HLV xuất sắc nhất giải bóng rổ VBA 2023 đón thử thách mới tại Úc

Nhà đương kim vô địch VBA, CLB Saigon Heat vừa bất ngờ thông báo chia tay HLV người Mỹ Matt Van Pelt: “CLB Saigon Heat xin được gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến HLV Matt Van Pelt. Anh đã đồng hành cùng đội bóng trong hơn 4 năm qua và cùng CLB cũng như bóng rổ Việt Nam tạo nên nhiều dấu mốc lịch sử đáng nhớ. Với CLB Saigon Heat, những gì HLV này đã cống hiến còn nhiều hơn những danh hiệu. Anh sẽ luôn là một phần tuyệt vời của đại gia đình Saigon Heat”.

HLV Matt Van Pelt chia tay bóng rổ Việt Nam sang Úc chinh phục thử thách mới VBA

Bên cạnh lời tri ân đặc biệt, đội bóng vô địch VBA trong 4 mùa gần nhất cũng tiết lộ bến đỗ mới của vị chuyên gia trẻ giàu tài năng là giải bóng rổ chuyên nghiệp Úc (NBL1) và CLB mà ông dẫn dắt là Goldfield Giants.

Matt Van Pelt sinh năm 1991, bắt đầu làm trợ lý HLV ở CLB Saigon Heat tại VBA 2020. Sang VBA 2021, Matt Van Pelt lần đầu đảm nhiệm cương vị HLV trưởng và được tín nhiệm đến hết VBA 2023. Bên cạnh thành công với Saigon Heat, HLV Matt Van Pelt còn ghi dấu ấn khi dẫn dắt đội tuyển nam bóng rổ Việt Nam giành tấm HCB lịch sử tại SEA Games 31 ở nội dung 3x3.

HLV Matt Van Pelt nâng cúp vô địch VBA 2023 cùng CLB Saigon Heat VBA

NBL1 là giải đấu quy mô với sự tham dự của 74 đội bóng đến từ 5 khu vực gồm miền Trung, Đông, Tây, Nam và Bắc của Úc. CLB Goldfield Giants nằm ở khu vực miền Tây và sẽ tranh tài với 13 đội bóng khác.

HLV Matt Van Pelt (ngoài cùng bên phải) cùng đội tuyển nam bóng rổ Việt Nam đoạt HCB lịch sử ở SEA Games 31 VBF

Trước thử thách mới tại xứ sở chuột túi, dàn học trò gắn bó nhiều năm với HLV Matt Van Pelt tại Saigon Heat gửi lời chúc thành công và may mắn đến vị HLV trẻ tài năng và tâm huyết với bóng rổ VIệt Nam. “HLV Matt Van Pelt là một trong những HLV vĩ đại nhất mà tôi được kề vai sát cánh và học hỏi. Chúc thầy một tương lai nhiều may mắn. Tôi sẽ luôn chào đón thầy trở lại”, hậu vệ Lê Quang bày tỏ. “Cảm ơn HLV Matt Van Pelt vì đã dẫn dắt đội Saigon Heat. Mong thầy gặp được thật nhiều may mắn tại Úc. Thầy đã dạy em quá nhiều điều ở cả trong lẫn ngoài sân bóng”, Tim Waale - thủ quân CLB Saigon Heat chia sẻ.