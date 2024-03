Long An: Người dân H.Tân Trụ thiếu nước ngọt sinh hoạt

Ngày 22.3, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Trịnh Phước Trung, Chủ tịch UBND H.Tân Trụ (Long An) cho biết Huyện ủy, UBND H.Tân Trụ đang chỉ đạo quyết liệt các ngành liên quan theo dõi, điều tiết nước máy có hiệu quả để người dân tại các xã Tân Phước Tây, Nhựt Ninh, Đức Tân, Bình Trinh Đông có đủ nước ngọt sử dụng trong thời gian tới.

Đồng thời, UBND H.Tân Trụ đề nghị UBND tỉnh Long An có phương án hỗ trợ cho địa phương khắc phục tình trạng thiếu nước ngọt sinh hoạt trong mùa khô.

Người dân xã Đức Tân đến lấy nước ngọt công cộng được chở về từ TP.Tân An BẮC BÌNH

Việc thiếu nước ngọt sinh hoạt trong các tháng mùa khô thường xuyên xảy ra ở H.Tân Trụ. Tình trạng này diễn ra tại địa phương gần 1 tháng qua. Hiện, nhu cầu dùng nước ngọt của người dân tăng cao, trong khi nguồn cấp nước từ Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Long An không đáp ứng kịp.

Để giảm bớt khó khăn về nguồn nước cho người dân, trong tuần qua, H.Tân Trụ đã phối hợp Công ty CP cấp nước Long An chở nước sạch đến cho người dân. Tuy nhiên, khối lượng nước ngọt được cấp từ nguồn này không đủ đáp ứng nhu cầu.

Ông Tư Huyền (ngụ xã Tân Phước Tây, H.Tân Trụ) cho biết, khoảng 1 tháng qua, nước chảy rất yếu, may mắn lắm đến 21 giờ nhà ông mới bắt đầu có nước đủ dùng. Vì vậy, gia đình phải sử dụng nước hết sức tiết kiệm. "Nước ngọt để vo gạo rồi tận dụng lại để rửa rau, rửa chén. Nước hiếm nên có khi quần áo dơ thay ra để cả tuần mới giặt. Khổ nhất là mấy đứa nhỏ, trời nóng nực mà không có nước ngọt tắm, nguy cơ bị bệnh ngoài da…", ông Tư Huyền cho hay.

Dân quân địa phương hỗ trợ người dân lấy nước BẮC BÌNH

Hầu hết nhà dân trên địa bàn H.Tân Trụ đều đã được hòa mạng vào các hệ thống nước máy của Trung tâm nước sạch vệ sinh môi trường Long An hoặc Công ty CP cấp nước Long An. Tuy nhiên, nguồn nước ngọt thô cấp cho các trạm bơm về các xã Tân Phước Tây, Nhựt Ninh, Đức Tân, Bình Trinh Đông gặp khó khăn hoặc gián đoạn vì ảnh hưởng xâm nhập mặn. Các xã này bị thiếu nước ngọt cục bộ, trong khi việc đấu nối để dẫn nước từ các nhà máy trên địa bàn TP.Tân An về H.Tân Trụ đang gặp khó khăn do vượt công suất thiết kế.