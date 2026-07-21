Thành Long, Châu Tinh Trì và loạt sao Hồng Kông tiễn biệt tài tử Tạ Hiền

Thành Long tưởng nhớ đàn anh thân thiết Tạ Hiền ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH INSTAGRAM NV

Sự ra đi của tài tử Tạ Hiền được xem là một mất mát lớn với làng điện ảnh Hồng Kông. Sau khi tin tức huyền thoại màn ảnh xứ cảng thơm qua đời được gia đình công bố, nhiều bạn bè, đồng nghiệp lâu năm, hậu bối của ông đã đăng tải những hình ảnh, lời nhắn tiễn biệt ông.

Trên trang Instagram cá nhân, Thành Long đăng ảnh chụp cùng Tạ Hiền thời trẻ, bùi ngùi chia tay đàn anh trong nghề. Ngôi sao hành động Hoa ngữ bộc bạch: "Vô cùng đau buồn khi hay tin 'Tứ ca' Tạ Hiền qua đời. Chúng tôi đã quen biết nhau từ rất lâu rồi… Khi tôi còn là một diễn viên đóng thế, anh ấy đã là một ngôi sao lớn. 'Tứ ca' luôn quan tâm, chăm sóc tôi trên phim trường, chúng tôi đã cùng trải qua biết bao nhiêu thăng trầm. Giờ đây nhìn lại, tất cả đều là những kỷ niệm khó quên".

Thành Long tiếp tục: "Đúng như lời con trai của anh ấy - Tạ Đình Phong - đã nói, phong thái lịch lãm và đầy cuốn hút của anh sẽ mãi mãi in đậm trong trái tim chúng tôi. Anh hãy yên nghỉ".

Tạ Hiền trong trong Đội bóng Thiếu Lâm của Châu Tinh Trì. Nhân vật của ông có câu thoại nổi tiếng: "Trọng tài chính, trọng tài biên, trọng tài phụ đều là người của tôi, anh lấy gì đấu với tôi?" ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH PHIM ĐỘI BÓNG THIẾU LÂM

Trên trang cá nhân, Châu Tinh Trì đăng tải bức ảnh đen trắng của Tạ Hiền với phong cách lịch lãm, nghệ sĩ quen thuộc. "Vua hài kịch" đính kèm hai câu thơ nổi tiếng của Đỗ Phủ thay cho lời tiễn biệt đàn anh đồng thời nhắn gửi: "Ảnh đế Tạ Hiền, mong anh an nghỉ".

Tạ Hiền từng đóng vai phản diện Cường Hùng trong bộ phim Đội bóng Thiếu Lâm của Tinh Gia. Dù chỉ đóng vai phụ, vai diễn của ông vẫn để lại ấn tượng riêng với nhiều khán giả bởi khí chất cao ngạo, lối diễn gần gũi. Thậm chí lời thoại, biểu cảm gương mặt của ông trong phim còn được nhiều dân mạng thường xuyên nhắc lại, trở thành "meme" trên mạng xã hội.

Tạ Hiền khi được vinh danh ở giải Kim Tượng 2022. Những năm cuối đời, ông sống kín tiếng, tập trung tĩnh dưỡng vì sức khỏe giảm sút ẢNH: AP

Chia sẻ với truyền thông Hoa ngữ hôm 21.7, Tiết Gia Yến cho biết bà đang ở Malaysia quay phim tết và hay tin Tạ Hiền qua đời từ tối qua. "Chị đại TVB" chia sẻ mình đã hay tin sức khỏe của đàn anh suy giảm trong một thời gian dài đồng thời bày tỏ rất đau buồn trước sự ra đi của 'Tứ ca'. Tiết Gia Yến tâm sự bà từng làm việc với tài tử họ Tạ từ khi bà còn là diễn viên nhí còn đàn anh đã là nam thần được săn đón trên màn ảnh.

Nữ diễn viên đánh giá Tạ Hiền có nhiều đóng góp cho ngành điện ảnh Hồng Kông. "Cuộc đời của anh ấy không còn gì phải nuối tiếc nữa. Bản thân anh ấy đã quá thành công, con cái cũng đều thành đạt. Anh ấy và Địch Ba Lạp vẫn luôn là những người bạn tốt của nhau... Anh ấy đối xử với mọi người rất chân thành, khiến người khác thật khó có thể quên được. Tôi sẽ luôn nhớ về anh ấy và mong anh ấy yên nghỉ", bà bộc bạch.

Xa Thi Mạn và Tạ Hiền ở hậu trường phim Ván bài định mệnh ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH INSTAGRAM XA THI MẠN

Trên trang cá nhân, Xa Thi Mạn chia sẻ nhiều video cũ với Tạ Hiền, ôn lại kỷ niệm khi họ hợp tác trong phim Ván bài định mệnh (2017). Minh tinh 7X chia sẻ: "Tôi thật may mắn khi từng có cơ hội hợp tác với 'Tứ ca'. Ông là một bậc tiền bối vô cùng đáng để chúng tôi học hỏi. Ông rất tận tâm với nghề, sẵn lòng chia sẻ kinh nghiệm của mình với hậu bối, luôn đặt yêu cầu cao với bản thân, nhưng đồng thời cũng rất hài hước, dí dỏm và vô cùng phong độ".

Nữ diễn viên nhớ lại: "Vào ngày chúng tôi đóng máy, 'Tứ ca' còn tặng tôi một bó hoa và nói rằng ông ấy rất vui khi được hợp tác cùng tôi. Ông ấy là một người ấm áp đúng nghĩa. Tôi sẽ luôn mãi nhớ về 'Tứ ca', mong ông yên nghỉ".

Thái Trác Nghiên đăng ảnh đời thường bên tiền bối Tạ Hiền ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH INSTAGRAM THÁI TRÁC NGHIÊN

Thái Trác Nghiên - đồng nghiệp thân thiết với Tạ Đình Phong đồng thời có mối quan hệ tiền bối - hậu bối khăng khít với Tạ Hiền, đăng tải nhiều khoảnh khắc đời thường bên nam nghệ sĩ. Cô chia sẻ mình vẫn luôn xem tài tử huyền thoại này là bậc trưởng bối đáng kính, họ thường xuyên gặp gỡ, trò chuyện, hỏi han về cuộc sống thường ngày. "Tứ Ca mà tôi kính yêu nhất, xin tiễn ông an nghỉ. Cảm ơn ông đã mang đến cho tôi thật nhiều niềm vui, cũng như chia sẻ với tôi những bài học và kiến thức quý giá trong cuộc đời. Tôi sẽ mãi mãi nhớ về ông ấy", Thái Trác Nghiên chia sẻ.