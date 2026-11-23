Tối 21.11 vừa qua, Living Heritage kỳ 4.2026 với chủ đề Hồ đôi vọng nguyệt đã diễn ra tại IKI Gallery (TP.HCM) với các nghệ sĩ, chuyên gia từ Việt Nam, Mỹ, Đan Mạch, Nhật Bản, Hồng Kông. Đêm diễn đi qua ba chương nghệ thuật, đánh thức khán giả qua nhịp điệu và chuyển động của nghệ thuật múa ballet rồi đưa âm nhạc đi qua cơ thể họ để chạm tới tâm trí.
Chương The Five: Mùa thịnh vượng mở màn đêm diễn bằng vở ballet cùng tên do thạc sĩ Nguyễn Ngọc Anh - Trưởng bộ môn Biên đạo, Khóa Múa, Học viện Nghệ thuật Biểu diễn Hồng Kông, đạo diễn và biên đạo. Âm nhạc thực hiện bởi nhạc sĩ Trí Minh, một trong những gương mặt hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực nhạc điện tử.
5 nghệ sĩ biểu diễn đều là những tên tuổi từng giữ vai chính trong những vở ballet kinh điển và kinh nghiệm nhiều năm lưu diễn quốc tế: Nguyễn Ngọc Anh, Renjie Ma, NSƯT Ngô Thụy Tố Như, Chika Tatsumi và Trần Văn Thịnh. Qua những chuyển động điêu luyện của những nghệ sĩ tài năng, khán giả đi qua vòng tuần hoàn: sinh - lão - bệnh - tử rồi lại sinh, xuân - hạ - thu - đông rồi lại xuân và năm nguyên tố ngũ hành nâng đỡ lẫn nhau, để trở về với sự cân bằng nội tại.
Với biên đạo Nguyễn Ngọc Anh, múa ballet là một liều thuốc bổ dịu dàng cho cả thân lẫn tâm. Mỗi chuyển động theo nhịp điệu là một bài tập cho cả trái tim và bộ não, nơi thân - tâm nối với nhau và chính mối liên kết ấy giúp con người sống uyển chuyển, có chủ đích hơn.
Sang đến chương 2 mang tên The Radius of Now: Thực tại vô biên, khán giả được gặp gỡ nghệ sĩ dương cầm danh tiếng Sir Niels Lan Doky. Chương nghệ thuật này chiêu đãi khán giả 7 tác phẩm do chính ông sáng tác: Hope, Tender Lies, Reminiscence, Contemplation From A Mountain Top, Greasy Sauce, Misty Dawn và The Journey of a Legend (bản nhạc ông viết cùng tay trống huyền thoại Harvey Mason). Giữa những giai điệu quen thuộc là các "khám phá" ứng tác, khiến điều khán giả "nghe đêm ấy chỉ thuộc về đêm ấy".
Với Sir Niels Lan Doky, chơi jazz là nghệ thuật an trú trong khoảnh khắc, bước vào hiện tại và buông mình cho nó. Ông chọn nhìn khoảnh khắc hiện tại như một vòng tròn trải rộng vô tận về mọi phía dọc dòng thời gian, nơi mọi điều đã qua, dù một tuần hay hai mươi năm trước, đều như mới hôm qua. "Như trong âm nhạc, điều ấy cho tôi ứng tác ở mức đẹp nhất giữa đời", nghệ sĩ chia sẻ.
Sang đến chương cuối Piano Sanctuary: Nơi an trú của tiếng dương cầm, Sir Niels Lan Doky kết hợp cùng hai cộng sự người Đan Mạch: Peter Michael Nielsen (bác sĩ khoa học não bộ với 40 năm kinh nghiệm lâm sàng, đồng thời là nhạc sĩ) và kỹ sư âm thanh Frank Goldberg. Bộ ba trình diễn hai tác phẩm do Sir Niels Lan Doky và Peter Michael Nielsen cùng sáng tác: From the Deep to the Dawn và From the Earth to the Sky, trên piano, keyboard và guitar.
Piano Sanctuary xuất phát từ một quan sát của bác sĩ Nielsen: con người tiếp nhận âm nhạc qua hai giác quan, thính giác và cảm giác rung trong cơ thể. Từ đó, ông phát triển HALF-MIS, phương pháp kết hợp âm nhạc ứng tác êm dịu với những rung động tần số thấp nhằm giúp cơ thể chuyển sang trạng thái thư giãn.
Với kỹ sư Frank Goldberg, chúng ta không chỉ nghe âm nhạc mà còn cảm nhận nó. Những tần số trầm sâu nhất, dưới 80 Hz, đến với người nghe chủ yếu qua cơ thể thay vì qua tai.
Living Heritage (Di sản cho tương lai) là dự án do GG Corporation và An Khải Hưng khởi xướng, nhằm tôn vinh những giá trị nhân văn, tinh thần và tri thức được lưu giữ, trao truyền từ những người Việt ưu tú trên toàn thế giới. Dự án được công bố tháng 10.2025.
Cùng dịp này, Living Heritage Foundation (Quỹ Di sản cho tương lai) ra mắt, hỗ trợ trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục và y tế. Hoạt động đầu tiên của quỹ là phối hợp cùng Báo Thanh Niên trao Học bổng Nguyễn Thái Bình cho học sinh vùng lũ miền Trung, tổng trị giá 500 triệu đồng. Quỹ cũng đồng hành cùng cuộc thi piano và một số chương trình biểu diễn nghệ thuật.
Năm 2026, Living Heritage tổ chức chuỗi bốn chương trình nghệ thuật và tọa đàm, trong đó Hồ đôi vọng nguyệt là kỳ thứ tư, khép lại chuỗi chương trình năm nay. Theo ban tổ chức, đây là lần đầu tiên một concept âm nhạc gắn với chăm sóc sức khỏe và trường thọ, được mang về biểu diễn tại Việt Nam.
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