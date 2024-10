HLV Popov 'than trời' vì CLB Thanh Hóa thi đấu quá nhiều: Thực hư ra sao?

HLV Popov không nắm được lịch của CLB Thanh Hóa?

Tình huống khôi hài xảy ra sau chiến thắng 3-1 của CLB Thanh Hóa trước đội khách Hải Phòng ở vòng 3 V-League 2024 - 2025. Ở cuộc họp báo sau trận, phóng viên đặt câu hỏi về lịch thi đấu dày đặc của Thanh Hóa cho HLV Velizar Popov. Trong đó, chi tiết đội bóng xứ Thanh sẽ đá với Bình Định sau đây 3 ngày được đề cập đến.

Chiến lược gia người Bulgaria đáp lời: "CLB Thanh Hóa sẽ đấu với Bình Định vào ngày 19.10". Ông không đánh giá thêm.

HLV Popov ẢNH: MINH TÚ

Tuy nhiên, thông qua phóng viên, ông Popov mới biết CLB Thanh Hóa sẽ so tài Bình Định trên sân khách lúc 18 giờ ngày 4.10. HLV Đông Âu không biết lịch thi đấu đã bị đổi. Sau đó, HLV Popov bức xúc: "Những đội bóng cũng đá giải quốc tế như CLB Công an Hà Nội, CLB Nam Định đều được đá vòng 4 vào ngày 19.10, nhưng riêng chúng tôi phải đá vào ngày 4.10".

Sáng 1.10, HLV Popov đăng tải bức xúc lên trang cá nhân, trong đó có đoạn: "CLB Thanh Hóa đã chơi nhiều trận nhất kể từ đầu mùa giải, với nhiều chuyến đi nhất và dài nhất (6 trận kể từ đầu mùa để so sánh với 3 trận của các đội không tham gia các giải đấu quốc tế). Nhưng chúng tôi bị đổi lịch thi đấu lên thành ngày 4.10, trong khi các đội khác được nghỉ ngơi thoải mái, đến ngày 19.10 mới ra sân".

Chiến lược gia người Bulgaria khẳng định lịch thi đấu không fair-play với đội Thanh Hóa. Từ đầu giải, đội bóng xứ Thanh đã chơi 6 trận, gồm 3 trận V-League, 2 trận ở ASEAN Club Championship và 1 trận Siêu cúp quốc gia. Nếu tiếp tục gặp Bình Định vào ngày 4.10, CLB Thanh Hóa sẽ có trận thứ 4 trong số 7 trận gần nhất phải đá trên sân khách. Mật độ thi đấu của Thanh Hóa là 3 ngày/trận, nhiều nhất V-League.

CLB Thanh Hóa chơi đầy nỗ lực dù phải đá liên tục trên 2 đấu trường ẢNH: MINH TÚ

Đáng khen cho đội Thanh Hóa, khi dù phải đá liên tục, Thanh Long cùng đồng đội vẫn chơi nỗ lực. CLB Thanh Hóa thắng Shan United (3-1) và hòa Terengganu (2-2) ở giải Đông Nam Á. Tại V-League, đội bóng xứ Thanh đã thắng CLB Công an Hà Nội (1-0) và CLB Hải Phòng (3-1) để đứng ở nhóm đầu tại hai giải quan trọng.

Tuy nhiên, lịch dày đặc đã bào sức của đội bóng này. CLB Thanh Hóa cũng mất tiền đạo chủ lực Rimario Gordon do chấn thương ở trận gặp Terengganu.

Ông Popov cũng nên nghĩ cho cả đội khác

Theo lịch thi đấu ban đầu, CLB Thanh Hóa, CLB Công an Hà Nội và CLB Nam Định đều được dời lịch vòng 4 từ ngày 3, 4.10 sang 19.10. Do cả ba đội này phải căng sức đá giải quốc tế, nên được ưu ái giãn lịch.

Nhưng đối thủ vòng 4 của CLB Thanh Hóa là CLB Bình Định sẽ đá vòng sơ loại Cúp quốc gia vào ngày 20.10 (Bình Định gặp Bình Dương trên sân Quy Nhơn), nên ban tổ chức phải đổi lịch, tránh cho CLB Bình Định phải đá liền 2 trận trong 2 ngày.

Việc đổi lịch trận Thanh Hóa gặp Bình Định nhằm tránh cho lịch thi đấu V-League chồng chéo vào Cúp quốc gia.

Còn tại sao CLB Công an Hà Nội và CLB Nam Định không bị đổi lịch? Bởi CLB Nam Định vòng 4 V-League gặp SLNA, còn CLB Công an Hà Nội làm khách trước đội Hà Nội. Do cả hai đội Hà Nội và SLNA đều không vướng lịch ở Cúp quốc gia, nên lịch thi đấu được giữ nguyên.

CLB Thanh Hóa suýt nữa dự cả AFC Champions League 2 ẢNH: MINH TÚ

CLB Thanh Hóa phải thi đấu với mật độ dày, nhưng trong bối cảnh lịch các sân chơi quốc nội mùa giải 2024 - 2025 phải san sẻ với FIFA Days (đội tuyển quốc gia tập trung) cũng như AFF Cup diễn ra vào cuối năm, có lẽ ban tổ chức không còn phương án nào khác.

Để phục vụ các CLB Việt Nam đá giải quốc tế, lịch thi đấu V-League cũng đã được điều chỉnh tương đối nhiều. Bởi vậy, quan điểm cho rằng ban tổ chức thiếu fair-play của HLV Popov là không hợp lý.

Đấy là chưa kể, đầu mùa này, suýt nữa CLB Thanh Hóa đã tham dự AFC Champions League 2. Khi ban lãnh đạo đội quyết định rút lui, HLV Popov có động thái bất mãn.

Nhưng HLV người Bulgaria có hiểu rõ nếu dự giải châu Á, lịch đá của đội bóng xứ Thanh còn "khủng khiếp" hơn rất nhiều? Khi ấy, ông có than thở về mật độ thi đấu của học trò như lúc này nữa không?

Được biết, với những thông báo điều chỉnh kế hoạch, thời gian thi đấu đều được gửi đến các CLB tham dự từ rất sớm. Không biết các thông báo này có được CLB cập nhật đến đầy đủ các thành viên liên quan hay không khi thực tế luôn cho thấy, phải đến sát ngày diễn ra trận đấu, phản ứng về lịch thi đấu mới xảy ra và các góp ý thường lại không trực tiếp gửi đến đơn vị tổ chức giải một cách chính thống để các đơn vị liên quan có câu trả lời chính thức.



Vì sao Thanh Hóa không được lùi lịch thi đấu vòng 4 LPBank V-League?

Trong số 3 CLB tham dự các giải đấu quốc tế (AFF Shopee Cup và AFC Champions League Two), chỉ có Thanh Hóa không được lùi lịch thi đấu vòng 4 do đối thủ của họ vướng lịch thi đấu Cúp quốc gia 2024 - 2025.

Cụ thể, CLB Quy Nhơn Bình Định thi đấu vòng loại Cúp quốc gia vào ngày 20.10. Họ cũng là đối thủ của Thanh Hóa tại vòng 4 LPBank V-League. Nếu để CLB Thanh Hóa thi đấu cùng ngày với Nam Định và CAHN (19.10), là không đảm bảo yêu cầu về thời gian tối thiểu giữa 2 trận đấu cho đội bóng đất võ.

Trong khi đó, CLB Nam Định bận thi đấu AFC Champios League Two vào ngày 2.10 và không đảm bảo đủ tối thiểu 4 ngày nghỉ trước khi vòng 4 diễn ra (trong 2 ngày 3 và 4.10). Vì vậy, nhà đương kim vô địch V-League phải lùi lịch thi đấu vòng 4 (tiếp SLNA trên sân nhà).

Trong khi đó, trận đấu giữa CLB Hà Nội và CLB CAHN phải lùi lịch vì lý do bất khả kháng. Trong thời gian từ 1.10 đến 10.10, sân Hàng Đẫy đăng cai giải bóng đá nữ quốc tế tứ hùng chào mừng 70 năm giải phóng thủ đô (10.10.1954 – 10.10.2024). Hai đội bóng này cùng không phải thi đấu tại vòng loại Cúp quốc gia như cặp Nam Định gặp SLNA và cũng được sắp xếp đá bù vào ngày 19.10.

Theo VPF, lịch thi đấu vòng 4 đã được tính toán để đảm bảo các quy định về khoảng cách thời gian giữa các trận đấu, gửi thông báo kế hoạch đến các CLB, cũng như được Ban chấp hành Liên đoàn Bóng đá Việt Nam thông qua, phê duyệt trước khi ban hành.