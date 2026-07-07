Châu Tinh Trì tái xuất làng phim sau 7 năm vắng bóng

Cảnh trong Kungfu nữ túc - bộ phim mới nhất của Châu Tinh Trì ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TRAILER

Trên mạng xã hội, ê kíp Kungfu nữ túc tiết lộ bộ phim chính thức được chiếu tại Trung Quốc vào ngày 11.7 và tuyên bố sự trở lại của Châu Tinh Trì với vai trò đạo diễn. Poster và trailer đầu tiên của tác phẩm đều không để lộ mặt diễn viên chính. Đoạn phim "nhá hàng" chỉ quay cảnh nhân vật đá bóng bay lên trời, nhào lộn trên không cùng cảnh cú nổ lớn ở cuối, đi kèm khẩu hiệu: "Ngọn lửa trong tim này sẽ không bao giờ tắt".

Kungfu nữ túc đánh dấu sự trở lại của Châu Tinh Trì sau Tân vua hài kịch (2019). Trong dự án mới, "vua hài Hồng Kông" đảm nhận vai trò đạo diễn, biên kịch lẫn nhà sản xuất. Tác phẩm tiếp tục phát huy phong cách hài kịch vốn là thế mạnh của Tinh Gia, kết hợp hai yếu tố kungfu và bóng đá để xây dựng câu chuyện mới. HK01 dẫn thông tin từ truyền thông xứ Trung, Kungfu nữ túc có thời lượng khoảng 106 phút, kể về cuộc sống, hành trình thi đấu của một đội tuyển bóng đá trẻ. Tác phẩm được đầu tư quy mô lớn, riêng phần kỹ xảo hình ảnh (VFX) đã tiêu tốn khoảng 190 triệu nhân dân tệ. Ngoài ra, phim còn có hơn 1.200 cảnh quay sử dụng kỹ thuật CGI.

Các tác phẩm của Châu Tinh Trì luôn nhận được sự quan tâm của khán giả Hoa ngữ ẢNH: AFP

Màn tái xuất làng phim của Tinh Gia thu hút sự quan tâm của nhiều khán giả Hoa ngữ, trở thành chủ đề thịnh hành trên mạng xã hội xứ Trung với những cuộc thảo luận về nội dung phim, dàn diễn viên, cũng như dự đoán thành công của tác phẩm. Hiện, khán giả đang tò mò về tạo hình, vai diễn của dàn sao: Trương Tiểu Phi, Địch Lệ Nhiệt Ba, Trương Nghệ Hưng, Triệu Lệ Na, Lưu Gia Linh, Satoh Takeru… Được biết, để hóa thân vào nhân vật trong Kungfu nữ túc, Địch Lệ Nhiệt Ba đã tăng khoảng 8 kg và trải qua quá trình rèn luyện thể lực chuyên sâu kéo dài 3 tháng.

Theo Sina, bên cạnh sự mong chờ của nhiều khán giả, cũng có không ít ý kiến cho rằng những hình ảnh ban đầu được đoàn phim công bố không hấp dẫn như kỳ vọng thậm chí dự đoán đây lại là một "bom xịt". Trước đó, Châu Tinh Trì từng chia sẻ trong một sự kiện quảng bá trước khi phim ra mắt rằng ông hiểu rõ sở thích thẩm mỹ của mỗi khán giả là khác nhau, vì vậy việc người xem đưa ra bất kỳ nhận xét nào sau khi xem trailer là điều hoàn toàn bình thường. Tinh Gia bộc bạch rằng ê kíp đã dành nhiều năm để trau chuốt tác phẩm này và rất tự tin vào chất lượng cuối cùng của bộ phim. Theo nhà làm phim này, sau khi phim chính thức công chiếu, bản thân tác phẩm sẽ tự đưa ra câu trả lời công bằng nhất.

Châu Tinh Trì thành công với vai trò diễn viên lẫn đạo diễn, nhà sản xuất ẢNH: AFP

Châu Tinh Trì sinh năm 1962, ông tốt nghiệp lớp đào tạo diễn viên của TVB năm 1982 sau đó tham gia nhiều bộ phim, dẫn dắt các chương trình của nhà đài nhưng không thực sự gây được tiếng vang. Từ thập niên 1990, sự nghiệp của ngôi sao này bắt đầu vụt sáng khi liên tục đóng chính trong nhiều bộ phim hài đình đám: Thánh Bài, Trường học uy long, Đường Bá Hổ điểm Thu Hương, Vua hài kịch…

Về sau, ông gác lại vai trò diễn xuất để chuyên tâm hơn với vị trí đạo diễn, nhà sản xuất. Nghệ sĩ ghi dấu ấn qua Tây du ký: Mối tình ngoại truyện, Mỹ nhân ngư. Trong đó, Mỹ nhân ngư gây sốt phòng vé năm 2016 với doanh thu hơn 550 triệu USD, trở thành tác phẩm ăn khách nhất lịch sử phòng vé Trung Quốc ở thời điểm đó. Sau thành công vang dội của tác phẩm này, Tinh Gia từng ra mắt Tân vua hài kịch (2019) song tác phẩm không gây tiếng vang.

Những năm gần đây, "vua hài Hồng Kông" sống kín tiếng, ít khi lộ diện trước truyền thông và âm thầm thực hiện các dự án phim ảnh mới. Thông qua trang Instagram có hơn 1,8 triệu người theo dõi, Tinh Gia thường xuyên giao lưu với người hâm mộ, công bố kế hoạch sản xuất phim mới, tuyển chọn diễn viên…