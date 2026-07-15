Phim mới của Châu Tinh Trì gây tranh cãi rầm rộ dù 'khuấy đảo' phòng vé

Kungfu nữ túc của Châu Tinh Trì gây bàn tán sôi nổi kể từ khi công chiếu hôm 11.7 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TRAILER PHIM Kungfu nữ túc

Theo Sina, sau 4 ngày công chiếu, Kungfu nữ túc (Đội bóng nữ Kungfu) của Châu Tinh Trì đã vượt mốc 700 triệu nhân dân tệ doanh thu. Tác phẩm thu hút hàng triệu khán giả ra rạp, trở thành chủ đề gây bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội xứ tỉ dân suốt nhiều ngày qua, biến đây trở thành bộ phim được quan tâm nhất Trung Quốc hiện tại. Hiện tác phẩm được chấm 6,6 điểm trên Douban trong khi điểm đánh giá trên nền tảng Maoyan lên tới 9,4.

Giới quan sát cho rằng Kungfu nữ túc đang trở thành hiện tượng đầy mâu thuẫn và kỳ lạ nhất mùa phim hè 2026. Một bên là điểm số rất cao trên các nền tảng bán vé cùng những tràng cười không ngớt ngoài rạp, một bên là hàng loạt đánh giá tiêu cực trên mạng xã hội. Theo On.cc, trái ngược với doanh thu bùng nổ ở phòng vé, những bình luận trái chiều về tác phẩm lại xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội. Hai chủ đề: Kungfu nữ túc dở - Kungfu nữ túc hay, cùng chiếm lĩnh bảng tìm kiếm thịnh hành trên mạng xã hội. Không ít khán giả thích thú với sự trở lại của Châu Tinh Trì trong vai trò đạo diễn, hết lời khen ngợi bộ phim thú vị, vẫn đầy nhiệt huyết, hài hước đến mức phi lý đúng như phong cách của Tinh Gia.

Ngược lại, cũng không ít người xem thất vọng trước tác phẩm mới nhất của "vua hài" Hồng Kông. Lâm Hải - một người dẫn chương trình nổi tiếng công khai đăng ảnh vé xem phim và thẳng thắn chê bai: "Tinh Gia, tôi không còn nợ ông một vé xem phim nữa. Phim dở quá!". Người này chỉ ra rằng Kungfu nữ túc chỉ toàn những "mảng miếng" gây cười cũ kỹ, diễn xuất của dàn diễn viên thì cường điệu quá mức trong khi kịch bản quá yếu. Ngoài ra, nhiều khán giả cho rằng tác phẩm đã lỗi thời, không còn phù hợp với thị hiếu khán giả hiện tại, không có gì đột phá so với những tựa phim trước đó của Châu Tinh Trì, thậm chí cho rằng đây là bộ phim tệ nhất trong sự nghiệp của ông.

Khán giả nợ Châu Tinh Trì một vé xem phim?

Lời chỉ trích của Lâm Hải không chỉ mở đầu những bình luận tiêu cực về Kungfu nữ túc mà còn khiến nhiều người nhớ lại câu nói: "Nợ Châu Tinh Trì một vé xem phim". Theo HK01, câu nói này đã quen thuộc với nhiều khán giả Trung Quốc và được truyền tai nhau hơn chục năm qua.

Vào những năm 1990, hệ thống rạp chiếu phim tại Trung Quốc đại lục vẫn chưa phát triển hoàn thiện. Phần lớn khán giả khi đó chỉ có thể xem các tác phẩm kinh điển của Châu Tinh Trì, như Đại thoại Tây Du hay Vua hài kịch qua các phòng chiếu băng video, đĩa VCD sao chép lậu hoặc các lần phát sóng lại trên truyền hình. Vì vậy, nhiều người cảm thấy mình chưa từng thực sự mua vé để ủng hộ những bộ phim đã gắn liền với tuổi trẻ của mình. Từ đó, câu nói "nợ Tinh Gia một tấm vé xem phim" dần trở thành cách bày tỏ mong muốn được đền đáp và ủng hộ Châu Tinh Trì bằng cách mua vé xem các tác phẩm mới của ông.

Đến năm 2016, khi Mỹ nhân ngư ra mắt, các đơn vị phát hành đã tận dụng khẩu hiệu này như một chiến lược quảng bá, góp phần đưa doanh thu phòng vé của bộ phim tại Trung Quốc đại lục vượt mốc 3,3 tỉ nhân dân tệ (gần 13.000 tỉ đồng).

Châu Tinh Trì tích cực tham gia quảng bá phim mới ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH VIDEO WEIBO NHÀ SẢN XUẤT PHIM Kungfu nữ túc



Mặc dù câu nói kể trên đã được nhắc đi nhắc lại và khai thác như một chiêu trò truyền thông trong nhiều năm, nhưng bản thân Châu Tinh Trì chưa bao giờ thừa nhận hay đón nhận, thậm chí còn nhiều lần chủ động tách mình khỏi nó. Năm 2017, trong thời gian quảng bá Tây du ký: Mối tình ngoại truyện 2, nhà sản xuất - đạo diễn danh tiếng này đã làm rõ: "Làm gì có chuyện khán giả nợ tôi một tấm vé xem phim?". Trong các cuộc phỏng vấn, ông nhiều lần nhấn mạnh: "Thực ra không có ai nợ tôi bất kỳ tấm vé xem phim nào cả. Ngược lại, khi nhìn thấy có nhiều khán giả ủng hộ mình như vậy, tôi lại thường cảm thấy dường như chính mình mới là người còn nợ khán giả rất nhiều".

Hiện Châu Tinh Trì và dàn diễn viên Kungfu nữ túc đang bận rộn với lịch trình quảng bá bộ phim tại nhiều nơi ở Trung Quốc. Ông chia sẻ mỗi khi ra mắt một tác phẩm mới, bản thân đều lo lắng mình chưa làm đủ tốt, sợ phụ lòng những người hâm mộ đã luôn ủng hộ mình cũng như toàn bộ ê kíp đã dốc sức cho bộ phim. "Điều tôi sợ nhất là khiến mọi người thất vọng!", Tinh Gia bộc bạch.