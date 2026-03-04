Thành Long chu cấp cho con gái riêng sau nhiều năm ruồng bỏ?

Thành Long vướng tin đồn âm thầm chu cấp cho con gái riêng - Ngô Trác Lâm, khi cô sống vất vưởng ở nước ngoài ẢNH: AFP, CHỤP MÀN HÌNH

Theo HK01 hôm 4.3, xuất hiện trong chương trình trò chuyện mới đây với nhà thiết kế Hà Quốc Tranh, Ngô Ỷ Lợi hiếm hoi chia sẻ về mối quan hệ hiện tại với Ngô Trác Lâm (con gái của cô với Thành Long). Kể từ khi con gái kết hôn đồng giới với bạn đời ngoại quốc và chuyển sang Canada sinh sống, mối quan hệ giữa hai mẹ con họ liên tục căng thẳng, bất hòa, thậm chí có khoảng thời gian cắt đứt liên lạc. Tuy nhiên, hiện Hoa hậu châu Á 1990 đã có thái độ mềm mỏng hơn khi nhắc đến cô con gái nổi loạn. Nữ diễn viên cũng phản hồi tin đồn lan truyền về mối quan hệ giữa Thành Long với Ngô Trác Lâm.

Trước đó, có tin đồn rằng từ năm ngoái, Thành Long đã thông qua một bên thứ ba để hỗ trợ tài chính cho Ngô Trác Lâm nhiều lần, bao gồm trả tiền thuê nhà cho cô tại Canada cũng như tài trợ cho con gái phát triển sự nghiệp thiết kế. Thậm chí có tin đồn ngôi sao võ thuật này còn mời Ngô Trác Lâm tham gia cuộc thi thiết kế poster cho phim mới của mình. Trước thông tin này, Ngô Ỷ Lợi tỏ thái độ bình thản, cô chia sẻ: "Tôi không nghĩ là vậy đâu". Nghệ sĩ 54 tuổi cũng hài hước tự nhận mình là người ngoài cuộc và cho biết: "Tôi cũng chỉ là khán giả, đứng bên lề nghe người ta bàn tán mà thôi".

Hai mẹ con Ngô Ỷ Lợi - Ngô Trác Lâm có mối quan hệ phức tạp. Trác Lâm sống nổi loạn, bất cần, nhiều lần khiến mẹ khổ sở ẢNH: WEIBO NV

Ngô Trác Lâm có mối tình đồng giới đầy ồn ào, sống chật vật ở nước ngoài ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Nhiều năm qua, mối quan hệ giữa Ngô Ỷ Lợi và Ngô Trác Lâm rạn nứt nghiêm trọng, nhất là từ khi Trác Lâm quyết định kết hôn với bạn gái lâu năm và gặp vô vàn vấn đề rắc rối. Về sau, cô theo bạn đời đồng giới sang Canada sinh sống, cắt đứt quan hệ với mẹ ruột. Đáng nói, cuộc sống của Trác Lâm ở xứ người vô cùng vất vả, chật vật. Cô nhiều lần được nhìn thấy với bộ dạng nhếch nhác, sống cảnh không việc làm ổn định, nhiều lúc phải xếp hàng nhận đồ ăn miễn phí.

Khi được hỏi việc con gái lựa chọn con đường khác thường, Ngô Ỷ Lợi thừa nhận ban đầu mình rất khó chấp nhận. Nhưng qua thời gian, suy nghĩ của nữ nghệ sĩ dần thay đổi, cô học được cách tôn trọng sự lựa chọn của con gái. Cựu hoa hậu cho biết hiện mối quan hệ của hai mẹ con đã tốt hơn nhiều. Mỗi dịp lễ tết, họ nhắn tin qua lại, gửi những lời chúc đơn giản, từng bước hàn gắn mối quan hệ. Sao phim Đội điều tra liêm chính đùa rằng mình và con gái đều có tâm hồn tươi trẻ, ví cả hai như mới 26 - 27 tuổi nên cũng dễ dàng hòa hợp hơn xưa.

Trong chương trình, Ngô Ỷ Lợi tâm sự từng có quãng thời gian bị trầm cảm, phải điều trị bằng thuốc và gặp tác dụng phụ nghiêm trọng. Cuối cùng, cô chọn cách tự điều chỉnh tâm lý bản thân thay vì phụ thuộc vào thuốc điều trị. Mỗi khi tâm lý bất ổn, nữ diễn viên cho mình từ 20 phút đến 2 ngày để "tiêu hóa" cảm xúc, sau đó đối mặt và tìm cách giải quyết vấn đề. Về chuyện tình cảm, sau nhiều năm độc thân, mỹ nhân 7X cho biết cô để mọi thứ diễn ra tự nhiên, hy vọng sẽ tìm được một người bạn đồng hành.

Ngô Ỷ Lợi làm mẹ đơn thân, vướng điều tiếng suốt mấy chục năm vì mối tình vụng trộm với Thành Long ẢNH: WEIBO NV

Ngô Ỷ Lợi sinh năm 1972, trở nên nổi tiếng sau khi đăng quang Hoa hậu châu Á 1990 rồi lấn sân sang diễn xuất. Nữ diễn viên tham gia nhiều phim truyền hình của ATV lẫn TVB: Cổ Hoặc Tử 6, Vệ sĩ, Đội điều tra liêm chính, Thất vọng, Thực thi pháp luật, Lôi đình tảo độc… Những năm gần đây, người đẹp hiếm khi đóng phim, sống kín tiếng, từng livestream kiếm sống.

Sự nghiệp của Ngô Ỷ Lợi bị ảnh hưởng bởi nhiều ồn ào đời tư, trong đó phải kể đến mối tình vụng trộm với Thành Long. Họ qua lại vào những năm 1990, khi ngôi sao võ thuật này đã có vợ con. Kết quả của mối quan hệ bất chính này là sự ra đời của Ngô Trác Lâm (1999). Tuy nhiên, Thành Long không nhận người con này đồng thời chia sẻ mình đã mắc phải một sai lầm mà nhiều đàn ông trên thế giới cũng vướng vào. Nhiều năm qua, nam diễn viên này cắt đứt mối liên hệ với tình cũ và con gái riêng, đồng thời né tránh khi được hỏi đến. Về phần Ngô Ỷ Lợi, nghệ sĩ 7X làm mẹ đơn thân, chật vật kiếm tiền nuôi con, chịu nhiều lời đàm tiếu.