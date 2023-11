HLV Troussier và hàng công 0 bàn thắng của đội tuyển Việt Nam

Danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam cho 2 trận đấu ở vòng loại World Cup 2026 (gặp Philippines ngày 16.11 và Iraq ngày 21.11) của HLV Philippe Troussier để lại không ít nỗi lo, đặc biệt ở hàng tấn công.

Trong 7 tiền đạo mà ông Troussier triệu tập, bao gồm Văn Quyết, Văn Toàn, Văn Tùng, Tiến Linh, Đình Bắc, Thanh Nhàn và Tuấn Hải, chưa có cầu thủ nào ghi bàn ở mùa giải này, dù giải V-League và hạng nhất đã bước qua vòng đấu thứ 3. Đây là đợt triệu tập đầu tiên dưới thời HLV Troussier mà các chân sút đều trải qua tình trạng "khô cạn" bàn thắng.

Danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam VFF

Trong khi Văn Quyết và Tuấn Hải đang ở giai đoạn "chớm" khủng hoảng cùng CLB Hà Nội với 5 trận toàn thua trên mọi đấu trường, việc Văn Toàn và Tiến Linh chưa "nổ súng" là điều đáng tiếc, bởi CLB Nam Định và CLB Bình Dương đều đang bay cao với thành tích toàn thắng.

Văn Toàn thi đấu xông xáo, nhiệt huyết trên hàng công bên cạnh ngoại binh Rafaelson, nhưng nếu Rafaelson "mắn" bàn thắng, thì Văn Toàn lại dứt điểm tương đối vô duyên, bỏ lỡ một số pha ăn bàn, đặc biệt trong trận đấu với CLB TP.HCM. Trong năm 2023, chân sút 27 tuổi đã chơi 14 trận trong màu áo CLB và đội tuyển, nhưng chưa có bàn thắng nào.

Tương tự, Tiến Linh cũng được ông Troussier trao cơ hội dù mới chơi vỏn vẹn 2 trận ở đội tuyển quốc gia. Trong màu áo CLB Bình Dương, Tiến Linh vẫn chưa lấy lại phong độ ghi bàn, dù thể hiện khá tích cực khi được HLV Lê Huỳnh Đức trao cơ hội.

Tiến Linh trong màu áo CLB Bình Dương CLB BÌNH DƯƠNG

Với các chân sút trẻ đang chơi ở V-League như Văn Tùng, Đình Bắc, việc ghi bàn là thử thách lớn, dù cá nhân Đình Bắc đã có cơ hội thể hiện trong 3 trận đầu ở CLB Quảng Nam. Trong khi đó, Thanh Nhàn lại "tịt ngòi" cùng CLB PVF-CAND, dù mùa trước anh là vua phá lưới.

3 vòng đầu ở V-League và hạng nhất chưa phải thống kê đủ lớn để đánh giá mùa giải cầu thủ. Nhưng con số cũng chỉ ra rằng, HLV Troussier đang thiếu một tiền đạo xuất chúng trong đội hình.

6 trận đấu dưới thời "Phù thủy trắng", đội tuyển Việt Nam ghi 4 bàn, trung bình 0,67 bàn/trận, trong đó có 2 trận ghi 1 bàn, 1 trận ghi 2 bàn, cùng 3 trận không ghi bàn. Trong chuỗi trận này, ngoại trừ Tuấn Hải (2 bàn) và Công Phượng (1 bàn nhưng không được triệu tập), các tiền đạo còn lại vẫn chưa có bàn thắng ra mắt HLV người Pháp.

Nếu các tiền đạo thời HLV Park Hang-seo chủ yếu được củng cố kỹ năng để phục vụ lối chơi phản công và chuyển đổi trạng thái, thì lối chơi HLV Troussier đang xây dựng cho đội tuyển Việt Nam chú trọng vào khâu kiểm soát bóng và kiểm soát không gian.

Do đó, yêu cầu của ông Troussier sẽ đặc thù hơn. Đó là các chân sút phải đỡ bước một gọn gàng, di chuyển nhịp nhàng, chuyền bóng tốt, xâm nhập vòng cấm và dứt điểm hiệu quả. Đồng thời khi đội nhà mất bóng, các tiền đạo phải pressing liên tục, hỗ trợ phòng ngự từ xa.

Văn Toàn chưa lấy lại phong độ VFF

Dù đã "xới tung" các giải đấu khi triệu tập rất nhiều chân sút từ V-League và hạng nhất, nhưng HLV Troussier chưa tìm ra một mũi tấn công ưng ý. Mỗi cầu thủ đều có một số điểm mạnh riêng, nhưng lại chưa đủ tròn trịa để đáp ứng yêu cầu.

Việc ông Troussier thử nghiệm liên tục các tiền đạo, thậm chí đôn một tiền vệ như Hoàng Đức lên chơi tiền đạo cho thấy khoảng trống trên hàng công vẫn là "cơn đau đầu".

Chất lượng tiền đạo không phải vấn đề của riêng ông Troussier, khi trước đây HLV Park Hang-seo cũng từng than thở chuyện bóng đá Việt Nam hiếm chân sút giỏi. Cầu thủ ghi bàn số 1 của đội tuyển Việt Nam thời ông Park là Tiến Linh, hiện chưa thể hiện được nhiều dưới thời ông Troussier và thậm chí sa sút phong độ so với trước đây.

Một minh chứng nữa cho bài toán tiền đạo, là hầu hết các đội đang đứng cao ở V-League 2023 - 2024 đều nhờ bàn thắng của các ngoại binh. 6 trong số 7 bàn đội Nam Định ghi được mùa này do công bộ đôi Rafaelson và Hendrio. Cả 3 bàn mà CLB Công an Hà Nội có được đều do công ngoại binh (Junior và Jefferson Elias).

CLB Hà Nội, với 3 tuyển thủ quốc gia trên hàng công, nhưng 5 trong số 6 bàn ghi được từ đầu mùa (tính trên mọi đấu trường) của đội bóng này đều thuộc về chân sút Joel Tagueu.

Khi các tiền đạo đều chưa bùng nổ, việc lắp ghép đội tuyển Việt Nam sẽ càng khó khăn hơn với HLV Troussier.