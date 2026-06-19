Ngày hội văn hóa áo dài TP.HCM với '1.000 gương mặt - 1.000 câu chuyện'

Sáng 19.6, tại Đường sách TP.HCM, Hiệp hội Áo dài TP.HCM khai mạc Ngày hội Văn hóa áo dài TP.HCM lần thứ II năm 2026 với chủ đề "Sài Gòn áo dài - ngôn ngữ văn hóa của thành phố". Chương trình diễn ra trong hai ngày 19 và 20.6, gồm nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, triển lãm, tọa đàm và dự án cộng đồng nhằm lan tỏa tình yêu áo dài, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, kết nối các thế hệ người Việt, đồng thời quảng bá hình ảnh TP.HCM năng động, sáng tạo và giàu bản sắc.

Nhà thiết kế Anna Hạnh Lê - quyền Chủ tịch Hiệp hội Áo dài TP.HCM phát biểu tại lễ khai mạc ẢNH: BTC

Nghi thức khai mạc Ngày hội Văn hóa áo dài TP.HCM lần thứ II năm 2026 ẢNH: BTC





Phát biểu tại lễ khai mạc, nhà thiết kế Anna Hạnh Lê, Quyền Chủ tịch Hiệp hội Áo dài TP.HCM, cho biết ngày hội không chỉ nhằm tôn vinh vẻ đẹp của tà áo dài mà còn là diễn đàn để cộng đồng nhìn nhận sâu sắc hơn giá trị của áo dài trong đời sống hiện đại.

Theo bà, áo dài không chỉ là ký ức, bản sắc và niềm tự hào dân tộc mà còn là nguồn lực quan trọng cho sự phát triển công nghiệp văn hóa. Hiệp hội kỳ vọng từ TP.HCM sẽ từng bước hình thành hệ sinh thái văn hóa áo dài có sức lan tỏa trong nước và quốc tế, góp phần đưa áo dài Việt Nam trở thành biểu tượng văn hóa mang tầm ảnh hưởng toàn cầu. Trong bối cảnh hội nhập và chuyển đổi số, áo dài cần được phát huy như một nguồn lực sáng tạo và tài sản văn hóa đóng góp cho sự phát triển của thành phố.

Sau nghi thức nghệ thuật Mở cánh sen vàng, một trong những điểm nhấn của ngày hội là công bố dự án "1.000 gương mặt - 1.000 câu chuyện áo dài Sài Gòn". Đây là dự án di sản số cộng đồng quy mô lớn, hướng đến việc sưu tầm, lưu giữ và số hóa những câu chuyện gắn với áo dài của người dân TP.HCM.

Theo ban tổ chức, mỗi bức chân dung và mỗi ký ức được lưu giữ sẽ góp phần tạo nên "bản đồ ký ức văn hóa" của thành phố, nơi tà áo dài trở thành nhân chứng cho hành trình phát triển của con người và xã hội Việt Nam. Dự án đồng thời đặt nền móng cho việc xây dựng kho dữ liệu văn hóa số về áo dài, phục vụ nghiên cứu, giáo dục, truyền thông và quảng bá hình ảnh TP.HCM trong tương lai.

Ban tổ chức và khách mời cùng tham quan triển lãm ảnh Sài Gòn áo dài ẢNH: BTC

Song song với các hoạt động chính, ngày hội còn mở cửa miễn phí không gian triển lãm văn hóa cộng đồng phục vụ người dân và du khách. Không gian gồm triển lãm ảnh Sài Gòn áo dài, khu giới thiệu các nhà thiết kế áo dài tiêu biểu cùng khu trải nghiệm văn hóa áo dài. Đáng chú ý, workshop nhiếp ảnh nghệ thuật cộng đồng tạo cơ hội cho người tham dự chụp ảnh và nhận postcard lưu niệm với chủ đề Khoảnh khắc Sài Gòn áo dài.

Trong khuôn khổ sự kiện, hai tọa đàm chuyên đề Văn hóa mặc áo dài Sài Gòn và Văn hóa áo dài - giá trị gia tăng ngành công nghiệp văn hóa cũng được tổ chức, tập trung thảo luận vai trò của áo dài từ góc độ văn hóa đến kinh tế sáng tạo, cũng như tiềm năng phát triển trong các lĩnh vực du lịch, giáo dục, doanh nghiệp, truyền thông và chuyển đổi số.