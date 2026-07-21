Tạ Hiền để lại phần lớn tài sản cho con Tạ Đình Phong, Trương Bá Chi?

Tài tử Tạ Hiền qua đời, để lại gia tài phim ảnh đồ sộ cùng khối tài sản hàng trăm triệu HKD ẢNH: AP

Thông tin huyền thoại màn ảnh Hồng Kông Tạ Hiền qua đời đang thu hút sự chú ý của làng giải trí Hoa ngữ. Bên cạnh sự nghiệp điện ảnh đồ sộ, cố nghệ sĩ còn sở hữu khối tài sản giá trị, khiến câu chuyện phân chia di sản của ông trở thành đề tài được quan tâm.

Theo HK01, Tạ Hiền được cho là đã lập di chúc từ trước. Khối tài sản đứng tên ông, gồm cổ phiếu, bất động sản, các khoản đầu tư và bản quyền, ước tính có tổng giá trị hơn 100 triệu HKD (hơn 335 tỉ đồng).

Nguồn tin cho biết khoảng 90% tài sản của tài tử phim Thiên vương chi vương được để lại cho hai cháu trai Tạ Chấn Hiên (Lucas) và Tạ Chấn Nam (Quintus), con của Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi. Trong khi đó, hai con ruột của ông là Tạ Đình Phong và Tạ Đình Đình được cho là sẽ nhận phần thừa kế còn lại.

Thông tin này nhanh chóng gây bàn luận trên mạng xã hội. Truyền thông Hồng Kông nhận định, nếu được xác thực, quyết định trên không chỉ đảm bảo tương lai cho hai cháu nội của Tạ Hiền mà còn được xem là sự ghi nhận của cố nghệ sĩ dành cho những hy sinh, vất vả của Trương Bá Chi trong hành trình nuôi dạy Lucas và Quintus suốt nhiều năm qua.

Hai cháu trai của Tạ Hiền là Lucas (hiện 19 tuổi) và Quintus (hiện 16 tuổi) ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH HK01

Mối quan hệ giữa Tạ Hiền và Trương Bá Chi

Trương Bá Chi kết hôn với Tạ Đình Phong - con trai Tạ Hiền - trong một đám cưới bí mật tại Philippines vào năm 2006. Theo On.cc, cặp đôi khi đó không thông báo trước với gia đình hai bên, khiến bà Địch Ba Lạp (mẹ của Tạ Đình Phong) không hài lòng và nảy sinh nhiều nghi ngại với cô con dâu mới.

Tuy nhiên, Tạ Hiền từng chia sẻ trong một chương trình truyền hình rằng ngay sau khi trở về, vợ chồng Tạ Đình Phong - Trương Bá Chi đã đến nhà ông, quỳ xuống mời trà. Khi ấy, Trương Bá Chi xúc động nói với chồng rằng anh có thể có nhiều người bạn đời trong cuộc sống, nhưng cha mẹ chỉ có một, vì vậy sau khi kết hôn vẫn phải luôn yêu thương, chăm sóc đấng sinh thành.

Những lời nói chân thành này khiến Tạ Hiền xúc động và để lại ấn tượng sâu sắc với ông suốt nhiều năm. Không chỉ công khai thừa nhận Trương Bá Chi là con dâu, tài tử kỳ cựu còn nhiều lần lên tiếng bảo vệ cô, thậm chí cho rằng nữ diễn viên đã mang đến may mắn cho gia đình.

Tạ Hiền nổi tiếng là người thương con cháu ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH ON.CC

Nổi tiếng là người yêu thương con cháu, Tạ Hiền vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với Trương Bá Chi sau khi cô và Tạ Đình Phong ly hôn vào năm 2011. Hai con trai của họ là Lucas và Quintus do Trương Bá Chi trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng.

Từng xuất hiện tin đồn Trương Bá Chi hạn chế gia đình chồng cũ gặp các con, song Tạ Hiền nhiều lần lên tiếng bảo vệ con dâu cũ, khẳng định cô không những không ngăn cản mà còn chủ động sắp xếp để ông bà nội có thời gian bên các cháu. Nam diễn viên từng xúc động chia sẻ rằng mỗi khi nhìn thấy Trương Bá Chi một mình vất vả nuôi dạy hai con trai, ông đều cảm thấy xót xa, thậm chí nhiều lần rơi nước mắt.

Ngày 20.7, sau khi gia đình công bố tin Tạ Hiền qua đời, Trương Bá Chi lặng lẽ đổi ảnh đại diện trên các tài khoản mạng xã hội sang màu đen. Nữ diễn viên cũng đăng tải những dòng chia sẻ mang nội dung cầu nguyện, bày tỏ lòng biết ơn như một lời tiễn biệt dành cho người cha chồng cũ mà cô luôn kính trọng.

Tạ Hiền bên vợ cũ và hai con ẢNH: INSTAGRAM TẠ ĐÌNH ĐÌNH

Những năm cuối đời, sức khỏe của nghệ sĩ Tạ Hiền suy giảm đáng kể. Ông gặp nhiều khó khăn trong việc đi lại, phải sử dụng xe lăn. Từng xuất hiện thông tin nam diễn viên bị đột quỵ, song theo Sing Tao Headline, nguyên nhân khiến ông qua đời là do viêm phổi.

Nguồn tin cho biết Tạ Hiền đã từ trần vào ngày 16.7. Thời điểm đó, con trai Tạ Đình Phong đang ở Trung Quốc đại lục để chuẩn bị cho buổi hòa nhạc, trong khi con gái Tạ Đình Đình sinh sống tại Canada. Cả hai nhanh chóng trở về Hồng Kông để gặp cha lần cuối.

Theo di nguyện của Tạ Hiền, gia đình tổ chức hậu sự kín đáo. Sáng 20.7, lễ hỏa táng được tiến hành với sự có mặt của vợ cũ Địch Ba Lạp cùng hai con để tiễn đưa ông. Đến chiều cùng ngày, gia đình mới chính thức thông báo tin buồn đến công chúng.