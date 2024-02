HLV Nhật Bản chê đội Hà Nội tập một đằng đấu một nẻo, thua là phải

Trận bóng khai xuân của đội Thanh Hóa vào chiều 18.2 đã trọn vẹn khi giành chiến thắng 2 - 0 trước đội khách Hà Nội. Trận đấu thuộc vòng 9 V-League 2023 - 2024.



Chủ nhà Thanh Hóa giành chiến thắng thuyết phục trước Hà Nội MINH HOÀNG

Sau trận đấu, HLV Daiki Imawasa của đội Hà Nội thừa nhận Thanh Hóa là đội chơi hay hơn, đặc biệt là hiệp 2.

Ông Daiki Imawasa cũng cho biết ông chưa lường hết được tính khốc liệt của giải đấu khi chỉ mới đến Hà Nội có 1 tháng và đây mới là trận đấu đầu tiên. HOV người Nhật Bản nói: "Mới qua có 1 trận chưa đánh giá được tính chất khốc liệt của giải. Bản thân tôi đến Hà Nội mới 1 tháng, rất khó để đánh giá tình khốc liệt chỉ qua 1 trận đấu. Tôi không có áp lực gì, cũng không băn khoăn, lo lắng gì khi nhiều HLV từng dẫn dắt đội Hà Nội đã bị sa thải".

HLV Daiki Imawasa chia sẻ rằng trong bóng đá việc tấn công hay phòng thủ xảy ra thường xuyên và luôn đi đôi với nhau, không thể đánh giá thủ tốt hay công tốt, cũng không thể nói hôm nay công hay thủ tốt.

HLV Daiki Imawasa chia sẻ sau trận đấu MINH HẢI

"Trong trận hôm nay cầu thủ không thể hiện giống khi luyện tập 1 tháng qua, mà vẫn thể hiện lối chơi như trước đây, trước khi tôi đến. Đội bạn thì HLV của họ làm việc thời gian dài rồi, họ đã thấu hiểu nhau. Còn với một đội bóng mà chơi không có ý đồ thì không hình thành một đội được. Lý do hôm nay chúng tôi thất bại không phải do sân, mà do những điều các cầu thủ học trong 1 tháng qua đã không thể hiện được trên sân, đó là nguyên nhân chính. Nếu những điều học hỏi được và thể hiện được trên sân mà vẫn thua thì đó là vấn đề khác", HLV Daiki Imawasa cho hay.

Khi trả lời cầu hỏi của PV về việc bóng đá Việt Nam cần củng cố điều gì để phát triển hơn, HLV Daiki Imawasa cho rằng điều đầu tiên là phải cải tạo chất lượng mặt sân, và cần giải quyết nhanh, không mặt sân không được giải quyết thì bóng đá Việt Nam không thể phát triển được.

HLV Popov cho rằng bóng đá Việt Nam muốn phát triển thì nên chơi lối chơi bóng ngắn và kiểm soát bóng MINH HẢI

HLV Popov của đội Thanh Hóa cũng "hiến kế" cho bóng đá Việt Nam phát triển. Ông cho rằng lối chơi bóng ngắn và kiểm soát bóng mà ông đang áp dụng cho đội Thanh Hóa sẽ giúp bóng đá Việt Nam phát triển.

"Cá nhân tôi không thích chơi bóng dài, và vẫn giữ phong cách chơi kiểm soát bóng dù mặt sân xấu. Đây là cách không chỉ cho chúng tôi mà có thể giúp bóng đá Việt Nam phát triển lên", HLV Popov cho hay.

Khi đánh giá về đội Hà Nội, ông Popov cho biết Hà Nội là một trong những đội bóng tốt nhất hiện tại của Việt Nam, nên rất khó cho một đội bóng như Thanh Hóa đánh bại được. Về cả tổng thể đội bóng và từng cá nhân thì Hà Nội có nhân lực tốt, thuộc tốp đầu của bóng đá Việt Nam.

HLV Daiki Imawasa của đội Hà Nội cho rằng thua trận trước Thanh Hóa do các cầu thủ chưa thể hiện được như các bài tập ông truyền đạt MINH HOÀNG

"Trận hôm nay rất khó khăn, thế trận chia đều cho 2 đội, tuy nhiên chiến thuật của chúng tôi hôm nay được các cầu thủ thực hiện rất tốt, đúng ý đồ. Khi chúng tôi có bóng chúng tôi chơi bóng nhanh, quyết liệt, khi chúng tôi mất bóng thì quay lại pressing, áp sát để giành lại bóng. Khi chúng tôi làm như vậy đối thủ sẽ rất khó để triển khai bóng. Đội Hà Nội là đội bóng tốt, tuy nhiên mặt sân hôm nay không tốt lắm. Nếu mặt sân hôm nay tốt thì chất lượng trận đấu hôm nay sẽ tốt hơn", HLV Popov chia sẻ.



Với 3 điểm giành được, đội Thanh Hóa đã vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng V-League khi có 18 điểm, kém đội đầu bảng Nam Định 4 điểm. Trong khi đó, đội Hà Nội vẫn chưa thể cải thiện vị trí của mình trên bảng xếp hạng V-League, tạm đứng ở vị trí thứ 10 với 10 điểm.

