HLV Popov và Kiatisak nói gì về cơ hội làm HLV trưởng đội tuyển Việt Nam?

Chiều 31.3, đội Thanh Hóa tiếp đón đội Công an Hà Nội trong khuôn khổ vòng 14 V-League 2023-2024. Đây là cuộc cạnh tranh đầy hấp dẫn khi cả hai đội đều có cùng 22 điểm, nhưng Công an Hà Nội xếp trên một bậc nhờ chỉ số phụ.



Dù rất nỗ lực nhưng đội Thanh Hóa đã thất bại trước đương kim vô địch Công an Hà Nội MINH HOÀNG

Trước một đội như Công an Hà Nội đang sở hữu dàn sao như Quang Hải, Tấn Tài, Văn Thanh, Nguyễn Filip..., các học trò của HLV Popov (đội Thanh Hóa) không hề chơi lép vế trong hiệp 1.

Lối chơi áp sát tầm cao mà HLV Popov xây dựng cho đội Thanh Hóa đã gây không ít khó khăn các học trò của HLV Kiatisak. Và hiệp 1 kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi.

Bước sang hiệp 2, thế trận cân bằng tiếp tục được 2 đội tạo ra. Và phải chờ đến phút thứ 67, từ pha bóng tưởng chừng đơn giản và khó có cơ hội ghi bàn thì Geovane Magno của CLB Công an Hà Nội đã đưa được bóng vào lưới mở tỷ số trận đấu.

Ngay sau bàn thua, HLV Popov đã tăng cường hàng công khi tung Võ Nguyên Hoàng vào thay Đinh Tiến Thành. Tuy nhiên, thế trận vẫn không có gì mới mẻ.

Những phút cuối trận đội Thanh Hóa chỉ còn chơi với 9 người khi Quốc Phương và Lê Văn Thắng nhận thẻ đỏ rời sân MINH HOÀNG

Để tạo bất ngờ, và có thêm sức mạnh cho hàng công, phút 86, HLV Popov tiếp tục tung Quốc Phương. Nhưng khi chưa kịp phô diễn sức mạnh của cái chân trái đã từng ghi nhiều bàn thắng đẳng cấp thì phút 72, Quốc Phương phải nhận thẻ đỏ trực tiếp sau khi khi va chạm với Bùi Hoàng Việt Anh. Và cũng từ vụ va chạm đó, cầu thủ Lê Văn Thắng của đội Thanh Hóa nhận thẻ vàng thứ 2 khiến cho đội bóng xứ Thanh chỉ còn chơi với 9 người.

Và 9 người của đội Thanh Hóa đã không thể chống đỡ được sức mạnh của đội Công an Hà Nội khi đội bóng này dễ dàng có bàn thắng thứ 2 do Phan Văn Đức lập công. Kết quả, trận đấu kết thúc với chiến thắng 2 - 0 dành cho đội Công an Hà Nội.

Trả lời sau trận đấu, HLV Kiatisak cho rằng: "đội Thanh Hóa khi chơi sân nhà thì rất mạnh, và đội Thanh Hóa thời gian qua họ tập trung tập luyện nguyên cả đội hình, còn chúng tôi có một số cầu thủ phải trung chơi cho đội tuyển quốc gia. Hôm nay tôi cũng rất cảm ơn các cầu thủ. Đặc biệt là Quang Hải, cậu ấy đã chơi tốt và làm tròn vai trò thủ lĩnh của mình.

HLV Kiatisak trả lời họp báo sau trận đấu MINH HẢI

Còn Phan Văn Đức, tôi rất mừng khi cầu thủ này trở lại và đã ghi bàn. Với lợi thế chỉ 1 bàn thắng tôi rất cân nhắc khi đưa Phan Văn Đức vào sân, vì lo lắng có thể cậu ấy bị chấn thương trở lại. Nhưng sau đó cậu ấy đã thể hiện tự tin và thể hiện rất tốt. Nhiệm vụ thời gian tới của tôi là bám sát đội Nam Định".

Khi trả lời câu hỏi của PV về cơ hội trở thành HLV trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam, HLV Kiatisak cho hay: "Tôi xin cảm ơn người hâm mộ Việt Nam. Đối với vai trò HLV tôi rất hạnh phúc khi làm bóng đá tại Việt Nam. Trước mắt tôi tập trung để đưa đội Công an Hà Nội có vị trí cao. Còn cơ hội làm HLV trưởng đội tuyển Việt Nam thì đó là mong muốn của tất cả các HLV. Và khi làm HLV trưởng đội tuyển Việt Nam thì ai cũng mong muốn đưa đội tuyển lên tầm cao mới, vươn tới sân chơi châu lục, đặc biệt là World Cup".

Dù không ít lần có những phản ứng với trọng tài, và bị trọng tài nhắc nhở trong trận đấu, nhưng điều bất thường là sau trận đấu hôm nay HLV Popov lại xin phép không bình luận, không nói về công tác trọng tài.

"Xin phép không bình luận về những tình huống của trọng tài trong trận đấu ngày hôm nay. Tôi từ chối trả lời những câu hỏi về trọng tài trong trận đấu ngày hôm nay", HLV Popov nói sau khi PV hỏi về công tác trọng tài.

HLV Popov trả lời họp báo sau trận đấu MINH HẢI

Nói về trận đấu, HLV Popov cho rằng: "Tôi không có đánh giá về các cầu thủ so với trước đây và bây giờ. Về cá nhân, tôi đánh giá chúng tôi không thể thua trận này, nhưng khi có cơ hội mà không ghi được bàn, và mắc sai lầm thì phải trả giá. Chúng tôi thi đấu với đội đương kim vô địch, trong đội hình của họ có khoảng 10 cầu thủ quốc gia. Còn khi chúng tôi giành thắng lợi trong trận siêu cup, thì khi đó chúng tôi xứng đáng chiến thắng".

HLV Popov cũng cho biết nguyên nhân chính làm ảnh hưởng rất lớn đến công tác huấn luyện lẫn trận đấu ngày hôm nay, dẫn đến trận thua trước Công an Hà Nội là mặt sân xấu.

"Hiện nay mặt sân chúng tôi rất khó khăn, không có mặt sân tốt so với các đội khác. Trong vòng 2 - 3 tháng vừa rồi, chúng tôi không có buổi tập chất lượng nào khi mà mặt sân không tốt. Mặt sân này chúng tôi cũng không muốn các đội đến đây thi đấu. Bây giờ chúng tôi có rất nhiều tồn đọng. Đây là vấn đề lớn của chúng tôi chứ không phải thua 1 hay 2 trận đấu như vừa rồi. Tôi không có cái cơ bản nhất trong công tác tập luyện, đó là mặt sân.

Cầu thủ chúng tôi mất sự tập trung do mặt sân xấu ảnh hưởng đến đỡ bóng, chuyền bóng. Tôi nhắc lại, 2 - 3 tháng vừa rồi chúng tôi chưa có buổi tập nào hiệu quả do mặt sân xấu. Khi cầu thủ ra sân bước vào sân với mặt sân như thế này thì mất hứng đi, không có tâm lý tập luyện hay thi đấu nữa. Đó là lý do chính chứ không phải trận đấu của chúng tôi".

Khi được hỏi về cơ hội làm HLV trưởng đội tuyển Việt Nam, ông Popov nói: "Hay để cầu thủ chúng tôi có tên trong đội tuyển quốc gia thì tốt hơn cho tôi. Khi ở đây làm việc, tôi làm từ việc nhỏ nhất để giúp cho bóng đá Việt Nam. Còn các bạn chỉ nghe thông tin thôi, chứ tôi chưa nghe ai nói với tôi về chuyện làm HLV trưởng đội tuyển Việt Nam. Tôi giúp đỡ bóng đá Việt Nam và cầu thủ nội, chứ không phải HLV ngoại là tốt đâu. Hiện tại tôi thấy Việt Nam có nhiều HLV nội tốt mà. Tôi không nói tên HLV, tôi chỉ nói HLV nội hiện nay rất tốt như HLV đội Hải Phòng, Viettel, Bình Dương, Nam Định, và ngay cả HLV của HAGL bây giờ. Đấy, chúng ta có nhiều HLV tốt, và tôi nghĩ họ xứng đáng có cơ hội dẫn dắt đội tuyển Việt nam".