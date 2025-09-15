Ho 10 ngày nhập viện vì hội chứng suy hô hấp ARDS nguy kịch

Bệnh ho gây suy hô hấp nhanh chóng và khó lường

Ngày 15.9, thông tin từ Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, các bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc vừa cứu sống một ca sốc nhiễm trùng, viêm phổi biến chứng ARDS (hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển) nguy kịch nhờ áp dụng kỹ thuật Hybrid ECMO (VV-AV ECMO). Đây là một trong những ca nguy kịch nhất được can thiệp và cứu sống bằng VV-AV ECMO.

Trước đó, nữ bệnh nhân N.T.L.T, 62 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long được người nhà đưa đến Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ trong tình trạng suy hô hấp cấp, thở nhanh co kéo, khó thở, chỉ số SpO 2 chỉ đạt 70%.

Trước đó, bệnh nhân ho có đờm xanh đặc khoảng 10 ngày điều trị tại nhà không giảm, tiền sử tăng huyết áp, tiểu đường. Ngay sau khi nhập viện, bệnh nhân được chuyển Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc với chẩn đoán: Sốc nhiễm trùng, viêm phổi biến chứng ARDS mức độ nặng, toan chuyển hóa, tràn dịch màng phổi, suy thận cấp, suy gan cấp, tiểu đường loại 2.

Tình trạng nhanh chóng diễn tiến xấu với rối loạn tri giác, suy hô hấp nặng phải đặt nội khí quản thở máy. Trước tình huống nguy cấp, các bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc đã quyết định triển khai kỹ thuật tim phổi nhân tạo Hybrid ECMO vừa hỗ trợ hô hấp, vừa nâng đỡ tuần hoàn cho bệnh nhân. Cùng với ECMO, bệnh nhân còn được thay huyết tương, lọc máu liên tục, truyền đạm và hỗ trợ dinh dưỡng toàn diện, góp phần ổn định dần sức khỏe.

Đến ngày thứ 8, các chỉ số cận lâm sàng cùng tình trạng lâm sàng của bệnh nhân cải thiện rõ rệt và có chỉ định ngừng ECMO và tiếp tục quá trình hồi sức tích cực. Hiện tại, dấu hiệu sinh tồn bệnh nhân ổn định, được chỉ định cai máy thở, rút nội khí quản và chuyển về Khoa Nội Lão để tiếp tục theo dõi, điều trị và chăm sóc.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân Ảnh: Đ.Tuyển

Sự kỳ diệu của Hybrid ECMO

Bác sĩ chuyên khoa 2 Dương Thiện Phước, Trưởng khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ, cho biết suy hô hấp cấp là tình trạng bệnh lý thường gặp ở bệnh nhân điều trị tại các đơn vị hồi sức tích cực, trong đó viêm phổi và nhiễm khuẩn huyết là nguyên nhân phổ biến gây ra ARDS, một tình trạng bệnh lý nguy kịch được đặc trưng bởi viêm phổi lan tỏa, tăng tính thấm của màng phế nang - mao mạch và giảm trao đổi khí.

Mặc dù có nhiều tiến bộ trong chẩn đoán và điều trị, tỷ lệ tử vong của bệnh nhân viêm phổi ARDS nặng còn rất cao (trên 50%). Ở những bệnh nhân lớn tuổi, kèm nhiều bệnh nền và biến chứng sốc nhiễm trùng nặng, thách thức điều trị lại càng lớn.

Với những ca bệnh như trên, ECMO đóng vai trò hỗ trợ thay thế chức năng sống như một hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể để hỗ trợ cơ học tạm thời cho hô hấp, hoặc tuần hoàn cho bệnh nhân vốn không thể đáp ứng với điều trị thông thường.

Đặc biệt, với những trường hợp vừa tổn thương phổi trầm trọng vừa tụt huyết áp, suy đa cơ quan, Hybrid ECMO là giải pháp tối ưu, khi vừa đảm nhận chức năng trao đổi khí của phổi mà còn đồng thời hỗ trợ tuần hoàn, giúp duy trì sự sống cho bệnh nhân.