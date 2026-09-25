Hồ Ca cùng dàn sao nghẹn ngào tiễn biệt ‘Tế Công’ Du Bổn Xương

Theo cáo phó của Trung Quốc Quốc gia Kịch viện được Sina đăng tải, Du Bổn Xương qua đời ngày 24.9 tại Bắc Kinh, thọ 93 tuổi. Lễ tiễn biệt nam diễn viên được tổ chức lúc 10 giờ ngày 30.9 tại Nhà tang lễ Bát Bảo Sơn, Bắc Kinh.

Du Bổn Xương được khán giả biết đến rộng rãi sau khi đảm nhận vai Tế Công trong bộ phim truyền hình Tế Công. Theo Nhân Dân Nhật Báo, khi đã ngoài 80 tuổi, ông tiếp tục tham gia Phồn hoa và vào vai Gia thúc, nhân vật để lại dấu ấn với khán giả trẻ.

Vai Tế Công giúp Du Bổn Xương trở thành gương mặt quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả Trung Quốc Ảnh: Chụp màn hình phim Tế Công năm 1988

Hồ Ca cùng dàn sao Phồn hoa tiễn biệt "Gia thúc"

Ngay sau khi Du Bổn Xương qua đời, nhiều diễn viên của Phồn hoa đăng bài tưởng nhớ ông. Theo Sohu, Hồ Ca viết rằng trên màn ảnh, Gia thúc đã đồng hành cùng A Bảo (nhân vật do Hồ Ca thủ vai) qua những thăng trầm, còn ngoài đời, Du Bổn Xương dành cả cuộc đời để thực hiện bổn phận của một diễn viên. Nam diễn viên cũng nhắc đến những lần gặp gỡ cùng lời dạy của đàn anh và gửi lời tiễn biệt.

Mã Y Lợi sau đó chia sẻ lại bài viết của Hồ Ca cùng lời nhắn: “Du lão sư an nghỉ, một đường bình an”. Tân Chỉ Lôi cũng đăng bài tiễn biệt: “Du lão sư, một đường bình an”. Cả hai đều từng hợp tác với Du Bổn Xương trong Phồn hoa. Đường Yên viết lời tưởng nhớ, cho rằng Du Bổn Xương đã đưa những tình cảm và ánh sáng của năm tháng vào nhân vật, đồng thời dành sự nhiệt huyết cho sân khấu và màn ảnh. Nữ diễn viên bày tỏ sự trân trọng khi có cơ hội gặp gỡ, hợp tác với nam diễn viên gạo cội. Không chỉ các diễn viên, tài khoản chính thức của Phồn hoa cũng đăng video tưởng niệm Du Bổn Xương.

Theo Nhân Dân Nhật Báo, khi tham gia Phồn hoa, Du Bổn Xương vẫn làm việc với cường độ cao, cùng ê kíp trẻ thức khuya và dành nhiều thời gian chuẩn bị cho từng cảnh quay. Hình tượng Gia thúc sau đó trở thành một trong những nhân vật được khán giả chú ý trong bộ phim.

Hơn 70 năm theo nghề của tài tử Du Bổn Xương

Du Bổn Xương sinh năm 1933, bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 1956 và có hơn 70 năm gắn bó với sân khấu, truyền hình Trung Quốc. Những năm đầu sự nghiệp, ông chủ yếu đảm nhận các vai phụ.

Bước ngoặt đến vào năm 1984 khi Du Bổn Xương xuất hiện trong tiểu phẩm câm tại chương trình Xuân Vãn. Màn trình diễn giúp tên tuổi ông được biết đến rộng rãi hơn. Một năm sau, ông được chọn vào vai Tế Công trong bộ phim truyền hình cùng tên. Đây được xem là vai diễn thứ 80 trong sự nghiệp và cũng là nhân vật đưa Du Bổn Xương trở thành gương mặt quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả Trung Quốc.

Hình tượng Tế Công của ông ghi dấu ấn nhờ lối diễn xuất hài hước, tự nhiên cùng tạo hình đặc trưng với chiếc quạt và bộ trang phục giản dị. Vai diễn mang về cho Du Bổn Xương giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại Giải Kim Ưng truyền hình Trung Quốc lần thứ 4 vào năm 1986. Sau thành công này, ông tiếp tục trở lại với hình tượng Tế Công trong nhiều tác phẩm khác.

Bước qua tuổi 80, Du Bổn Xương vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật. Năm 2021, ông được Trung Quốc Quốc gia Kịch viện trao danh hiệu ghi nhận thành tựu nghệ thuật trọn đời. Đến năm 2024, nghệ sĩ tiếp tục được vinh danh tại Giải Kim Ưng truyền hình Trung Quốc với giải thưởng thành tựu trọn đời.

Đáng chú ý, ở tuổi 87, Du Bổn Xương tham gia Phồn hoa của đạo diễn Vương Gia Vệ. Ông đảm nhận vai Gia thúc, nhân vật có ảnh hưởng đến A Bảo do Hồ Ca thủ vai. Theo Nhân Dân Nhật Báo, nghệ sĩ dành khoảng ba năm cho quá trình thực hiện tác phẩm. Vai diễn đánh dấu màn tái xuất của Du Bổn Xương trước công chúng trong một bộ phim quy tụ nhiều gương mặt nổi tiếng của màn ảnh Hoa ngữ.