HLV Park Hang-seo chia sẻ sâu sắc với người dân Việt Nam vì phải hứng chịu bão Yagi

Trên trang cá nhân, cựu thuyền trưởng đội tuyển Việt Nam Park Hang-seo chia sẻ: "Tôi xin được gửi lời chia buồn và động viên đến các gia đình đã phải hứng chịu sự tàn phá của cơn bão Yagi trong thời gian vừa qua. Tôi được biết, hiện nhiều tỉnh thành của Việt Nam đang phải hứng chịu thời tiết cực đoan và rơi vào tình trạng nguy cấp. Nhưng tôi hiểu rằng người Việt Nam mạnh mẽ và đoàn kết như thế nào, các bạn chắc chắn sẽ vượt qua được giai đoạn khốc liệt này. Từ Hàn Quốc, tôi vẫn đang dõi theo mọi người tại Việt Nam và mong rằng các bạn sẽ được bình an".



Thời điểm này, nhiều tỉnh miền Bắc đang gặp khó khăn, tổn thất về người và tài sản do ảnh hưởng của siêu bão Yagi. VFF chung tay chia sẻ với người dân và các địa phương bị ảnh hưởng bởi bão, bằng việc ủng hộ 200 triệu đồng. Hiện tại, Ngô Tố Uyên, vợ tuyển thủ Nguyễn Thành Chung cũng tích cực mua đồ cứu trợ để gửi đến huyện Chiêm Hóa (tỉnh Tuyên Quang) để hỗ trợ người dân đang gặp khó khăn do lũ lụt.

Trước trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan diễn ra vào tối nay (10.9), các cầu thủ sẽ dành một phút để mặc niệm nhằm tưởng nhớ những người đã qua đời, những chiến sĩ đã hy sinh vì cơn bão này.

Hà Nội mưa lớn, đội tuyển Việt Nam tập ở phòng gym khách sạn trước trận với Thái Lan

Cơn bão Yagi cũng ảnh hưởng rất nhiều đến giải đấu giao hữu tam hùng tại Việt Nam. Trận đấu giữa đội tuyển Nga và Thái Lan buộc phải hủy bỏ do thời tiết xấu. Chiều 9.9, một ngày trước màn so tài giữa hai đội bóng hàng đầu Đông Nam Á, "Voi chiến" phải tập luyện dưới trời mưa to còn các học trò HLV Kim Sang-sik chỉ được tập nhẹ ở khách sạn.