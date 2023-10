HLV Mourinho tung đội hình lạ, AS Roma thắng trận thứ 3 liên tiếp tại Serie A

Ở màn so tài gần nhất giữa 2 đội diễn ra trên sân U-Power vào tháng 5.2023, AS Roma đã bị Monza cầm chân với tỷ số 1-1. Sau trận cầu ấy, nhiều tranh cãi vẫn liên tục nổ ra. HLV Mourinho đã rất tức giận với trọng tài chính Daniele Chiffi và nói rằng ông đã giấu một micro để ghi lại mọi thứ mà ông Daniele Chiffi cùng các trợ lý đã nói. Trước trận đấu ngày 22.10, HLV Mourinho còn đánh giá ông Daniele Chiffi là trọng tài tệ nhất ông từng gặp trong sự nghiệp cầm quân. Đáp lại những hành động của HLV Mourinho, thuyền trưởng của Monza, Raffaele Palladino cho rằng đó là hành động thái quá và không đáng được tôn trọng.

Để chuẩn bị cho trận đấu với CLB Slavia Praha tại UEFA Europa League, AS Roma đã có nhiều sự thay đổi bất ngờ. Diego Llorente - trung vệ số 1 của đội bóng áo màu bã trầu đã trở lại nhưng vẫn phải ngồi dự bị. Bryan Cristante một lần nữa được bố trí đá ở trung tâm hàng phòng ngự. Edoardo Bove, cầu thủ xuất thân từ lò đào tạo AS Roma tạo nên sự thú vị khi được lựa chọn đá chính ở hàng tiền vệ. Trên hàng công, việc Paulo Dybala chấn thương khiến sự phụ thuộc vào Lukaku càng trở nên rõ ràng hơn. Cầu thủ người Bỉ hiện đã có 7 bàn sau 8 trận.

Lukaku nhận được nhiều kỳ vọng từ CĐV AS Roma REUTERS

Chia sẻ trên kênh Sky Sports, HLV Mourinho không giấu giếm tầm ảnh hưởng của Lukaku tại AS Roma vào lúc này: “Lukaku ghi bàn ở mọi nơi, ngay cả khi anh ấy chơi ở những CLB nhỏ hơn như West Brom. AS Roma không phải là một đội quá nhanh, chúng tôi có một số hạn chế khi mất bóng hoặc giành lại bóng, vì vậy Lukaku cho chúng tôi một điểm để nhìn nhận. Anh ấy không còn là cậu bé mà tôi biết khi chúng tôi gặp nhau lần đầu ở Chelsea. Cầu thủ này là một người có tinh thần mạnh mẽ và chúng tôi cần sự hiện diện này trong phòng thay đồ”.

Có nhiều xáo trộn trong đội hình nhưng AS Roma vẫn được đánh giá nhỉnh hơn so với Monza. Đến phút 41, “Giallorossi” có lợi thế lớn khi Danilo D'Ambrosio bị đuổi khỏi sân. Tuy nhiên, AS Roma lại không thể làm chủ thế trận và để Monza lấn lướt về mặt kiểm soát bóng. Hơn 85 phút trên sân Olimpico, các học trò của HLV Mourinho chỉ kiểm soát bóng 49%, tung ra 15 cú sút nhưng không 1 lần chọc thủng lưới đối thủ.

Tưởng chừng trận đấu sẽ khép lại với tỷ số hòa, đến phút 90, cầu thủ vào sân thay người Stephan El Shaarawy tung cú sút đẳng cấp trong vòng cấm, mang về bàn thắng duy nhất của trận đấu. Ngoài đường biên, “Người đặc biệt” cùng các cầu thủ của AS Roma ăn mừng đầy phấn khích.

Stephan El Shaarawy (áo đỏ) giúp AS Roma giành trọn 3 điểm trên sân nhà REUTERS

Chiến thắng 1-0 trước Monza là trận thắng thứ 3 liên tiếp của AS Roma tại Serie A. Lukaku và các đồng đội hiện có 14 điểm và đã vươn lên vị trí thứ 6. Ở vòng đấu tiếp theo, AS Roma sẽ đối mặt với thử thách lớn khi làm khách trên sân của đội đầu bảng Inter Milan.