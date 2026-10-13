NSƯT Lê Thiện, Tố My gây xúc động trong chương trình nghệ thuật 'Khúc tri ân'

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Nhiều nghệ sĩ như NSƯT Lê Thiện, NSND Tạ Minh Tâm, ca sĩ Tố My... góp mặt trong chương trình nghệ thuật 'Khúc tri ân', thể hiện lòng thành kính đến các liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập của Tổ quốc.
Tối 13.10, chương trình nghệ thuật Khúc tri ân diễn ra tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP.HCM). Chương trình do Thành ủy, UBND TP.HCM và Ban Chỉ đạo 515 chỉ đạo, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị tổ chức nhằm tri ân những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời thể hiện sự trân trọng đối với hành trình tìm kiếm, quy tập các anh hùng liệt sĩ sau nhiều năm nằm dưới lòng đất.
Những khoảnh khắc xúc động trong chương trình nghệ thuật 'Khúc tri ân'
Chương trình nghệ thuật đặc biệt Khúc tri ân có sự tham gia của đông đảo văn nghệ sĩ với tinh thần tự nguyện, mong muốn cống hiến những tác phẩm thật ý nghĩa, như cách kết nối hiện tại với quá khứ, mong ước được dâng những nén hương, ngọn nến để tưởng nhớ những người đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, để đất nước có được hòa bình hôm nay.
Bên cạnh đó, chương trình còn gây xúc động bởi cuộc trò chuyện cùng bác sĩ Trần Văn Bản (82 tuổi) - cựu bác sĩ quân y về hành trình hỗ trợ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ hay những chia sẻ của họa sĩ Lê Sa Long về các tác phẩm của mình.
Khúc tri ân đưa khán giả đi qua nhiều cung bậc cảm xúc sâu lắng, ý nghĩa. Cuối chương trình, ban tổ chức dành khoảnh khắc sâu lắng, lắng đọng để các đồng chí lãnh đạo, các đại biểu dâng những nén hương, ngọn nến bày tỏ lòng thành kính trước sự hy sinh của các liệt sĩ đã nằm xuống vì độc lập của Tổ quốc.
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