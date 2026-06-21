Sài Gòn Áo dài: Hành trình từ ký ức đô thị đến biểu tượng văn hóa

Trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa Áo dài TP.HCM lần thứ II năm 2026, triển lãm Sài Gòn Áo dài (đang diễn ra tại Đường sách TP.HCM đến hết ngày 21.6) đưa công chúng trở về hành trình của tà áo dài trong đời sống đô thị, nơi những giá trị truyền thống tiếp tục được bồi đắp và lan tỏa trong nhịp sống hiện đại.

Tác phẩm "Áo dài vào xuân" ẢNH: LỆ THỦY

Không đơn thuần là một triển lãm ảnh, Sài Gòn Áo dài được xây dựng như một câu chuyện thị giác về mối liên kết giữa con người, ký ức và bản sắc thành phố. Qua những khung hình được tuyển chọn, tà áo dài hiện lên trong nhiều không gian khác nhau: trên những con đường mang dấu ấn Sài Gòn xưa, giữa nhịp sống hiện đại hôm nay, trong các hoạt động văn hóa cộng đồng hay những khoảnh khắc đời thường của người dân.

Tác phẩm "Duyên dáng bên cung đàn" ẢNH: LỆ THỦY

Mỗi bức ảnh không chỉ ghi lại vẻ đẹp của trang phục truyền thống mà còn phản ánh những giá trị văn hóa đã được lưu giữ và tiếp nối qua nhiều thế hệ.

Tác phẩm "Mời trà ngày tết" ẢNH: LỆ THỦY

Đó là hình ảnh của người phụ nữ Việt Nam với nét thanh lịch đặc trưng; là ký ức về những tà áo trắng tuổi học trò; là niềm tự hào của những người vẫn lựa chọn áo dài như một phần trong đời sống thường nhật.

Hớn 60 tác phẩm của các thành viên Hội Nhiếp ảnh TP..HCM được chọn trưng bày tại triển lãm ẢNH: LỆ THỦY

Thông điệp “Áo dài - Bảo tồn văn hóa - Vươn tầm hội nhập - Lan tỏa yêu thương” không chỉ là khẩu hiệu, mà là kim chỉ nam cho chuỗi hoạt động mang tính nhân văn này.

Sự kiện hướng đến mục tiêu dài hạn: biến Ngày hội Văn hóa Áo dài trở thành hoạt động thường niên mang tầm quốc tế, lan tỏa vẻ đẹp văn hóa Việt đến bạn bè năm châu.

Bà Anna Hạnh Lê – quyền Chủ tịch Hiệp hội Áo dài TP.HCM, trưởng BTC sự kiện, bên những tác phẩm được trưng bày tại triển lãm ẢNH: BTC

Không chỉ dừng lại ở việc tôn vinh vẻ đẹp của tà áo dài, triển lãm Sài Gòn Áo dài còn mở ra câu chuyện rộng hơn về định hướng phát triển văn hóa, kinh tế sáng tạo. Nội dung này cũng được đặt ra tại tọa đàm “Văn hóa Áo dài - Giá trị gia tăng ngành công nghiệp văn hóa”.

Tại đây, bà Anna Hạnh Lê, quyền Chủ tịch Hiệp hội Áo dài TP.HCM, nhấn mạnh áo dài hiện không chỉ mang giá trị văn hóa, di sản mà còn có tiềm năng lớn trong các lĩnh vực giáo dục, du lịch và kinh tế sáng tạo. Theo bà, thách thức hiện nay không nằm ở việc thiếu nguồn lực mà ở sự phân tán giữa các chủ thể tham gia, từ nhà thiết kế, nghệ nhân, nhiếp ảnh gia đến các đơn vị giáo dục, doanh nghiệp và tổ chức xã hội.

Vì vậy, việc xây dựng hệ sinh thái văn hóa áo dài TP.HCM giai đoạn 2026 - 2030 được xem là bước đi quan trọng nhằm kết nối các nguồn lực, đưa áo dài từ một di sản văn hóa trở thành tài sản văn hóa có khả năng tạo ra giá trị xã hội, đồng thời đóng góp vào sự phát triển của ngành công nghiệp văn hóa thành phố.

Những "mạnh thường quân" - nhà tài trợ cho quỹ áo dài tri ân của Hiệp hội ẢNH: BTC

Song hành cùng triển lãm ảnh là khu giới thiệu các nhà thiết kế áo dài tiêu biểu, nơi công chúng có cơ hội tìm hiểu về quá trình sáng tạo, câu chuyện nghề nghiệp và những xu hướng phát triển của trang phục truyền thống trong thời đại mới.

Từ các thiết kế mang đậm dấu ấn truyền thống đến những sáng tạo đương đại, không gian này cho thấy khả năng thích ứng và sức sống bền bỉ của áo dài trong dòng chảy văn hóa Việt Nam.

Các nữ doanh nhân tỏa sắc với trang phục áo dài ẢNH: BTC

Không gian trải nghiệm văn hóa áo dài và workshop nhiếp ảnh nghệ thuật cộng đồng cũng góp phần đưa triển lãm trở thành một điểm đến tương tác thay vì chỉ dừng lại ở việc thưởng lãm. Người tham dự có thể khoác lên mình tà áo dài, lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ và nhận những tấm postcard mang chủ đề “Khoảnh khắc Sài Gòn Áo dài” như một món quà lưu niệm đặc biệt.

Bà Anna Hạnh Lê, trưởng ban BTC chức, chia sẻ: Thông qua triển lãm Sài Gòn Áo dài, BTC mong muốn khẳng định áo dài không chỉ là trang phục truyền thống mà còn là một “ngôn ngữ văn hóa” của thành phố. Mỗi tà áo dài là một câu chuyện, mỗi người mặc áo dài là một đại sứ văn hóa, góp phần gìn giữ và lan tỏa bản sắc Việt Nam trong đời sống đương đại.

Triển lãm cũng là một bước đi cụ thể trong hành trình xây dựng hệ sinh thái văn hóa áo dài TP.HCM giai đoạn 2026 - 2030, hướng tới việc đưa áo dài trở thành nguồn lực văn hóa, sáng tạo và đóng góp vào sự phát triển của thành phố trong tương lai.