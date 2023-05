HLV Troussier: 'HCĐ chưa xứng kỳ vọng nhưng mục tiêu của U.22 Việt Nam lọt tốp 10 châu Á'

"Chúng tôi đương nhiên muốn thắng trận này, vì chiến thắng có ý nghĩa mang về cho U.22 Việt Nam tấm HCĐ. Tôi nghĩ các cầu thủ cần HCĐ để có thể chụp hình đánh dấu, giữ làm kỷ niệm treo trên tường. Đó là kỷ niệm về những gì chúng tôi đã làm được ở SEA Games 32", HLV Philippe Troussier chia sẻ sau chiến thắng 3-1 của U.22 Việt Nam trước U.22 Myanmar ở trận tranh HCĐ SEA Games 32.

U.22 Việt Nam đã thay đổi theo hướng tích cực so với trận thua U.22 Indonesia trước đó. Các cầu thủ thi đấu mềm mại, chững chạc và hiệu quả. Nhờ cú đúp của Văn Cường cùng pha lập công của Văn Khang, U.22 Việt Nam đã dẫn 3-0 chỉ trong 58 phút thi đấu, trước khi để đối thủ ghi bàn danh dự trong những phút cuối trận.

U.22 Việt Nam nhấn chìm U.22 Myanmar với tỷ số 3-1 HÀ PHƯƠNG

HLV Troussier chia sẻ: "Trước trận, tôi yêu cầu học trò rằng đây không chỉ là trận tranh HCĐ, mà là khời đầu cho hành trình mới, bước tiếp theo là vòng loại U.23 châu Á. Trước trận, tôi nói các cầu thủ rằng họ phải khôn ngoan, tỉnh táo trên sân. Tôi hài lòng với những gì U.22 Việt Nam đã thể hiện, khi họ có những quyết định hợp lý.

Theo khái niệm bóng đá, Văn Cường là hậu vệ phải (vị trí tập trung cho phòng ngự - PV), nhưng cậu ấy đã ghi 2 bàn ở trận này. Các bàn thắng không tự nhiên đến từ trên trời, mà phải nỗ lực và tạo dựng để có được nó. Đó là tiêu biểu cho diện mạo lối chơi mà tôi muốn cầu thủ U.22 Việt Nam thể hiện. Tôi thấy môi trường bóng đá Việt Nam có nhiều bàn thắng theo kiểu "trời ơi đất hỡi", đến từ sai lầm cầu thủ hay trọng tài. Các bàn thắng của Văn Cường không tự nhiên mà tới, bởi chúng tôi đã tập luyện và biết nếu vào thi đấu thực hiện thì bàn thắng sẽ tới.

Đó là bàn thắng đến từ bài bản chiến thuật. Tôi hài lòng với nỗ lực của cầu thủ, dẫu rằng HCĐ chưa phải là cột mốc tương xứng với kỳ vọng của truyền thông và người hâm mộ. Nhưng bản thân tôi nhìn nhận thành tích của đội qua góc nhìn chuyên môn. Chúng tôi đang trong quá trình xây dựng lối đá, không chỉ là hướng tới Đông Nam Á, mà còn là tốp 10 châu Á. Tôi muốn cảm ơn SEA Games, vì chỉ sau khoảng 2 tháng rưỡi, tôi đã thấy cầu thủ tiến bộ rõ rệt. Từ giải đấu này, tôi đã tiếp nhận nhiều thông tin, nhận thấy cầu thủ tiến bộ hơn để chuẩn bị cho hành trình xa hơn".

Ông Troussier hài lòng khi học trò tiến bộ HÀ PHƯƠNG

Đánh giá về năng lực các đối thủ trong khu vực, ông Troussier đề cao Thái Lan, Malaysia và Indonesia. Dù vậy, chiến lược gia người Pháp cho rằng không có đội nào vượt trội về đấu pháp và lối chơi.

"Để so sánh các đối thủ cùng khu vực, tôi coi U.22 Thái Lan, U.22 Malaysia và U.22 Indonesia là những đội hàng đầu. Nhưng về tổ chức đấu pháp lối chơi, nguyên tắc triển khai bóng, tôi nghĩ không có ai quá vượt trội so với U.22 Việt Nam, mà các đội ở trình độ ngang nhau. Khác biệt giữa cầu thủ Việt Nam so với 3 đội kia nằm ở trải nghiệm thực chiến.

Ở 3 nước kia, cầu thủ trẻ được đá rất nhiều ở CLB, có những người đá nước ngoài. Ở SEA Games 32, U.22 Việt Nam sử dụng nhiều cầu thủ U.20 trên sân, hôm nay dùng tới 6, 7 cầu thủ U.20 trong đội hình, trong khi các đội khác dùng đội hình U.22. Tôi đánh giá U.20 Việt Nam là thế hệ rất tài năng. Ở SEA Games sau, họ sẽ hứa hẹn giúp bóng đá Việt Nam có thành tích tốt hơn. Tôi rất lạc quan với lứa cầu thủ này. Với thế hệ hiện tại, chúng ta phải duy trì và hướng tới những mục tiêu khác nhau", HLV Troussier kết luận.