Long An đề nghị T.Ư hỗ trợ 157 tỉ đồng phòng chống hạn mặn

Ngày 14.4, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Long An cho biết, ông Nguyễn Minh Lâm, Phó chủ tịch UBND tỉnh, đã ký tờ trình đề nghị Bộ NN-PTNT và Bộ Tài chính xem xét hỗ trợ kinh phí 157 tỉ đồng để phòng, chống hạn mặn năm 2023 - 2024.

Theo đó, UBND tỉnh Long An mong T.Ư hỗ trợ để tỉnh thực hiện phòng, chống hạn mặn kịp thời và phục vụ lâu dài cho những năm tiếp theo với mục đích tạo nguồn cấp nước, kiểm soát mặn, bảo vệ sản xuất và dân sinh cho người dân.

Đời sống người dân tại nhiều địa phương trong tỉnh Long An bị đảo lộn vì thiếu nước ngọt sinh hoạt

Hiện, độ mặn 5,5 g/l đã vào khu vực cách cửa sông Soài Rạp hơn 70 km đến địa bàn TP.Tân An và H.Thủ Thừa. Nước mặn đã lấn vào sâu và nội đồng, khiến hàng chục hàng hộ dân ở nhiều huyện trong tỉnh Long An thiếu nước ngọt sinh hoạt.

Thiếu nước ngọt sinh hoạt cục bộ

Về nguyên nhân, theo UBND tỉnh Long An, hệ thống công trình thuộc các huyện, thành phố phía nam của tỉnh (Cần Đước, Cần Giuộc, Tân Trụ, Châu Thành, Tân An và phía nam 2 huyện Thủ Thừa, Bến Lức) bao gồm hệ thống âu thuyền Rạch Chanh - Trị Yên, Đôi Ma - Xóm Bồ, Nhựt Tảo - Tân Trụ, Bảo Định - Bà Lý, Rạch Chanh - Bắc Đông đến nay cơ bản đã được đầu tư hoàn thiện khép kín, đảm bảo ngăn mặn, ngăn triều cường. Thế nhưng, do đặc thù của vùng sông rạch chằng chịt nên hầu hết hệ thống các kênh, mương nội đồng trong khu vực bờ bao đã bị bồi lắng nhiều, mặt cắt bị thu hẹp. Do đó, chưa đáp ứng khả năng dẫn nước, trữ nước và cấp nước trong thời gian mùa khô. Đồng thời, một số cống hiện nay xuống cấp, không có cửa ngăn mặn có nguy cơ dẫn đến tình trạng rò rỉ mặn vào trong nội đồng.

Đối với vùng kẹp giữa 2 sông Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây (đoạn từ kênh Bến Lức - Thủ Thừa đến kênh Phước Xuyên, H.Thạnh Hóa), hệ thống công trình thủy lợi trong vùng chủ yếu là các tuyến kênh, rạch ngang dọc; cặp các tuyến kênh, rạch đã được đầu tư hệ thống bờ bao, cống bọng khép kín đảm bảo ngăn lũ, ngăn triều cường. Tuy nhiên, trước các tác động nước mặn xâm nhập sâu như hiện nay, khả năng nước mặn lấn sâu vào các tuyến kênh, rạch nội đồng tiếp giáp với sông Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây sẽ dẫn đến tình trạng nguồn nước ngọt bị nhiễm mặn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt của người dân.

Ảnh hưởng của hạn mặn khốc liệt, khoảng 1 tháng qua, nhiều địa phương trong tỉnh Long An xảy ra tình trạng thiếu nước ngọt sinh hoạt cục bộ do thiếu kinh phí đầu tư cho việc kéo dài và nâng cấp mở rộng các tuyến ống cấp nước. Các địa phương đang chịu cảnh thiếu nước sinh hoạt gồm các xã: Phước Vĩnh Đông, Phước Vĩnh Tây, Đông Thạnh, Tân Tập, Phước Lại (H.Cần Giuộc), Long Hựu Đông, Long Hựu Tây (H.Cần Đước), Nhựt Ninh, An Nhựt Tân, Tân Bình (H.Tân Trụ), Thạnh Lợi (H.Bến Lức), Phước Tân Hưng (H.Châu Thành), Tân Tây, Tân Đông, Thạnh Phú, Thạnh Phước (H.Thạnh Hóa).