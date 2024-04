Sông Vàm Cỏ Đông nhận 7 triệu mét khối nước từ hồ Dầu Tiếng để chống hạn mặn

Ngày 24.4, ông Phạm Thanh Truyền, Giám đốc Sở NN-PTNT Long An, cho biết sau đề xuất của tỉnh Long An, Công ty TNHH MTV khai thác thủy lợi Miền Nam quyết định xả 7,1 triệu m3 nước ngọt từ hồ Dầu Tiếng vào sông Vàm Cỏ Đông để tạo nguồn đẩy mặn, giữ ngọt. Nguồn nước này sẽ giảm thiểu đáng kể thiệt hại do hạn mặn tại 2 huyện Đức Hòa, Đức Huệ.

Đa số các kênh, rạch nội đồng ở Long An đã khô cạn nước B.B

Nước được xả trong thời gian từ ngày 23 - 28.4. Sau khi hòa tan với nhau, độ mặn trên sông Vàm Cỏ Đông tại trạm Xuân Khánh (H.Đức Hòa, Long An) không vượt quá 0,2%. Sau đợt xả nước này, tùy thuộc tình hình triều, xâm nhập mặn trên sông Vàm Cỏ Đông, đơn vị quản lý hồ Dầu Tiếng sẽ điều chỉnh kế hoạch xả và có thông báo sau.

Tuy nhiên, đơn vị quản lý hồ Dầu Tiếng cũng khuyến cáo tỉnh Long An cần tăng cường tổ chức thực hiện lấy nước ngọt từ các nguồn khác để tích trữ nước trong nội đồng. Người dân cần tuân thủ theo khuyến cáo của chính quyền trong khi lấy nước vào nội đồng phục vụ xuống giống vụ hè thu năm nay.

Hàng chục ngàn hộ dân ở Long An đang thiếu nước ngọt sinh hoạt B.B

Trước đó, do thiên tai xâm nhập mặn quá khốc liệt, Sở NN-PTNT Long An đề nghị đơn vị quản lý hồ Dầu Tiếng cân đối nguồn nước tăng cường xả nước về sông Vàm Cỏ Đông để đẩy mặn, đảm bảo các trạm bơm Lộc Giang A, B (H.Đức Hòa), Bà Mùi (H.Đức Huệ) giảm độ mặn, phục vụ ổn định sản xuất và dân sinh.

Ông Nguyễn Văn Được, Bí thư Tỉnh ủy Long An, đến thăm hỏi, động viên người dân ở cù lao Long Hựu, nơi đang có hơn 1.000 hộ dân thiếu nước ngọt sinh hoạt B.B

Ngày 17.4, UBND tỉnh Long An đã công bố tình huống thiên tai hạn mặn cấp độ 4 trên địa bàn tỉnh. Đồng thời đề nghị T.Ư hỗ trợ khẩn cấp 157 tỉ đồng để gia cố các cống đập ngăn mặn, đầu tư mở rộng công suất một số hệ thống nước máy… nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai xâm nhập mặn mùa khô năm 2024.

Do ảnh hưởng của thiên tai hạn mặn, hiện hàng chục ngàn hộ dân ở các huyện Tân Trụ, Cần Giuộc, Thạnh Hóa, Cần Đước... bị thiếu nước ngọt sinh hoạt. Trong khi đó, mực nước trên các tuyến kênh, mương nội đồng của tỉnh Long An đã hạ rất thấp; độ mặn 4‰ đã xâm nhập vào hơn 100 km tính từ cửa sông Soài Rạp.