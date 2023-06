HLV Mourinho từ chối đề nghị đến Ả Rập Xê Út có mức lương 30 triệu euro

"Lời đề nghị mới nhất của CLB Al-Hilal với HLV Mourinho có mức lương tăng lên 30 triệu euro/năm sau thuế, cho bản hợp đồng có thời hạn 2 năm. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha tiếp tục từ chối lời đề nghị của đội bóng Ả Rập Xê Út, để chỉ tập trung cho dự án tại CLB AS Roma. CLB Al-Hilal hiện tiếp cận HLV Allegri của Juventus", nhà báo Fabrizio Romano cho biết.

HLV Mourinho cam kết gắn bó với CLB AS Roma AFP

HLV Mourinho đang chịu 2 án kỷ luật từ những sự cố tranh cãi với trọng tài ở cuối mùa bóng trước, gồm bị cấm chỉ đạo 4 trận ở cúp châu Âu từ Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) và bị Liên đoàn Bóng đá Ý (FIGC) cấm chỉ đạo 10 ngày, tính từ khi giải Serie A mùa mới 2023 - 2024 khai mạc.

HLV Mourinho và CLB AS Roma cũng phải nộp phạt 50.000 euro vì những hành vi không đúng mực với trọng tài Daniele Chiffi sau trận Monza gặp AS Roma diễn ngày 3.5.

HLV Mourinho thường xuyên có các cuộc tranh cãi với trọng tài từ các trận đấu ở cúp châu Âu đến Serie A AFP

Trong kỳ chuyển nhượng mùa hè đang diễn ra, HLV Mourinho đang cộng tác chặt chẽ với Tổng giám đốc CLB AS Roma, ông Tiago Pinto để lên kế hoạch chiêu mộ các cầu thủ nhằm tăng cường lực lượng cho mùa giải mới. AS Roma hiện đã chiêu mộ 2 ngôi sao gồm tiền vệ Houssem Aouar từ Lyon và hậu vệ Evan Ndicka từ Eintracht Frankfurt đều theo diện chuyển nhượng tự do. Trong khi chia tay tiền đạo Justin Kluivert sang CLB Bournemouth ở Ngoại hạng Anh và Benjamin Tahirovic sang Ajax (Hà Lan). Tiền vệ Wijnaldum đã trở lại PSG sau 1 mùa cho mượn, nhưng đội bóng thành Rome đã thuyết phục được hậu vệ Diego Llorente ở lại 1 mùa nữa (mượn từ Leeds United).