Thành Long kể lý do xa cách, không liên lạc với người con trai duy nhất

Thành Long và con trai Phòng Tổ Danh ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH HK01

Theo HK01, trong sự kiện quảng bá phim mới Whispers of Gratitude cách đây ít ngày, Thành Long hiếm hoi chia sẻ về mối quan hệ giữa ông với người con trai duy nhất - Phòng Tổ Danh. Ngôi sao võ thuật Hoa ngữ cho biết ông nuôi dạy con một cách nghiêm khắc, không khác gì huấn luyện quân sự. Tuy nhiên, lịch trình bận rộn khiến ông không có nhiều thời gian ở bên con trai. "Đến lúc tôi có thể dành nhiều thời gian cho con trai, nó lại tránh mặt tôi", nam nghệ sĩ chia sẻ. Dần dần, mối quan hệ của họ trở nên xa cách.

Thành Long kể ông từng kỳ vọng rất nhiều vào quý tử, thậm chí còn huấn luyện Phòng Tổ Danh trở thành một phần trong đội đóng thế của mình. Sao phim Câu chuyện cảnh sát rất nghiêm khắc, thường xuyên la mắng con trai, khiến anh ngày càng tránh mặt, xa lánh cha. "Tôi mắng mỏ con trai mỗi khi gặp mặt. Khi nhắc về nó trên sóng truyền hình, tôi chưa bao giờ nói một lời tốt đẹp nào về con", sao võ thuật thừa nhận.

Sao võ thuật thừa nhận quá nghiêm khắc, gắt gỏng khiến con trai dần xa cách mình ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH HK01

Ông nhớ lại rằng Phòng Tổ Danh thường gọi điện cho mình mỗi năm một lần vào dịp sinh nhật. Thay vì đón nhận một cách thoải mái, ông quát mắng con rồi cúp máy đột ngột. Giải thích về phản ứng gay gắt này, Thành Long cho biết ông nghĩ rằng người con cần thể hiện tình cảm với cha mẹ mỗi ngày chứ không phải chỉ trong những dịp đặc biệt. Nam diễn viên phim Giờ cao điểm từng nghĩ cách nuôi dạy con của mình rất hay, sẽ khiến Phòng Tổ Danh gọi điện cho ông thường xuyên hơn. Tuy nhiên, cách hành xử có phần thái quá và gắt gỏng của ngôi sao kỳ cựu khiến con trai ông ngừng gọi điện.

Hiện tại, Thành Long và Phòng Tổ Danh gần như không liên lạc với nhau, họ chỉ kết nối thông qua trợ lý của ngôi sao 71 tuổi. Mọi chuyện trở nên tồi tệ đến mức nam diễn viên kỳ cựu sẽ sợ hãi nếu con trai đột ngột gọi điện cho mình, bởi điều đó có nghĩa rằng Phòng Tổ Danh đang gặp rắc rối. Nhiều năm trôi qua, Thành Long nhìn nhận lại bản thân và hối hận: "Mãi sau này, tôi mới nhận ra rằng mình đã sai. Việc nuôi dạy con cái không nên như vậy. Con nên được phép tự do thể hiện bản thân, tự do sáng tạo thay vì sợ tôi".

Thành Long không còn kỳ vọng vào con trai

Hiện tại, Thành Long không còn áp đặt, kỳ vọng quá nhiều vào con trai ẢNH: AFP

Giờ đây, Phòng Tổ Danh đã 43 tuổi và Thành Long bộc bạch rằng ông không còn kỳ vọng gì ở con trai mình nữa. "Bây giờ tôi chỉ mong con được khỏe mạnh, hạnh phúc. Bản thân tôi cũng vậy, tôi không còn ràng buộc mình quá nhiều. Buông bỏ là điều tốt cho hạnh phúc của chính mình. Tôi làm những bộ phim mình thích, gặp gỡ những con người mình muốn gặp. Giờ đây, tôi có ít bạn bè hơn, sống đơn giản hơn và cảm thấy như thế là đủ", nam diễn viên 71 tuổi trải lòng.

Phòng Tổ Danh sinh năm 1982, là con trai của Thành Long với nữ diễn viên Lâm Phụng Kiều. Xuất thân trong gia đình có cha mẹ đều là tên tuổi thành công trong làng phim ảnh, anh sớm thu hút sự chú ý của truyền thông, công chúng rồi theo đuổi sự nghiệp âm nhạc lẫn diễn xuất song không để lại nhiều dấu ấn. Năm 2014, Phòng Tổ Danh từng gây xôn xao dư luận khi bị bắt giữ tại Bắc Kinh (Trung Quốc) vì sử dụng chất cấm rồi bị kết án 6 tháng tù giam. Bê bối cũng chấm dứt sự nghiệp nghệ thuật của nghệ sĩ 8X. Những năm qua, quý tử của Thành Long sống kín tiếng, hiếm xuất hiện tại sự kiện công khai và đã chuyển hướng sang kinh doanh.

Ngoài Phòng Tổ Danh, Thành Long còn có một con gái tên Ngô Trác Lâm (con riêng của ông với người tình Ngô Ỷ Lợi). Tuy nhiên, ông không công nhận người con này, Ngô Trác Lâm cũng phủi bỏ quan hệ với cha, sống cuộc đời nổi loạn, bất định.