dự rất nhiều trận chung kết các cúp châu Âu, kinh nghiệm của ông ấy sẽ giúp AS Roma vô địch", HLV Ancelotti nói với báo chí Ý mới đây, khi nhận đề nghị đánh giá về trận chung kết Europa League.

HLV Ancelotti ủng hộ đội bóng cũ AS Roma vô địch Europa League AFP

HLV Ancelotti là cựu danh thủ của CLB AS Roma, khi còn thi đấu, ông đã giúp đội bóng thành Rome vô địch Serie A năm 1983 và 4 lần vô địch Cúp nước Ý. Giữa HLV Ancelotti và HLV Mourinho có mối quan hệ bạn bè rất thân thiết, cả 2 trong sự nghiệp làm HLV cũng đã dẫn dắt các CLB như Chelsea và Real Madrid.

Trong khi đó, HLV Mourinho đang dồn tất cả sự tập trung của mình chuẩn bị cho AS Roma có trận chung kết Europa League ở trạng thái tốt nhất. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha vừa thông báo các buổi tập của AS Roma tại trung tâm tập luyện Trigoria trong tình trạng "đóng cửa" giới truyền thông, trước khi lên đường bay sang Budapest, Hungary.

Về mặt lực lượng của AS Roma, HLV Mourinho đang rất kín tiếng. Tuy nhiên, báo chí Ý vẫn nắm được nhiều nguồn tin xác nhận các ngôi sao hàng đầu như Paulo Dybala, Lorenzo Pellegrini, Leonardo Spinazzola đều đã bình phục chấn thương để có tên trong danh sách thi đấu trận chung kết Europa League.

HLV Mourinho đặt mọi quyết tâm giúp AS Roma có thêm danh hiệu vô địch cúp châu Âu và suất dự Champions League AFP

Trận chung kết Europa League gặp Sevilla, cũng là mục tiêu duy nhất còn lại của HLV Mourinho để giúp AS Roma có thêm danh hiệu vô địch cúp châu Âu và suất dự Champions League mùa tới. Tại giải Serie A, AS Roma hiện xếp thứ 6 trước vòng cuối, họ đang giữ 1 suất dự Europa League, nhưng nếu để thua Spezia sẽ rớt xuống giải Conference League.