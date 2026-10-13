NSƯT Lê Thiện, Tố My gây xúc động trong chương trình nghệ thuật 'Khúc tri ân'

Tối 13.10, chương trình nghệ thuật Khúc tri ân diễn ra tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP.HCM). Chương trình do Thành ủy, UBND TP.HCM và Ban Chỉ đạo 515 chỉ đạo, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị tổ chức nhằm tri ân những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời thể hiện sự trân trọng đối với hành trình tìm kiếm, quy tập các anh hùng liệt sĩ sau nhiều năm nằm dưới lòng đất.

Những khoảnh khắc xúc động trong chương trình nghệ thuật 'Khúc tri ân'

Chương trình nghệ thuật đặc biệt Khúc tri ân có sự tham gia của đông đảo văn nghệ sĩ với tinh thần tự nguyện, mong muốn cống hiến những tác phẩm thật ý nghĩa, như cách kết nối hiện tại với quá khứ, mong ước được dâng những nén hương, ngọn nến để tưởng nhớ những người đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, để đất nước có được hòa bình hôm nay.

Trên sân khấu, nghệ sĩ Hoài Nam thể hiện Tưởng niệm, gây xúc động cho người xem Ảnh: Cắt từ clip

Tiếp nối hành trình cảm xúc đó, Quốc Đại - Tố My hòa giọng trong Hẹn ước Bắc Nam. Chất giọng ngọt ngào của cả hai kết hợp cùng hoạt cảnh được tái hiện trên sân khấu gửi gắm thông điệp: lý tưởng cao đẹp của tuổi trẻ là hành trang quý giá để lớp lớp thanh niên lên đường vì độc lập, tự do cho Tổ quốc Ảnh: Cắt từ clip

NSƯT Lam Tuyền tái hiện lại hình ảnh người mẹ mỏi mòn chờ đợi người con trở về. Sự kết hợp giữa cô với nghệ sĩ Văn Mẹo - Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang và Nhóm ca múa MTV SG, Nhóm múa Mai Trắng trên sân khấu qua liên khúc Mùa hoa đỏ - Đón các anh về với đất mẹ khơi gợi cảm xúc cho khán giả Ảnh: Cắt từ clip

Kịch thoại Khắc khoải nỗi mong chờ qua phần diễn xuất của NSƯT Lê Thiện, NSƯT Tuyết Thu và Linh Chi. Hình ảnh người mẹ, người vợ xúc động trong ngày đón các anh hùng liệt sĩ trở về được tái hiện trên sân khấu khiến nhiều khán giả rơi nước mắt Ảnh: Cắt từ clip

Ca sĩ Lân Nhã, guitarist Tấn Phong và diễn viên Tấn Thi trong tiết mục Người lính già và hoa hồng thắm. Chương trình được xây dựng như một lời tri ân thông qua âm nhạc, sân khấu, hội họa… Ảnh: Cắt từ clip

Duyên Quỳnh kết hợp cùng Nguyễn Văn Chung trong ca khúc Dưới cờ Tổ quốc anh về. Tác phẩm do nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sáng tác theo định hướng phát động của thành phố, khắc họa hành trình tìm kiếm và đón các anh hùng liệt sĩ Ảnh: Cắt từ clip

Hành trình cảm xúc được tiếp nối thông qua các tiết mục như Vết chân tròn trên cát (NSƯT Cao Minh biểu diễn), Bài ca ngọn cờ hòa bình (Đội nghệ thuật - Nhà thiếu nhi TP.HCM), Hát cho người còn sống (Phương Thanh biểu diễn)... Ảnh: Cắt từ clip

Ca khúc Còn gì đẹp hơn là sự kết hợp của ca sĩ Trung Kiên, Leo Minh Tuấn, Tùng Lâm, Minh Sang và Nguyễn Phi Hùng Ảnh: Cắt từ clip

Ca khúc Ngọn nến tri ân - Linh thiêng Việt Nam do NSND Tạ Minh Tâm, NSƯT Phạm Khánh Ngọc thể hiện. Sau đó, dàn nghệ sĩ cùng hòa giọng trong Bài ca không quên, khép lại chương trình nghệ thuật Khúc tri ân Ảnh: Cắt từ clip

Bên cạnh đó, chương trình còn gây xúc động bởi cuộc trò chuyện cùng bác sĩ Trần Văn Bản (82 tuổi) - cựu bác sĩ quân y về hành trình hỗ trợ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ hay những chia sẻ của họa sĩ Lê Sa Long về các tác phẩm của mình.

Khúc tri ân đưa khán giả đi qua nhiều cung bậc cảm xúc sâu lắng, ý nghĩa. Cuối chương trình, ban tổ chức dành khoảnh khắc sâu lắng, lắng đọng để các đồng chí lãnh đạo, các đại biểu dâng những nén hương, ngọn nến bày tỏ lòng thành kính trước sự hy sinh của các liệt sĩ đã nằm xuống vì độc lập của Tổ quốc.