Hộ kinh doanh được tính thuế trên doanh thu ổn định trong 2 năm

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo lần 2 Nghị định quy định việc khai, tính thuế, khấu trừ thuế, nộp thuế, sử dụng hóa đơn điện tử của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Dự thảo hoàn thiện khá nhiều nội dung chi tiết so với dự thảo đầu tiên gửi xin ý kiến các bộ, ngành, đơn vị liên quan ngày 3.12.

Hộ kinh doanh có doanh thu năm dưới 500 triệu đồng được miễn cả thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng ẢNH: ĐAN THANH

Kinh doanh nhiều ngành, trừ ngưỡng 500 triệu thế nào?

Dự thảo nêu rõ: hộ, cá nhân kinh doanh có hoạt động sản xuất, kinh doanh có mức doanh thu năm từ 500 triệu đồng trở xuống thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng, không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Nếu có mức doanh thu năm trên 500 triệu đồng, hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tính trực tiếp theo doanh thu bằng tỷ lệ phần trăm nhân (x) doanh thu quy định của luật Thuế giá trị gia tăng năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ kinh doanh của hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu năm trên 500 triệu đồng được xác định bằng thu nhập tính thuế nhân (x) với thuế suất. Trong đó, thu nhập tính thuế được xác định bằng doanh thu của hàng hóa, dịch vụ bán ra trừ đi chi phí liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh trong kỳ tính thuế.

Cụ thể, hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu năm trên 500 triệu đồng đến 3 tỉ đồng: thuế suất 15%; có doanh thu năm trên 3 tỉ đồng đến 50 tỉ đồng: thuế suất 17%; có doanh thu năm trên 50 tỉ đồng: thuế suất 20%.

Hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu năm trên 500 triệu đồng đến 3 tỉ đồng được lựa chọn nộp thuế theo quy định thu nhập tính thuế nhân (x) thuế suất, hoặc nộp thuế theo doanh thu tính thuế nhân (x) thuế suất. Doanh thu tính thuế được xác định bằng phần doanh thu vượt trên 500 triệu đồng.

Trường hợp hộ, cá nhân có nhiều địa điểm kinh doanh, nhiều ngành nghề kinh doanh thì được trừ 500 triệu đồng vào doanh thu năm trước khi tính thuế thu nhập cá nhân của địa điểm, ngành nghề kinh doanh do hộ, cá nhân tự lựa chọn, nhưng tổng mức được trừ không quá 500 triệu đồng đối với tất cả hoạt động kinh doanh.

Một trong những đề xuất mới đáng chú ý được Bộ Tài chính đề cập là, phương pháp tính thuế nêu trên được áp dụng ổn định trong thời gian 2 năm liên tiếp kể từ năm đầu tiên áp dụng.

Trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu năm trên 500 triệu đồng đến 3 tỉ đồng đang áp dụng phương pháp tính thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ phần trăm trên doanh thu, nếu trong 2 năm liên tục tự xác định hoặc cơ quan thuế có dữ liệu xác định hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu thực tế trên 3 tỉ đồng thì từ năm tiếp theo phải thực hiện chuyển sang phương pháp tính thuế thu nhập cá nhân trên thu nhập tính thuế.

7 khoản không được trừ khi tính thuế thu nhập cá nhân

Theo dự thảo, có nhiều khoản chi mà hộ, cá nhân kinh doanh không được trừ khi xác định thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân.

Một là khoản chi không liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Hai là các khoản chi không có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

Ba là khoản tiền lương, tiền công và các khoản chi có tính chất tiền lương của cá nhân kinh doanh, nhóm cá nhân kinh doanh, các thành viên trong hộ gia đình; khoản tiền lương, tiền công và các khoản chi có tính chất tiền lương đã hạch toán nhưng thực tế không chi trả hoặc không có chứng từ thanh toán.

Hộ kinh doanh không được trừ khi tính thuế thu nhập cá nhân với các khoản chi không đủ hóa đơn, chứng từ

ẢNH: ĐAN THANH

Bốn là phần chi khấu hao tài sản cố định vượt mức quy định hoặc khấu hao đối với tài sản không sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Năm là các khoản chi phạt vi phạm hành chính, phạt vi phạm hợp đồng, tiền bồi thường do lỗi của hộ, cá nhân kinh doanh.

Sáu là đất ở và công trình phục vụ sinh hoạt trên đất, xe ô tô và các tài sản đăng ký sở hữu hoặc đăng ký sử dụng mang tên cá nhân, trừ xe ô tô và các tài sản đăng ký sở hữu hoặc đăng ký sử dụng với mục đích kinh doanh vận tải, du lịch.

Bảy là các khoản chi phí phục vụ nhu cầu cá nhân, gia đình. Cá nhân kinh doanh có trách nhiệm hạch toán riêng chi phí phục vụ hoạt động kinh doanh và chi phí phục vụ nhu cầu cá nhân, gia đình.

Trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu năm trên 500 triệu đồng đến 3 tỉ đồng nếu lựa chọn phương pháp nộp thuế trên thu nhập mà có những khoản chi phí không đủ điều kiện được trừ theo quy định thì không được tính vào chi phí được trừ. Khi đó, hộ, cá nhân được chuyển sang phương pháp nộp thuế theo thuế suất nhân (x) doanh thu tính thuế.

Dự kiến, nghị định có hiệu lực từ ngày 1.1.2026.