Những năm cuối đời của huyền thoại màn ảnh Tạ Hiền

Tài tử Tạ Hiền sống kín tiếng trong những năm cuối đời ẢNH: WEIBO TẠ HIỀN

Theo HK01, những năm cuối đời, Tạ Hiền gần như rút khỏi làng giải trí, sống kín tiếng để dành thời gian nghỉ ngơi và điều trị khi sức khỏe ngày càng suy giảm. Nhờ khối tài sản tích lũy sau hơn 70 năm hoạt động nghệ thuật, nam diễn viên có cuộc sống sung túc, không phải bận tâm về tài chính hay việc chăm sóc khi các con không ở bên.

Trang tin Hồng Kông cho biết Tạ Đình Phong luôn tạo điều kiện tốt nhất để cha an hưởng tuổi già. Bên cạnh môi trường sống đầy đủ tiện nghi, tài tử còn thuê 4 điều dưỡng có chuyên môn cao làm việc theo ca, túc trực 24/24 để chăm sóc toàn diện cho "Tứ Ca", từ chế độ dinh dưỡng, phục hồi chức năng đến các sinh hoạt hằng ngày.

Tạ Hiền nhận giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Lễ trao giải Kim Tượng 2022 ẢNH: AP

Những năm gần đây, Tạ Hiền rất hiếm khi xuất hiện trước công chúng. Theo HK01, vào tháng 4 năm nay, một khán giả tình cờ bắt gặp nghệ sĩ sinh năm 1936 tại một quán cà phê trên núi Thái Bình (Hồng Kông). Hình ảnh được chia sẻ trên mạng nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ. Trong ảnh, Tạ Hiền gầy hơn trước, đội mũ lưỡi trai, đeo kính râm quen thuộc và phải di chuyển bằng xe lăn. Dù việc đi lại gặp nhiều khó khăn, ông vẫn giữ tinh thần thoải mái, ung dung thưởng thức trà chiều cùng người chăm sóc.

Truyền thông Hồng Kông cho biết sức khỏe của Tạ Hiền suy giảm trong nhiều năm qua, ông được cho là từng trải qua một cơn đột quỵ. Những ngày cuối đời, nam diễn viên rơi vào hôn mê, được điều trị tại phòng chăm sóc tích cực (ICU) trước khi qua đời hôm 16.7 do viêm phổi.

Thực hiện tâm nguyện của cố nghệ sĩ, gia đình chỉ tổ chức hậu sự đơn giản, không làm lễ viếng. Sau lễ hỏa táng, ông được đưa về nơi an nghỉ cuối cùng vào ngày 20.7.

Trong thông báo công bố hôm 20.7, hai người con của Tạ Hiền là Tạ Đình Phong và Tạ Đình Đình cho biết cha họ ra đi thanh thản trong vòng tay gia đình, bình yên khép lại một cuộc đời rực rỡ và viên mãn.

Gia đình cũng bày tỏ đang trải qua nỗi mất mát lớn, đồng thời mong truyền thông và công chúng dành cho họ không gian riêng để vượt qua giai đoạn khó khăn. Người thân của "Tứ Ca" cũng gửi lời cảm ơn tới mọi người đã quan tâm, động viên và chia buồn trong những ngày qua..

Tạ Hiền năm 2017. Ở tuổi xế chiều, tài tử cho biết ông vẫn chú trọng chăm sóc ngoại hình, luôn xuất hiện với vẻ ngoài phong độ ẢNH: WEIBO TẠ HIỀN

Tạ Hiền (1936 - 2026) là một diễn viên, biên kịch, nhà sản xuất, nhà làm phim có sức ảnh hưởng lớn trong làng điện ảnh Hồng Kông. Nghệ sĩ kỳ cựu bắt đầu sự nghiệp từ đầu thập niên 1950, tham gia gần 200 bộ phim, trong đó có nhiều tác phẩm nổi tiếng: Tiêu thập nhất lang, Hồng nhan, Thiên long bát bộ (bản 1982), Tuyết sơn phi hồ (bản 1985), Di Phúc Tử, Bến Thượng Hải tranh bá đồ long, Đội bóng Thiếu Lâm, Bằng chứng thép 4… Đặc biệt, sau vai La Tứ Hải trong bộ phim Vua cờ bạc (Thiên vương chi vương) đình đám thập niên 1980, ông được khán giả yêu mến gọi bằng biệt danh "Tứ Ca".

Một trong những tác phẩm cuối cùng của ông là Time (2021). Vai diễn trong phim giúp nghệ sĩ lần đầu giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại giải thưởng Điện ảnh Hong Kong (Kim Tượng), khép lại sự nghiệp bằng một cột mốc đáng nhớ.

Về đời tư, Tạ Hiền nổi tiếng là nghệ sĩ đào hoa, từng trải qua nhiều mối tình với các giai nhân nổi tiếng của làng giải trí Hồng Kông. Ông kết hôn hai lần, với minh tinh Chân Trân (1974 - 1977) và Địch Ba Lạp (1979 - 1995), đồng thời có hai người con đều nối nghiệp nghệ thuật là Tạ Đình Phong và Tạ Đình Đình. Những năm cuối đời, ông tiếp tục thu hút sự chú ý khi có mối tình kéo dài nhiều năm với Coco, người kém ông 49 tuổi, trước khi cả hai chia tay vào năm 2018.