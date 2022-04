HLV Thạch Bảo Khanh dẫn dắt đội Công an Nhân dân thay ông Vũ Quang Bảo

Trước hết việc đội bóng Công an Nhân dân thay tướng khi giải hạng Nhất mới tiến hành được 3 vòng là điều khá bất ngờ, nhất là khi đội lấy sân Ninh Bình làm sân nhà này đang chơi khá ổn với thành tích 2 thắng 1 hòa, tạm xếp thứ nhì sau Bà Rịa-Vũng Tàu chỉ thua có 1 điểm. Thường là đội bóng đang chơi khá tốt như vậy ít ai đổi HLV trừ khi có vấn đề từ HLV hiện tại là ông Vũ Quang Bảo, người rất có kinh nghiệm hơn 20 năm qua hoặc không khỏe hoặc cảm thấy có điều gì đó khiến cho việc cầm quân của mình không được trơn tru lắm phải rút về phía sau nhường vị trí cho người khác, thậm chí có thể rời đội. Nhưng cho dù là lý do gì thì việc HLV Vũ Quang Bảo không còn giữ cương vị dẫn dắt đội đi tiếp cũng là điều đáng tiếc.

Thay cho tướng Bảo, thông tin HLV Thạch Bảo Khanh được bổ sung thay thế được chính cựu trợ lý của HLV Trương Việt Hoàng xác nhận vào tối nay. Ông Thạch Bảo Khanh từng ấp ủ ý định sau khi chia tay Viettel là đi học bằng pro (HLV chuyên nghiệp) và mong muốn được thử thách bằng việc cầm quân ở giải V-League hoặc hạng nhất sau khi đã thành công ở sân chơi U.21 khi cùng Viettel đăng quang năm 2020 tại Nha Trang. Do vậy khi có lời mời từ Công an Nhân dân, rõ ràng là cơ hội không thể tốt hơn để Thạch Bảo Khanh quyết định thử sức mình, lần đầu tiên cầm quân ở đội bóng hạng Nhất mà lại là đội đang có nhiều tham vọng với mục tiêu phải thăng hạng V-League trong năm nay.

Về đội bóng Công an Nhân dân chắc chắn về mặt lực lượng, HLV Thạch Bảo Khanh cực kỳ yên tâm khi đây là 1 tập thể có sự kết hợp giữa quân bầu Đức như Đinh Thanh Bình, Trần Thanh Sơn, Lương Hoàng Nam, Lê Minh Bình, Phan Du Học, Nguyễn Hữu Anh Tài, Nguyễn Hoàng Trung Nguyên, A Sân, Trần Trung Kiên và lính bầu Hiển như Thái Khắc Huy Hoàng, Đỗ Sỹ Huy, Phùng Viết Trường, Nguyễn Như Tuấn cùng với số trụ cột của chính Công an Nhân dân như tuyển thủ U.23 Trần Quang Thịnh, Hoàng Văn Toản, Hà Văn Phương, Hoàng Trung Phong, La Nguyễn Bảo Trung. Bên cạnh đó là sự có mặt của chân sút kỳ cựu Võ Lý đến từ Huế và cầu thủ nhập tịch Nguyễn Trung Đại Dương. Với đội hình có bề dày như vậy và khoảng cách trình độ gần như không có sự chênh lệch nào lớn, rõ ràng việc Công an Nhân dân đặt mục tiêu cao là chuyện dễ hiểu.

Trách nhiệm của HLV Thạch Bảo Khanh vì thế sẽ rất nặng nề dù cựu tuyển thủ bóng đá Việt Nam luôn cho rằng anh sẵn sàng đối mặt với thử thách và luôn sẵn sàng chịu áp lực khi cầm quân đánh trận, nhưng đấu trường chuyên nghiệp bao giờ cũng rất phức tạp, nhất là năm nay việc giành quyền lên hạng có đến ít nhất 4 đội tham vọng là Bà Rịa- Vũng Tàu, Quảng Nam, Khánh Hòa và Công an Nhân dân, trong khi chỉ có 2 suất lên chơi V-League nên mỗi trận đấu khi giải bóng đá hạng Nhất quay lại từ 24.6 sắp tới sẽ là 1 trận chung kết không chỉ của Công an Nhân dân mà còn cho chính riêng Thạch Bảo Khanh.





Có lẽ Thạch Bảo Khanh sẽ yên tâm ở hàng tấn công khi 3 trận Công an Nhân dân ghi 6 bàn và có đến 6 cầu thủ khác nhau ghi bàn là Đinh Thanh Bình, Nguyễn Trung Đại Dương, Nguyễn Như Tuấn, Hà Văn Phương, Võ Lý và Nguyễn Văn Anh, nhưng thế thủ sẽ cần phải củng cố, phải có một thủ lĩnh để chỉ huy. Việc để thua 2 bàn chớp nhoáng chỉ sau 16 phút trên sân Bà Rịa-Vũng Tàu cho thấy hàng phòng ngự đội Công an Nhân dân vẫn còn hay mất tập trung và chưa kín kẽ.

Sắp tới với lịch thi đấu lượt đi dày đặc, mở đầu là trận rất khó khi gặp Phố Hiến cho đến trận cuối cùng lượt đi gặp Khánh Hòa, tổng cộng còn 8 vòng trong vòng có 7 tuần, nhưng đội Công an Nhân dân chỉ đá có 3 trận sân nhà. Đó sẽ là một bất lợi đòi hỏi HLV Thạch Bảo Khanh cần có những tính toán sao cho hợp lý nhất để không chỉ tạo niềm tin mà còn vững tay chèo biến bất lợi thành ưu thế cho mình trước khi bước vào lượt về.

Hy vọng vị tướng trẻ 43 tuổi này sẽ ghi được dấu ấn để cùng với thế hệ cùng thời đang cầm quân tung hoành ở giải hạng nhất như Nguyễn Minh Phương (Bà Rịa Vũng Tàu), Nguyễn Việt Thắng (Cần Thơ), Vũ Như Thành (Phú Thọ), Nguyễn Trung Kiên (Phù Đổng), Dương Hồng Sơn (Quảng Nam) tạo nên những trận cầu hay mang lại sức hút đáng kể cho bóng đá hạng Nhất trong thời gian tới.