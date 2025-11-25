Hồ Dầu Tiếng xả tràn lần 8, tác động gì đến hạ du?

Mực nước Hồ Dầu Tiếng gần chạm ngưỡng nước dâng

Ngày 25.11, Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Miền Nam (Công ty Thủy lợi Miền Nam, đơn vị quản lý Hồ Dầu Tiếng) thông báo điều chỉnh thời gian và lưu lượng xả tràn hồ Dầu Tiếng lần thứ 8 trong năm 2025, nhằm đảm bảo an toàn công trình trước diễn biến mực nước dâng cao.

Hồ Dầu Tiếng xả tràn lần thứ 8 trong năm 2025 ẢNH: B.B

Theo thông báo, việc điều chỉnh xả tràn được thực hiện căn cứ trên cơ sở mực nước hồ Dầu Tiếng vào 7 giờ ngày 24.11 đã đạt cao trình 23,9 m, thấp hơn mức thiết kế cao trình nước dâng bình thường (+24,40 m) là 0,5 m. Để chủ động ứng phó, Công ty Thủy lợi Miền Nam quyết định điều chỉnh lịch xả tràn đợt 8 bắt đầu từ 7 giờ ngày 25.11 đến 7 giờ ngày 2.12.

Lưu lượng xả linh hoạt điều biến trong khoảng 36 - 200 m³/giây. Sau giai đoạn này, công ty tiếp tục duy trì dòng chảy cơ bản tối thiểu là 36 m³/giây theo quy trình vận hành liên hồ chứa.

Nước chảy với cường độ lớn về khu vực hạ du thuộc các địa phương thuộc TP.HCM và tỉnh Tây Ninh ẢNH: B.B

Quyết định này được đưa ra còn dựa trên các bản tin dự báo khí tượng thủy văn mới nhất, nhằm kiểm soát mực nước hồ, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho đập, đặc biệt khi thời tiết trên lưu vực vẫn diễn biến phức tạp.

Tác động thế nào đến vùng hạ du ?

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, việc hồ Dầu Tiếng liên tục xả tràn trong thời gian ngắn để đảm bảo an toàn đập nhưng đồng thời cũng làm gia tăng áp lực lên hệ sinh thái khu vực hồ và kinh tế nông nghiệp vùng hạ du.

Sạt lở đã và đang diễn ra trên hồ Dầu Tiếng ẢNH: B.B

Cụ thể, theo các báo cáo Công ty Thủy lợi Miền Nam (ngày 19.11), tình trạng sạt lở bờ hồ Dầu Tiếng, đặc biệt tại các khu vực đất xám có độ dốc lớn, đang là vấn đề nóng. Đáng chú ý, hoạt động khai thác cát trong lòng hồ Dầu Tiếng (hiện có 21 doanh nghiệp đang được cấp phép khai thác cát) cũng được xem là một trong những nguyên nhân làm trầm trọng thêm tình trạng sạt lở. Tình trạng xói mòn cục bộ sẽ càng nghiêm trọng hơn khi xả và tích nước liên tục, kết hợp với mưa lớn.

Phương tiện khai thác cát hoạt động quanh khu vực hồ Dầu Tiếng ẢNH: B.B

Ngoài ra, lưu lượng xả lớn trong thời gian dài (tại các lần xả lũ trước) cũng gây nhiều hệ lụy như ngập úng cục bộ kéo dài cho vùng sản xuất nông nghiệp ven sông Sài Gòn và sông Vàm Cỏ Đông. Mặc dù, Công ty Thủy lợi Miền Nam cũng đã có thông báo khẩn đến các địa phương, đơn vị liên quan và người dân ven sông Sài Gòn, Vàm Cỏ Đông để chủ động phòng tránh nhưng thiệt hại vẫn là khó tránh khỏi.