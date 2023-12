HLV Popov lại ca cẩm trọng tài: 'Hay mọi người không yêu đội Thanh Hóa'

Chiều 16.12, đội Thanh Hóa tiếp đón đội TP.HCM trong khuôn khổ lượt trận thứ 6 V-League 2023 - 2024.



Đội Thanh Hóa và TP.HCM chia điểm trong khuôn khổ lượt trận thứ 6 MINH HOÀNG

Hơn người nhưng không dám áp đặt lối chơi

Trước khi trận đấu diễn ra, vấn đề về tài chính của đội bóng này khiến nhiều cổ động viên lo lắng sẽ làm giảm sút tinh thần thi đấu của thầy và trò đội bóng xứ Thanh.

Nhưng cả trận đấu, tinh thần các cầu thủ đội Thanh Hóa chơi rất nhiệt tình, hơn thế nữa, trong hoàn cảnh phải chơi thiếu người do Nguyễn Thanh Long phải nhận thẻ đỏ, đội Thanh Hóa vẫn nỗ lực chiến đấu và có bàn mở tỷ số trận đấu.

Tuy nhiên, dù rất cố gắng nhưng đội Thanh Hóa cũng chỉ có thể giữ lại được 1 diểm, chấp nhận trận hòa 1 - 1 sau bàn thắng của Hồ Tuấn Tài.

Highlight CLB Đông Á Thanh Hóa - CLB TP. Hồ Chí Minh | Vòng 6 V-League 2023-2024

HLV Phùng Thanh Phương chia sẻ sau trận đấu MINH HẢI

Sau trận đấu, HLV Phùng Thanh Phương của đội TP.HCM bày tỏ hài lòng khi giành được 1 điểm trên sân Thanh Hóa, và cho biết dù hơn người nhưng chiến thuật tận dụng tình huống, cơ hội chứ không thể chơi tấn công với đội Thanh Hóa được.

"Chúng tôi không chơi chùng xuống ở hiệp 2, và chúng tôi chọn tình huống để chơi tấn công ở thời điểm nào, vì tôi biết đội Thanh Hóa là đội bóng mạnh và cách chơi của họ rất tích cực. Khi chúng tôi hơn người mà đẩy lên chưa chắc đã lợi thế. Chúng tôi cũng rút kinh nghiệm trận đấu vừa qua, chúng tôi thắng Hải Phòng 1 - 0 và sau đó sức ép của họ gây lên rất là nhiều, nên khi đá sân khách chúng tôi sẽ chọn thời điểm nào để chơi tấn công", HLV Phùng Thanh Phương nói.

Nhận xét về cầu thủ Minh Tùng, HLV Phùng Thanh Phương cho rằng: "Không chỉ trận đấu này, các trận đấu trước Minh Tùng đã đáp ứng rất xuất sắc và hoàn thành nhiệm vụ tôi giao. Còn các cầu thủ trẻ tôi luôn động viên, và tin các cầu thủ trẻ trong chuyên môn. Riêng tình huống bị phạt đền thì trong bóng đá diễn ra là bình thường, tôi sẽ động viên cầu thủ để các em hoàn thiện hơn".

Dù chơi hơn người ở phần lớn thời gian trận đấu nhưng đội TP.HCM không dám áp đặt lối chơi MINH HOÀNG

Có điều gì đó khác thường với đội Thanh Hóa?

HLV Popov của đội Thanh Hóa, sau trận đấu hôm nay đã nói rất nhiều chứ không kiệm lời như ở mùa giải trước.

"Để thi đấu với một đội phòng ngự như CLB TP.HCM thì không hề đơn giản. Ngược lại, với chúng tôi khi bị thẻ đỏ rồi, chúng tôi còn 10 người chống lại 11 người, nhưng chúng tôi vẫn kiểm soát được trận đấu và có 3 cơ hội rõ ràng để ghi bàn", HLV Popov cho hay.

Ông Popov cũng bày tỏ hài lòng với các học trò của mình, dù trong hoàn cảnh đá thiếu người nhưng tinh thần các cầu thủ đều rất tốt, chơi cống hiến đến phút cuối cùng.

"Đáng lẽ chúng tôi giành chiến thắng ngày hôm nay, nhưng chỉ có 1 tình huống kém may mắn thôi. Hôm nay rất khó khăn để đánh bại họ và hơn nữa do chúng tôi thiếu người, nhưng chúng tôi đã thi đấu hết mình. Vì thế, không có lý do gì không vui vẻ sau trận hôm nay. Có một điểm quan trọng hôm nay, đội bóng khác thì tôi không nói, đội chúng tôi thi đấu thiếu người trong suốt thời gian dài nhưng chúng tôi không co cụm về phòng ngự mà vẫn tấn công, phối hợp để ghi bàn, chúng tôi không giống đội bóng khác khi thiếu người là co về, cả 10 người về nửa sân để phòng ngự", ông Popov nói.

HLV Popov đã nói rất nhiều sau trận đấu, đặc biệt là công tác trọng tài MINH HẢI

Nói về tình huống phạm lỗi của Thanh Long khiến cầu thủ này bị rút thẻ đỏ, HLV Popov cho biết khi cầu thủ trẻ gặp lỗi như Thanh Long là chuyện bình thường. Ông cũng cho rằng Thanh Long là cầu thủ tốt cả về thể lực và tinh thần thi đấu, nhưng cầu thủ này phải phục vụ quá nhiều cả cho CLB và cho đội tuyển, không có thời gian nghỉ ngơi.

Nhận xét về thủ thành Xuân Hoàng, ông Popov cho rằng: "Xuân Hoàng là thủ môn tốt, khoảng 3 năm nữa cậu ấy sẽ là thủ môn tốt nhất của Việt Nam. Chúng tôi hết sức may mắn vì có 2 thủ môn, là những thủ môn tốt nhất của Việt Nam bây giờ. Với tôi giữa Xuân Hoàng và Thanh Diệp không có sự lo ngại nào cả".

Liên quan đến công tác trọng tài, đặc biệt là tình huống rút thẻ đỏ với Thanh Lòng, ông Popov đã nói rất nhiều về việc nay. Ông cho rằng trọng tài đang có điều gì đó bất thường với đội Thanh Hóa.

"Tất cả mọi người cứ nói tôi hay phàn nàn, nhưng tôi chỉ có 1 câu hỏi, tình huống dẫn thẻ đỏ có xứng đáng nhận thẻ đỏ hay không. Còn nhớ chúng tôi có trận đấu với Viettel, tình huống Rimario băng xuống còn có 1 mình hậu vệ của Viettel thôi, và đã chặn - phạm lỗi với bạn ấy nhưng có bị thẻ đỏ đâu. Hôm nay, chúng tôi có tận 2 trung vệ ở dưới mà Thanh Long lại bị thẻ đỏ thì các bạn có thể giải thích hộ điều đó không?.

Trả lời phóng viên sau trận đấu, HLV Popov lo lắng đang có điều gì đó về công tác trọng tài đối với đội Thanh Hóa MINH HOÀNG

Tại sao đội Thanh Hóa không được bình thường như với các đội khác. Tôi chỉ phản ứng và hỏi những tình huống bất lợi cho chúng tôi thôi, chứ những tình huống rõ ràng khác tôi có bao giờ phản ứng đâu. Tôi không nói đúng hay sai, mà tôi muốn hỏi. Nếu đó là sự chính xác thì chấp nhận, nhưng so sánh lại 2 tình huống đó khác nhau quá, có thể có cái gì đó với chúng tôi hay không. Và tôi không bao giờ dừng lại những gì tôi cho là đúng, khi tôi đúng thì tôi không sợ phát ngôn.

Tôi chấp nhận thẻ đỏ của Thanh Long ngày hôm nay, chỉ thắc mắc tại sao giữa tình huống hôm nay với tình huống gặp Viettel trước đây, tại sao?. Chỉ cần 1 người có hiểu biết một chút về bóng đá thôi, khi họ xem tình huống trận gặp Viettel với trận hôm nay cũng biết là tình huống trận gặp Viettel xứng đáng nhận thẻ đỏ hơn. Nhưng tại sao vậy, hay có điều gì đó, hay mọi người không yêu đội Thanh Hóa hay sao", HLV Popov cho hay.

Trước khi kết thúc buổi họp báo, ông Popov cũng tiết lộ mục tiêu của đội Thanh Hóa ở mùa giải năm nay là khá khiếm tốn khi chỉ là lọt tốp 6.

"Đội Thanh Hóa không tranh chấp gì cả, chúng tôi cố gắng chơi tốt để phục vụ khán giả, thế thôi", ông Popov nói.

Nhưng tôi vẫn muốn câu trả lời, có gì đó ở 2 tình huống hay không. Khi không có trọng tài VAR tôi chấp nhận điều đó, nhưng nay có VAR vẫn như thế. Trọng tài chính đã rút thẻ vàng, nhưng khi có trọng tài VAR tham khảo, thì lại rút thẻ đỏ", ông Popov nói.

Với trận hòa sau lượt trận thứ 6, đội Thanh Hóa tạm thời đánh mất vị trí nhì bảng, tuột xuống vị trí thứ 3, trong khi đó đội TP.HCM xếp ở vị trí thứ 6.