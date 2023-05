HLV Philippe Troussier: 'U.22 Việt Nam không ngại đối thủ nào ở bán kết'

Chiến thắng trước U.22 Malaysia ở lượt trận thứ 3 bảng B giúp đội tuyển U.22 Việt Nam chắc suất lọt vào vòng bán kết SEA Games 32. Trận đấu cuối cùng gặp U.22 Thái Lan chỉ còn mang ý nghĩa phân định ngôi nhất – nhì bảng đấu để chờ đợi đối thủ từ bảng A.

Hiện tại ở bảng B, cả U.22 Thái Lan và U.22 Việt Nam đều có cùng 9 điểm sau 3 trận toàn thắng. Dù vậy, đội bóng do HLV Troussier dẫn dắt xếp thứ 2 do kém hiệu số so với Thái Lan. Trong khi đó sau lượt trận thứ 3 ở bảng A, U.22 Indonesia đang dẫn đầu với 9 điểm, so với 6 điểm của U.22 Myanmar. Nếu vị trí của các đội vẫn giữ nguyên sau lượt trận cuối cùng vòng bảng SEA Games 32, U.22 Việt Nam sẽ đối đầu U.22 Indonesia ở bán kết.

Văn Tùng đang là ngôi sao sáng nhất của U.22 Việt Nam tại SEA Games 32 NGỌC DƯƠNG

Với tấm vé góp mặt ở bán kết đã cầm chắc trong tay, U.22 Việt Nam sẽ gặp U.22 Thái Lan ở lượt trận cuối vòng bảng trong tâm thế hoàn toàn thoải mái. Dù vậy, HLV Troussier vẫn không hề có tư tưởng chủ quan.

Thành tích vượt qua vòng đấu bảng SEA Games 32 sau 3 trận thắng liên tiếp dần giúp người hâm mộ quên đi những hoài nghi trước giải, mà thay vào đó là những kỳ vọng thành công của U.22 Việt Nam. Thậm chí, nhà đương kim vô địch SEA Games còn có thể sử dụng những nhân tố phụ cho trận đấu với U.22 Thái Lan để bảo toàn thể lực cho vòng bán kết. HLV Troussier khẳng định bước tiến vững chắc của U.22 Việt Nam cho đến hiện tại đều đến từ những bài học thất bại trong quá khứ.