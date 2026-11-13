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    'Đối thoại Á - Âu' đưa opera, ballet đến phố cổ Hội An

    Mạnh Cường
    Mạnh Cường
    Chương trình nghệ thuật Đối thoại Á - Âu diễn ra trong 3 đêm tại phố cổ Hội An (Đà Nẵng), giới thiệu đến công chúng những giai điệu opera nổi tiếng, các tiết mục ballet và múa đương đại, với vé thưởng thức hoàn toàn miễn phí.

    Ngày 13.11, tại phường Hội An (TP.Đà Nẵng), Trung tâm Bảo tồn di sản văn hóa thế giới Hội An phối hợp Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật Đối thoại Á - Âu.

    Chương trình diễn ra trong 3 đêm, từ ngày 12 - 14.11, tại rạp Hội An, với sự tham gia của 20 nghệ sĩ, diễn viên chuyên nghiệp thuộc Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam. Các đêm diễn đều mở cửa miễn phí, tạo điều kiện để người dân và du khách tiếp cận nghệ thuật chuyên nghiệp.

    Đưa opera, ballet đến phố cổ Hội An qua chương trình 'Đối thoại Á – Âu' - Ảnh 1.

    Chương trình biểu diễn nghệ thuật Đối thoại Á - Âu, diễn ra trong 3 đêm, từ ngày 12 - 14.11 tại rạp Hội An

    ẢNH: TRIỀU PHẠM

    Đối thoại Á - Âu gồm nhiều tiết mục kết hợp âm nhạc, opera, ballet và múa đương đại. Trong đó, tác phẩm múa đương đại Mùa đom đóm đưa khán giả vào không gian giàu chất thơ qua những chuyển động hình thể, gợi sự giao hòa giữa ánh sáng đom đóm, con người và thiên nhiên.

    Chương trình còn giới thiệu những giai điệu opera nổi tiếng của các nhà soạn nhạc thế giới và tiết mục ballet Đông Hồ, lấy cảm hứng từ tranh dân gian Việt Nam. Sự kết hợp giữa kỹ thuật ballet phương Tây với chất liệu văn hóa truyền thống tạo nên sắc thái riêng cho tác phẩm, đồng thời mở ra cách tiếp cận mới với nghệ thuật giao thoa Á - Âu.

    Phát biểu tại chương trình, bà Trương Thị Ngọc Cẩm, Phó giám đốc Trung tâm Bảo tồn di sản văn hóa thế giới Hội An, cho biết Đối thoại Á - Âu là dịp giới thiệu các tác phẩm nghệ thuật đến công chúng, đồng thời đưa nghệ thuật hàn lâm đến gần hơn với đời sống. Qua đó, những sắc màu văn hóa khác nhau có cơ hội gặp gỡ, giao hòa tại không gian di sản Hội An.

    Theo bà Cẩm, việc phối hợp tổ chức chương trình cũng nhằm khảo sát thị hiếu của người dân và du khách đối với các sản phẩm văn hóa, nghệ thuật. Đây là cơ sở để trung tâm xây dựng kế hoạch khai thác, phát huy công năng rạp Hội An trong thời gian tới.

    Đưa opera, ballet đến phố cổ Hội An qua chương trình 'Đối thoại Á – Âu' - Ảnh 2.

    Nghệ sĩ, diễn viên biểu diễn tại chương trình biểu diễn nghệ thuật Đối thoại Á - Âu

    ẢNH: TRIỀU PHẠM

    Đưa opera, ballet đến phố cổ Hội An qua chương trình 'Đối thoại Á – Âu' - Ảnh 3.

    Hội An biến rạp hát thành không gian giao thoa nghệ thuật Á - Âu

    ẢNH: TRIỀU PHẠM

    Trung tâm kỳ vọng hoạt động này góp phần mở rộng không gian biểu diễn, giao lưu giữa nghệ sĩ và công chúng, đồng thời tạo thêm cơ hội thưởng thức nghệ thuật cho người dân, du khách. Rạp Hội An được định hướng không chỉ là địa điểm biểu diễn mà còn là không gian sinh hoạt văn hóa, nơi các giá trị nghệ thuật được giới thiệu và chia sẻ.

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