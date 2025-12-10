Hộ kinh doanh doanh thu 1 tỉ sẽ nộp thuế bao nhiêu từ 2026?

Doanh thu trên 500 triệu đến 3 tỉ được linh hoạt chọn cách tính thuế

Sáng 10.12, Quốc hội thông qua luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi), với nhiều quy định quan trọng liên quan đến hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Ngưỡng doanh thu miễn thuế với hộ kinh doanh chính thức nâng lên 500 triệu đồng/năm ẢNH: NGỌC THẮNG

Luật quy định cá nhân cư trú có hoạt động sản xuất, kinh doanh có mức doanh thu năm từ 500 triệu đồng trở xuống không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ kinh doanh của cá nhân cư trú có doanh thu năm trên 500 triệu đồng được xác định bằng thu nhập tính thuế nhân (x) với thuế suất. Trong đó, thu nhập tính thuế được xác định bằng doanh thu của hàng hóa, dịch vụ bán ra trừ đi chi phí liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh trong kỳ tính thuế.

Cụ thể, cá nhân kinh doanh có doanh thu năm trên 500 triệu đồng đến 3 tỉ đồng: thuế suất 15%. Cá nhân kinh doanh có doanh thu năm trên 3 tỉ đồng đến 50 tỉ đồng: thuế suất 17%. Cá nhân kinh doanh có doanh thu năm trên 50 tỉ đồng: thuế suất 20%.

Đáng chú ý, ngoài cách tính thuế như trên, nhóm cá nhân kinh doanh có doanh thu năm trên 500 triệu đồng đến 3 tỉ đồng được lựa chọn tính thuế theo thuế suất nhân (x) với doanh thu tính thuế.

Trong đó, doanh thu tính thuế xác định bằng phần doanh thu vượt trên 500 triệu đồng. Đây là điểm khác biệt hoàn toàn so với cách tính thuế trên doanh thu hiện tại là tính từ đồng doanh thu đầu tiên.

Mức thuế suất tương ứng với các lĩnh vực, ngành nghề như sau:

Phân phối, cung cấp hàng hóa 5% Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu 2% (riêng cho thuê tài sản, đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, đại lý bán hàng đa cấp thuế suất 5%) Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu 1,5% Hoạt động cung cấp sản phẩm và dịch vụ nội dung thông tin số về giải trí, trò chơi điện tử, phim số, ảnh số, nhạc số, quảng cáo số 5% Cá nhân cho thuê bất động sản (trừ hoạt động kinh doanh lưu trú) 5% Hoạt động kinh doanh khác 1%

Luật cũng cũng sửa đổi, bổ sung khoản 25 điều 5 luật Thuế giá trị gia tăng để nâng mức doanh thu không chịu thuế của hộ, cá nhân kinh doanh từ 200 triệu đồng/năm lên 500 triệu đồng/năm.

Như vậy, hộ kinh doanh có doanh thu năm từ 500 triệu đồng trở xuống được miễn cả thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng.

Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1.7.2026. Các quy định liên quan đến thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026.

Cho thuê nhà doanh thu năm 1 tỉ đồng nộp thuế 50 triệu đồng

Nhiều chuyên gia về thuế cho rằng, cách tính thuế dựa trên thu nhập tính thuế nhân (x) thuế suất đòi hỏi yêu cầu gắt gao về các yếu tố đầu vào, đầu ra - điều mà nhiều hộ kinh doanh còn lúng túng.

Bởi vậy, tính thuế dựa trên doanh thu tính thuế nhân (x) thuế suất vẫn là cách phù hợp với phần đông hộ kinh doanh có doanh thu năm từ trên 500 triệu đồng đến 3 tỉ đồng.

Nhiều hộ kinh doanh mong ngành thuế gỡ khó thêm các vấn đề khác như xử lý hàng tồn kho, đơn giản hóa sổ sách kế toán... ẢNH: ĐAN THANH

Về mức thuế cụ thể hộ kinh doanh phải nộp theo cách tính dựa trên doanh thu tính thuế, có thể ví dụ như sau:

Trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân phân phối, cung cấp hàng hóa có doanh thu 1 tỉ đồng/năm và không xác định được chi phí thì chỉ phải thực hiện nộp thuế thu nhập cá nhân đối với phần vượt trên 500 triệu đồng với thuế suất 0,5%. Số thuế thu nhập cá nhân phải nộp là (1 tỉ đồng trừ 500 triệu đồng) nhân (x) 0,5% = 2,5 triệu đồng/năm.

Theo quy định hiện hành, thuế giá trị gia tăng với hộ, cá nhân kinh doanh phân phối, cung cấp hàng hóa là 1%. Số thuế giá trị gia tăng phải nộp là (1 tỉ đồng trừ 500 triệu đồng) nhân (x) 1% = 5 triệu đồng/năm.

Như vậy, tổng số thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân phải nộp là 7,5 triệu đồng/năm.

Với trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh cho thuê nhà, mức thuế suất thuế giá trị gia tăng và thuế suất thuế thu nhập cá nhân đều là 5%. Nếu doanh thu 1 tỉ đồng/năm, số thuế thu nhập cá nhân và số thuế giá trị gia tăng phải nộp đều là: (1 tỉ đồng trừ 500 triệu đồng) nhân (x) 5% = 25 triệu đồng.

Như vậy, hộ, cá nhân kinh doanh cho thuê nhà có doanh thu 1 tỉ đồng/năm phải nộp tổng thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân là 50 triệu đồng/năm.

Ông Nguyễn Văn Thức, Chủ tịch Công ty TNHH tư vấn thuế BCTC, đánh giá việc nâng ngưỡng doanh thu miễn thuế với hộ kinh doanh lên 500 triệu đồng/năm (gấp 5 lần so với mức 100 triệu đồng/năm hiện tại) là bước tiến lớn của ngành thuế khi đã lắng nghe các góp ý.

Tuy nhiên thời gian tới, nhiều hộ kinh doanh mong mỏi ngành thuế tiếp tục gỡ khó các vấn đề khác như xử lý hàng tồn kho; đơn giản hóa thủ tục khai thuế, tính thuế, sổ sách kế toán...