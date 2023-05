HLV Troussier khiến U.22 Việt Nam trở nên rất khó đoán

Bộ mặt của U.22 Việt Nam tại SEA Games 32 đang rất khác so với những giải đấu trước. Nếu như tại SEA Games 30 và 31, đội U.22 do HLV Park Hang-seo dẫn dắt đã định hình phong cách thi đấu phòng ngự chắc chắn và chuyển đội trạng thái chớp nhoáng, thì tập thể hiện tại do ông Philippe Troussier huấn luyện vẫn đang ở giai đoạn định hình.

Dù đã thắng 2 trận trước U.22 Lào và U.22 Singapore, nhưng thực tế rất khó hình dung U.22 Việt Nam của HLV Troussier đang chơi theo phong cách nào. Nhà cầm quân người Pháp hướng tới lối chơi mang tính kiểm soát, sử dụng những đường chuyền (thường ở cự ly ngắn và trung bình) để luân chuyển bóng tuần tự, uyển chuyền buộc đối thủ lộ ra khoảng trống để tấn công vào.

U.22 Việt Nam chơi tốt NGỌC DƯƠNG

Tuy nhiên, ở trận gặp U.22 Singapore, U.22 Việt Nam dùng nhiều đường chuyền dài từ hàng thủ để khai thác khoảng trống. HLV Philippe Aw khẳng định ông nắm rõ U.22 Việt Nam sẽ đá theo cách này, nên kéo lùi hàng thủ U.22 Singapore xuống để ngăn chặn. Ở trận gặp U.22 Lào, những đường chuyền ngắn của U.22 Việt Nam cũng rời rạc, thiếu chính xác.

HLV Troussier muốn học trò kiểm soát bóng tốt để áp đặt thế trận, nhưng do U.22 Việt Nam còn non kém kinh nghiệm, chưa có nhiều thời gian thi đấu cùng nhau để gắn kết nên chưa thể đáp ứng yêu cầu. Nhà cầm quân người Pháp cũng nhìn ra vấn đề khi chia sẻ học trò cần thời gian để thi đấu với tâm thế "không sợ hãi, chủ động hơn trong việc kiểm soát trái bóng và chủ động tham gia vào trận đấu".

"Họ chưa quen và chưa tự tin về lối chơi mới. Rõ ràng U.22 Việt Nam cần cải thiện từng bước một, không thể đòi hỏi vừa thực hiện lối chơi mới mà trơn tru ngay được", HLV Troussier chia sẻ.

HLV Troussier giúp U.22 Việt Nam khó đoán hơn NGỌC DƯƠNG

Với đặc thù biến động của bóng đá trẻ, việc vận hành một chiến thuật, lối chơi ổn định xuyên suốt cũng rất khó khăn. Bởi vậy, sẽ thực tế hơn khi chờ đợi U.22 Việt Nam hiện tại có thể thắng đối thủ bằng những tình huống cụ thể, hơn là tạo ra thế trận áp đảo. Nói cách khác, đội bóng của HLV Troussier chỉ cần hay hơn ở một vài khoảnh khắc và kiểm soát được nhịp độ thi đấu dù lựa chọn phòng ngự hay tấn công, như vậy là đủ đạt yêu cầu.

Còn U.22 Việt Nam có thể đáp ứng bao nhiêu phần trăm thời lượng kiểm soát do ban huấn luyện đặt ra, hay kiểm soát thế trận tốt đến mức độ nào, dường như HLV Troussier cũng khó trả lời. Bởi với bóng đá trẻ, phong độ lên xuống thất thường là chuyện khó tránh.

Dù vậy, đó đôi khi lại là cái hay. U.22 Việt Nam đã vô địch 2 giải trước nhờ một bộ khung đội hình và lối chơi được ông Park "đổ móng" đến vững như bàn thạch. Nhưng, cần hiểu rằng U.22 Việt Nam đá được như vậy là nhờ lứa cầu thủ trước đó đã thi đấu liên tục ở V-League và giải trẻ nhờ vậy định hình được phong cách. Đó là chưa kể, U.22 Việt Nam còn được trợ giúp bởi các cầu thủ quá tuổi.

U.22 Việt Nam chưa định hình phong cách, nhưng càng như vậy, càng khó đoán các học trò của ông Troussier sẽ chơi thế nào. Bóng đá trẻ không thuần túy chỉ gồm những cuộc đấu trí chiến thuật với những logic trắng đen khô khan, mà còn nhiều bất ngờ ẩn giấu. Tiền vệ Thái Sơn là một minh chứng. Ở trận gặp U.22 Lào, Thái Sơn chơi chỉ ở mức vừa phải, nhưng đến cuộc so tài với U.22 Singapore, tài năng trẻ của CLB Thanh Hóa đã thi đấu tốt, tỏa sáng với 1 bàn thắng. Có những "ngòi nổ" tiềm năng có thể vụt sáng đang chờ thời, đồng nghĩa đội bóng đang dự trữ nguồn năng lượng để bùng nổ ở thời điểm quan trọng.

Nhiều cầu thủ U.22 Việt Nam khát khao khẳng định mình NGỌC DƯƠNG

Còn bao nhiêu những cầu thủ như Thái Sơn đang chờ bứt phá, hay U.22 Việt Nam còn những tiềm năng gì phát lộ đằng sau sự hỗn loạn về mặt lối chơi, một HLV tôn thờ sự kiểm soát như Troussier cũng chưa thể kiểm soát được. Nhưng ở sân chơi trẻ, luôn có chỗ cho những bất ngờ nằm ngoài toan tính như thế.

Một lý do nữa để chờ đợi ở U.22 Việt Nam, đó là ông Troussier thay đổi cầu thủ với tần suất dày đặc (dùng 10 quyền thay người) và liên tục "xoay bài" trong 2 trận đấu đã qua. Đó là chưa kể, HLV người Pháp đã chọn ra những cái tên đa năng dự SEA Games, đồng nghĩa với một nhóm nhỏ cầu thủ, U.22 Việt Nam có thể đá theo nhiều kiểu khác nhau.

Dù sự khó lường ấy là ý đồ của HLV Troussier, hay thực tế năng lực cầu thủ chưa đủ tốt để đạt ngưỡng ổn định, "Phù thủy trắng" sẽ còn khuấy động U.22 Việt Nam để nhào nặn nhiều hình thù mới mẻ và đáng xem.