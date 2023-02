HLV Thanh Hóa: ‘V-League là giải đấu khốc liệt nhất Đông Nam Á’

"Đây là trận tuyệt vời của các cầu thủ CLB Thanh Hóa, vì CLB Hà Nội là đương kim vô địch V-League. Chúng tôi luôn muốn thắng các trận đấu, nhưng 1 điểm trước Hà Nội cũng đủ để tôi hài lòng", HLV Veliza Popov chia sẻ sau trận hòa 0-0 của CLB Thanh Hóa trước đội Hà Nội ở vòng 4 V-League 2023.‏

‏CLB Thanh Hóa đã chơi rất tự tin dù phải làm khách trên sân CLB Hà Nội, nơi đội bóng xứ Thanh không thắng suốt 14 năm qua. Các học trò của HLV Velizar Popov thi đấu rất trực diện và hiệu quả. Dù không cầm bóng nhiều, nhưng CLB Thanh Hóa có không dưới 4 cơ hội ghi bàn, trong đó đáng tiếc nhất là cú đặt lòng đưa bóng đi dội xà ngang của Trọng Hùng.

CLB Thanh Hóa (áo vàng) có trận đấu đáng khen ở vòng 4 V-League 2023 MINH TÚ

‏"Tôi không nhớ CLB Hà Nội có bao nhiêu cơ hội, nhưng chúng tôi cũng có đến 4-5 cơ hội nguy hiểm nhưng không thành. Không riêng gì hiệp hai, chúng tôi đá tốt cả 90 phút. Tôi cũng thay đủ 5 người để tạo điều kiện cho tất cả cầu thủ được chơi bóng", ông Popov chia sẻ thêm.‏

‏Theo cựu HLV trưởng đội tuyển Myanmar, thắng ở V-League là nhiệm vụ rất khó khăn, bởi đây là giải đấu khốc liệt. ‏

‏"Tôi không nói V-League hay nhất, nhưng rất khó để thắng ở giải đấu này. Phong cách chơi ở V-League rất rắn, mặt sân thì kém chất lượng, nên có thể nói mức độ khốc liệt ở đây là nhất Đông Nam Á", HLV Popov nhấn mạnh. ‏

‏Sau 4 trận, CLB Thanh Hóa đang có 8 điểm, bằng với đội đầu bảng CLB Hà Nội. Đội bóng của HLV Popov thắng 2, hòa 2 và có tới 3 trận sạch lưới từ đầu giải. Ở trận gặp CLB Hà Nội, CLB Thanh Hóa đã chơi quyết liệt, nhưng ông Popov cho rằng đó là đấu pháp để đội nhà có kết quả tốt.

CLB Hà Nội vất vả giữ lại 1 điểm MINH TÚ

‏"Tôi chỉ muốn động viên các học trò, truyền lửa cho họ để họ chơi quyết liệt với đội Hà Nội. Không thể để đối thủ thoải mái chơi bóng. Tôi không hề cổ xúy bạo lực. Tôi chỉ muốn họ giành lại bóng để chơi bóng. Nếu có 20 pha phạm lỗi ở trận thì hơn một nửa số đó đến từ CLB Hà Nội. Nhìn chung, CLB Thanh Hóa đến đây để thắng chứ không vì 1 điểm, không phải để đá phòng ngự", HLV Popov khẳng định.‏

‏Nhà cầm quân của CLB Thanh Hóa cũng dành lời khen cho Paulo Conrado, ngoại binh đã chơi khá tốt từ đầu giải. Dù không nổi bật như Bruno Cunha (ghi 2 bàn), nhưng nguồn năng lượng của Conrado giúp đội Thanh Hóa tạo rất nhiều áp lực lên cầu môn đối thủ. ‏

‏"Thú thực là chúng tôi lấy cậu ấy mà không tốn đồng nào. Cậu ấy là cầu thủ tự do mà. Chúng tôi đâu giàu có như CLB Hà Nội hay CLB Công an Hà Nội? Cậu ấy rất chất lượng, chỉ chưa có thời gian hòa nhập do vừa mới sang 1 tuần là nghỉ Tết. Hy vọng sau vòng này, chúng tôi và cậu ấy có thời gian", HLV Popov kết luận. ‏

