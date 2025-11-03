Hộ kinh doanh chuyển sang kê khai thuế: Mới vi phạm có bị phạt?

Kê khai, nộp thuế miễn phí, không yêu cầu mua phần mềm

Từ ngày 1.1.2026, phương thức thuế khoán bị xóa bỏ. Hộ kinh doanh chuyển sang kê khai thuế.

Cục Thuế (Bộ Tài chính) vừa chỉ đạo các đơn vị trong ngành tập trung triển khai kế hoạch cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh.

Hộ kinh doanh áp dụng phương pháp tự khai, tự nộp thuế từ ngày 1.1.2026 ẢNH: ĐAN THANH

Theo đó, phải đảm bảo hộ kinh doanh áp dụng phương pháp tự khai, tự nộp thuế từ ngày 1.1.2026; 100% hộ kinh doanh được tiếp cận thông tin, nhận được sự hỗ trợ từ cơ quan thuế về nội dung chuyển đổi từ phương thức thuế khoán sang phương thức kê khai và chuyển đổi từ hộ kinh doanh thành doanh nghiệp.

Cục Thuế lưu ý, các đơn vị ngành thuế phải tăng cường hỗ trợ, hướng dẫn hộ kinh doanh để đảm bảo 100% các đối tượng thuộc diện áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền theo Nghị định số 70/2025/NĐ-CP phải thực hiện đăng ký, sử dụng.

Cạnh đó, phải công bố đầu mối (đường dây nóng) để hỗ trợ hộ kinh doanh xử lý kịp thời, giải đáp 100% vướng mắc trong 24 giờ, trực giải đáp 24/7.

Thủ trưởng cơ quan thuế các cấp, đặc biệt là các thuế cơ sở phải giao chỉ tiêu hộ khoán cần chuyển đổi, triển khai sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền, rà soát dữ liệu các thuế tỉnh, thành phố.

Trong đó, tập trung sử dụng, rà soát toàn bộ dữ liệu hộ kinh doanh hiện có để làm cơ sở chuyển đổi, bảo đảm chính xác, không bỏ sót.

Yêu cầu tiên quyết đặt ra là quá trình hỗ trợ phải tuyệt đối không phát sinh chi phí. Việc đăng ký, kê khai, nộp thuế điện tử được thực hiện miễn phí, không thu thêm lệ phí hay yêu cầu hộ mua phần mềm.

Hạn chế xử phạt trong giai đoạn đầu chuyển đổi

Theo Phó cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn, thực tế, ai kinh doanh cũng đều có ghi chép sổ sách việc nhập hàng, bán ra, hàng tồn… Cơ quan thuế sẽ hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi việc ghi chép thủ công sang phần mềm trên điện thoại thông minh, giúp kê khai dễ dàng, thuận lợi hơn.

Ngành thuế cam kết không để hộ kinh doanh đơn độc khi bỏ thuế khoán ẢNH: ĐAN THANH

Đối với việc chuyển đổi sang phần mềm mới, ông Sơn cho biết, cả nước có hơn 110 nhà cung cấp giải pháp phần mềm, hóa đơn điện tử và kế toán. Hiện nay, một số cơ quan thuế đã ký thỏa thuận với các đơn vị để có thể cung cấp gói giải pháp trọn gói giảm 50% chi phí ban đầu gồm phần mềm kế toán, miễn phí phần mềm hóa đơn điện tử và 1 năm sử dụng chữ ký số cho hộ kinh doanh.

"Đề nghị các nhà cung cấp có các giải pháp giảm chi phí tối đa, có thể hỗ trợ miễn phí cho hộ kinh doanh trong quá trình mới làm quen với sự chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai thuế", ông Sơn nhấn mạnh.

Đối với hoạt động bán hàng qua sàn thương mại điện tử, lãnh đạo Cục Thuế thông tin, các sàn hiện đã kê khai, khấu trừ và nộp thuế thay hộ kinh doanh. Cơ quan thuế đang hoàn thiện quy trình để người mua hàng có thể lựa chọn lấy hóa đơn trực tuyến, đảm bảo thu đúng, thu đủ, công bằng giữa các nhóm nộp thuế.

Nhìn chung, trong giai đoạn đầu chuyển đổi, ngành thuế sẽ hạn chế xử phạt, tăng cường hướng dẫn, phối hợp với chính quyền địa phương, đại lý thuế, công ty kế toán và nhà cung cấp phần mềm để cùng hỗ trợ hộ kinh doanh. Sau khi hộ kinh doanh đã quen quy trình kê khai, việc giám sát tuân thủ sẽ được đẩy mạnh.

"Ngành thuế cam kết không để hộ kinh doanh đơn độc khi bỏ thuế khoán. Bên cạnh chuẩn bị các gói giải pháp hỗ trợ toàn diện nhằm giúp hộ kinh doanh thích ứng dễ dàng, giảm chi phí, tránh rủi ro khi chuyển đổi phương thức đóng thuế mới, các chính sách thuế có liên quan sẽ được nghiên cứu thấu đáo để sửa đổi, bổ sung phù hợp với thực tiễn", ông Sơn khẳng định.