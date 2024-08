HLV Pep Guardiola nói lời cay đắng khi Julian Alvarez chính thức chia tay Man City

"Cậu ấy muốn ra đi và Atletico Madrid là một CLB hàng đầu, nên không sao cả. Chúc Juli may mắn, chúng tôi yêu cậu ấy, chúng tôi đã cùng nhau giành được mọi thứ. Tôi thực sự chúc cậu ấy mọi điều tốt đẹp nhất", HLV Pep Guardiola bày tỏ khi nói về thương vụ tiền đạo Julian Alvarez đã đạt thỏa thuận chuyển đến CLB Atletico Madrid ở La Liga (Tây Ban Nha).

Julian Alvarez thi đấu tại Olympic AFA

Đây là thương vụ lời "khủng" của Man City, khi để Julian Alvarez sang Atletico Madrid với mức phí lên đến 95 triệu euro, bao gồm 75 triệu euro mức phí cố định và 20 triệu euro các phụ phí khác, theo nhà báo Fabrizio Romano, chuyên gia săn thông tin chuyển nhượng.

Trong khi cách đây 2 mùa bóng, Man xanh chiêu mộ chân sút này từ CLB River Plate (Argentina) chỉ khoảng 15 triệu euro và còn cho đội bóng này mượn lại gần nửa mùa giải, đến đầu năm 2022 mới sử dụng thi đấu.

Hiện Julian Alvarez đang hoàn tất các thủ tục để chuẩn bị ra mắt Atletico Madrid ngay sau kỳ nghỉ, do vừa thi đấu xong Copa America và dự Olympic. Chân sút 24 tuổi này sẽ có suất thi đấu tại giải La Liga là cầu thủ thuộc EU (châu Âu) do cũng có quốc tịch Ý vì nguồn gốc của mình, theo tờ AS (Tây Ban Nha). Đây chính là lý do Atletico Madrid chi đậm để có Julian Alvarez.

Trong khi đó, sau khi để Julian Alvarez ra đi, Man City sẽ thiếu người hỗ trợ cho chân sút số 1 Erling Haaland như ít nhất trong 2 mùa giải qua. Man xanh đến nay trong kỳ chuyển nhượng mùa hè chỉ mới chiêu mộ 1 cầu thủ là Savinho.

HLV Pep Guardiola AFP

Theo HLV Pep Guardiola: "Chúng tôi đang xem xét khả năng chiêu mộ một cầu thủ mới thay thế Julian Alvarez. Chúng tôi vẫn đang thảo luận nội bộ về vấn đề này. Nhưng điều đó có thể xảy ra hoặc là không, chúng tôi sẽ cân nhắc và xem xét phải làm gì".

Man City hiện vẫn chưa có đầy đủ đội hình, do các cầu thủ chủ chốt ở đội tuyển Tây Ban Nha vô địch EURO 2024 hay đội tuyển Anh vào chung kết như Rodri, Phil Foden, Kyle Walker… vẫn đang được phép nghỉ ngơi.

Dự kiến đầu tuần tới họ mới trở lại và tập luyện chuẩn bị cho mùa giải Ngoại hạng Anh 2024 - 2025 khai diễn ngày 17.8 tới, với Man City ra quân gặp Chelsea lúc 22 giờ 30 ngày 18.8.