HLV Trọng Bình hé lộ bí quyết giúp CLB Khánh Hòa thắng ngược đội CAHN

Niềm vui chiến thắng của CLB Khánh Hòa Bá Duy

CLB Khánh Hòa đã "thay tướng, đổi vận", khi tân HLV Trần Trọng Bình có chiến thắng đầu tay ngay ngày ra mắt, với cuộc lội ngược dòng ấn tượng để giành thắng lợi 2-1 trước nhà đương kim vô địch Công an Hà Nội (CAHN).

Nhà cầm quân trẻ sinh năm 1983 xúc động: "Hôm nay toàn đội Khánh Hòa thi đấu đầy quyết tâm, giữ tinh thần cao độ xuyên suốt trận nên đã giành chiến thắng. Trước tiên phải so sánh chất lượng đội hình, con người của hai đội.

Rõ ràng chúng tôi rất yếu so với đội khách CAHN. Nhưng toàn đội đã quyết chiến, cộng với sự may mắn nên đã giành chiến thắng. Việc được chơi trên sân nhà cũng là lợi thế và may mắn của chúng tôi.

Highlight CLB Khánh Hòa - CLB Công an Hà Nội | Vòng 7 V-League 2023-2024

Ban huấn luyện CLB Khánh Hòa dẫn đầu bởi HLV Trọng Bình (thứ 2 từ phải sang) và trợ lý Lê Tấn Tài Bá Duy

Sân 19 Tháng 8 có mặt sân chưa được tốt so với nhiều đội khác. Điều này cũng ảnh hưởng tới những cầu thủ rất kỹ thuật của CLB CAHN như Quang Hải, Geovane. Tuy nhiên, những ngày qua ở Nha Trang mưa nhiều, cộng thêm đội tập thường xuyên nên mặt sân bị ảnh hưởng".

Cũng trong phát biểu của mình, HLV Trần Trọng Bình đánh giá rất cao ý nghĩa của chiến thắng trước đội CAHN: "Đây là khởi đầu mới cho chúng tôi. Hiện tại CLB Khánh Hòa vẫn chưa có gì chắc chắn cả. Trận thắng này đem lại tín hiệu tích cực chủ yếu về tinh thần.

CLB Khánh Hòa đã có chiến thắng rất quan trọng Bá Duy

Về chuyên môn, con người CLB Khánh Hòa chưa được tốt như các đội khác. Chúng tôi hầu như không có thay đổi gì. Trong 2 ngày vừa rồi tôi nói chuyện với cầu thủ, giãi bày những khó khăn để cùng nhau hướng tới tương lai.

Tôi muốn toàn đội hiểu những khó khăn đang trải qua, làm sao đoàn kết lại với nhau để vượt qua. Cú đúp ngày hôm nay sẽ mang lại sự tự tin cho tiền đạo Watz Landy. Tiền đạo, tiền vệ đã tự tin dứt điểm sau những lần bỏ lỡ nhiều cơ hội ở các trận trước. Đây cũng là tín hiệu tốt với hàng công

Trợ lý Lê Tấn Tài chưa có nhiều thời gian lắm. Anh ấy chia sẻ về chuyên môn với từng cầu thủ. Anh Tài từng qua nhiều đội bóng và cả đội tuyển Việt Nam nên anh có nhiều kinh nghiệm để san sẻ công việc với tôi trong quãng thời gian này".

Sau chiến thắng của đội Khánh Hòa, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Hải Ninh xuống sân thưởng 100 triệu đồng. Nhà tài trợ Yến Sào thưởng 200 triệu đồng.