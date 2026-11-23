Năm nghệ sĩ trình diễn vở ballet The Five: Mùa thịnh vượng trên sân khấu của Hồ đôi vọng nguyệt ẢNH: BTC

Tối 21.11 vừa qua, Living Heritage kỳ 4.2026 với chủ đề Hồ đôi vọng nguyệt đã diễn ra tại IKI Gallery (TP.HCM) với các nghệ sĩ, chuyên gia từ Việt Nam, Mỹ, Đan Mạch, Nhật Bản, Hồng Kông. Đêm diễn đi qua ba chương nghệ thuật, đánh thức khán giả qua nhịp điệu và chuyển động của nghệ thuật múa ballet rồi đưa âm nhạc đi qua cơ thể họ để chạm tới tâm trí.

Chương The Five: Mùa thịnh vượng mở màn đêm diễn bằng vở ballet cùng tên do thạc sĩ Nguyễn Ngọc Anh - Trưởng bộ môn Biên đạo, Khóa Múa, Học viện Nghệ thuật Biểu diễn Hồng Kông, đạo diễn và biên đạo. Âm nhạc thực hiện bởi nhạc sĩ Trí Minh, một trong những gương mặt hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực nhạc điện tử.

Biên đạo quốc tế Nguyễn Ngọc Anh dành nhiều tâm huyết cho vở diễn ẢNH: BTC

5 nghệ sĩ biểu diễn đều là những tên tuổi từng giữ vai chính trong những vở ballet kinh điển và kinh nghiệm nhiều năm lưu diễn quốc tế: Nguyễn Ngọc Anh, Renjie Ma, NSƯT Ngô Thụy Tố Như, Chika Tatsumi và Trần Văn Thịnh. Qua những chuyển động điêu luyện của những nghệ sĩ tài năng, khán giả đi qua vòng tuần hoàn: sinh - lão - bệnh - tử rồi lại sinh, xuân - hạ - thu - đông rồi lại xuân và năm nguyên tố ngũ hành nâng đỡ lẫn nhau, để trở về với sự cân bằng nội tại.

Với biên đạo Nguyễn Ngọc Anh, múa ballet là một liều thuốc bổ dịu dàng cho cả thân lẫn tâm. Mỗi chuyển động theo nhịp điệu là một bài tập cho cả trái tim và bộ não, nơi thân - tâm nối với nhau và chính mối liên kết ấy giúp con người sống uyển chuyển, có chủ đích hơn.

Sir Niels Lan Doky say sưa trình diễn trên sân khấu. Ông là nghệ sĩ dương cầm người Đan Mạch có cha là người Việt, được Nữ hoàng Đan Mạch Margrethe II phong tước Hiệp sĩ năm 2010. Tạp chí Swing Journal (Nhật Bản) từng tôn vinh là "nghệ sĩ dương cầm xuất sắc nhất thế hệ của mình"

ẢNH: BTC

Sang đến chương 2 mang tên The Radius of Now: Thực tại vô biên, khán giả được gặp gỡ nghệ sĩ dương cầm danh tiếng Sir Niels Lan Doky. Chương nghệ thuật này chiêu đãi khán giả 7 tác phẩm do chính ông sáng tác: Hope, Tender Lies, Reminiscence, Contemplation From A Mountain Top, Greasy Sauce, Misty Dawn và The Journey of a Legend (bản nhạc ông viết cùng tay trống huyền thoại Harvey Mason). Giữa những giai điệu quen thuộc là các "khám phá" ứng tác, khiến điều khán giả "nghe đêm ấy chỉ thuộc về đêm ấy".

Với Sir Niels Lan Doky, chơi jazz là nghệ thuật an trú trong khoảnh khắc, bước vào hiện tại và buông mình cho nó. Ông chọn nhìn khoảnh khắc hiện tại như một vòng tròn trải rộng vô tận về mọi phía dọc dòng thời gian, nơi mọi điều đã qua, dù một tuần hay hai mươi năm trước, đều như mới hôm qua. "Như trong âm nhạc, điều ấy cho tôi ứng tác ở mức đẹp nhất giữa đời", nghệ sĩ chia sẻ.

Sir Niels Lan Doky cùng cộng sự kết hợp ăn ý ở chương cuối của Hồ đôi vọng nguyệt ẢNH: BTC

Sang đến chương cuối Piano Sanctuary: Nơi an trú của tiếng dương cầm, Sir Niels Lan Doky kết hợp cùng hai cộng sự người Đan Mạch: Peter Michael Nielsen (bác sĩ khoa học não bộ với 40 năm kinh nghiệm lâm sàng, đồng thời là nhạc sĩ) và kỹ sư âm thanh Frank Goldberg. Bộ ba trình diễn hai tác phẩm do Sir Niels Lan Doky và Peter Michael Nielsen cùng sáng tác: From the Deep to the Dawn và From the Earth to the Sky, trên piano, keyboard và guitar.

Piano Sanctuary xuất phát từ một quan sát của bác sĩ Nielsen: con người tiếp nhận âm nhạc qua hai giác quan, thính giác và cảm giác rung trong cơ thể. Từ đó, ông phát triển HALF-MIS, phương pháp kết hợp âm nhạc ứng tác êm dịu với những rung động tần số thấp nhằm giúp cơ thể chuyển sang trạng thái thư giãn.

Với kỹ sư Frank Goldberg, chúng ta không chỉ nghe âm nhạc mà còn cảm nhận nó. Những tần số trầm sâu nhất, dưới 80 Hz, đến với người nghe chủ yếu qua cơ thể thay vì qua tai.

Sir Niels Lan Doky cùng hai cộng sự Peter Michael Nielsen và Frank Goldberg giao lưu trong đêm diễn ẢNH: BTC