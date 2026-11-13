Cuộc gặp gỡ nghệ thuật kết nối ký ức ba miền

Từ ngày 14 đến 24.1, tại không gian mỹ thuật Cảng Sài Gòn (số 5 Nguyễn Tất Thành, P.Xóm Chiếu, TP.HCM) diễn ra triển lãm nhóm Toàn - Dân - Tiến: Thiên nhiên và con người, với sự góp mặt của ba nghệ sĩ Phạm Thanh Toàn, Nguyễn Ngọc Dân và Đặng Quang Tiến. Từ những xuất phát điểm khác nhau, ba họa sĩ mang đến cuộc gặp gỡ nghệ thuật, kết nối ký ức và phong vị ba miền Bắc - Trung - Nam.

Triển lãm giới thiệu 40 tác phẩm hội họa với các chất liệu màu khoáng, màu nước, chất liệu tổng hợp cùng những tác phẩm sắp đặt từ sắt, bê tông, xe hơi cũ... Qua ngôn ngữ tạo hình riêng, mỗi nghệ sĩ khai thác những lát cắt về thiên nhiên, con người và vùng đất đã gắn bó, gửi gắm tình cảm với quê hương qua đường nét, màu sắc và chất liệu.

Các tác phẩm khổ lớn của Phạm Thanh Toàn khơi gợi nhiều cảm xúc

Ảnh: TGCC

Bằng chất liệu màu nước mềm mại, Đặng Quang Tiến phủ lên các bức tranh thứ ánh sáng vàng vọt, gây bao thương nhớ cho những đứa con xa xứ Ảnh: TGCC

Nghệ thuật sắp đặt từ sắt của Nguyễn Ngọc Dân Ảnh: TGCC

Cuộc gặp gỡ nghệ thuật Bắc - Trung - Nam

Họa sĩ Phạm Thanh Toàn sinh ra và lớn lên trên dải đất miền Trung thường xuyên chịu ảnh hưởng của bão lũ, thiên tai. Gia đình có bốn anh chị em, tuổi thơ của anh gắn với hình ảnh người mẹ tảo tần, gánh thóc, khoai sắn đi bán để lo sách vở, áo quần và bữa ăn cho các con. Có những ngày mẹ đi làm đến khuya mới về, trời chưa sáng hôm sau đã lại gánh hàng ra chợ xa.

Những ký ức ấy trở thành chất liệu trong sáng tác của Phạm Thanh Toàn, mang theo hơi thở đồng quê và ước mong về cuộc sống bình yên. Tại triển lãm, anh giới thiệu các tác phẩm khổ lớn, sử dụng màu khoáng và chất liệu tổng hợp. Trong đó, Sinh ra, lớn lên, về với cát bụi (màu khoáng) gửi gắm suy ngẫm về vòng đời con người.

“Chúng ta sinh ra từ đất mẹ, lớn lên, trưởng thành… rồi cũng tới lúc già đi, rồi trở về với đất mẹ cát bụi. Cho nên lúc sống, chúng ta nên cố gắng lao động, tích cực, văn minh, để có một cuộc đời tốt đẹp. Xây dựng văn hóa, xã hội, lúc già mất đi, cũng không hối tiếc tuổi trẻ đã từng cố gắng”, anh chia sẻ.

Họa sĩ Đặng Quang Tiến, Nguyễn Ngọc Dân và Phạm Thanh Toàn (từ trái sang)

Ảnh: NVCC

Tác phẩm Sinh ra, lớn lên, về với cát bụi (chất liệu màu khoáng) của Phạm Thanh Toàn Ảnh: TGCC

Rời Hà Nội vào Nam lập nghiệp, họa sĩ Nguyễn Ngọc Dân mang theo nỗi nhớ về thành phố đã gắn bó. Với anh, Hà Nội không chỉ hiện lên qua những danh lam thắng cảnh mà còn từ những chi tiết quen thuộc của phố phường: cột điện chằng chịt dây, góc phố rêu phong, ánh đèn đường vàng vọt... Những hình ảnh tưởng chừng bình thường ấy trở thành nguồn cảm hứng sáng tác.

Từ nhịp điệu của phố và những đường dây điện đan xen, Nguyễn Ngọc Dân khai thác vẻ đẹp của những vật thể thô ráp, cũ kỹ, biến chúng thành những hình ảnh giàu tính tạo hình và gợi nhớ. Sắt, bê tông, những bộ phận xe hơi cũ... được anh sử dụng trong các tác phẩm sắp đặt, tạo nên cách tiếp cận khác biệt với ký ức đô thị Hà Nội.

Một tác phẩm ấn tượng của Nguyễn Ngọc Dân tại triển lãm Ảnh: TGCC

Đất Nam bộ nhẹ nhàng trong Chạy đồng (màu nước trên giấy) của Đặng Quang Tiến Ảnh: TGCC

Trong khi đó, tranh của họa sĩ Đặng Quang Tiến đưa người xem về miền Tây Nam bộ với thiên nhiên trù phú, những cánh đồng rộng mở, đàn vịt nối nhau trên đồng, bờ ao và những cánh rừng tràm xanh ngát, nơi nhiều loài chim, cò, sếu trú ngụ. Với chất liệu màu nước và bút pháp phóng khoáng, anh tái hiện cảnh sắc miền quê qua những gam màu ấm, gợi không khí thanh bình và nỗi nhớ của người xa xứ.

Trên hành trình lập nghiệp tại TP.HCM, mỗi họa sĩ mang theo một miền quê riêng: Nguyễn Ngọc Dân với Hà Nội trầm mặc, Phạm Thanh Toàn với ký ức Quảng Bình (nay thuộc Quảng Trị) đầy nắng gió, còn Đặng Quang Tiến hướng về vùng đất Tây Nam bộ hào sảng, trù phú. Sự gặp gỡ của ba cá tính nghệ thuật tạo nên một bức tranh đa sắc về thiên nhiên và con người, nơi những ký ức riêng cùng hiện diện trong không gian sáng tạo chung.



