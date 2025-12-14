Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Hộ kinh doanh nào bắt buộc có tài khoản ngân hàng riêng từ 2026?

Nguyên Nga
Nguyên Nga
14/12/2025 20:53 GMT+7

Theo quy định, từ ngày 1.1.2026, nhiều cá nhân, hộ kinh doanh bắt buộc phải có tài khoản ngân hàng riêng để phục vụ việc kinh doanh.

Căn cứ theo bảng 2, mô hình quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh tại đề án Chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán ban hành kèm theo Quyết định 3389 của Bộ Tài chính, hộ kinh doanh được chia làm 3 nhóm.
Trong đó, nhóm 1, doanh thu dưới 200 triệu đồng/năm (nay ngưỡng doanh thu chịu thuế đã được đề xuất nâng lên 500 triệu đồng) là không phải nộp thuế thu nhập cá nhân và giá trị gia tăng. Hộ kinh doanh thuộc nhóm này chỉ cần kê khai thuế 2 lần trong năm vào đầu hay giữa năm và cuối năm để xác định nghĩa vụ thuế. Về sổ sách kế toán được hỗ trợ phần mềm đơn giản miễn phí. 
Hai nhóm hộ kinh doanh còn lại là nhóm 2 có doanh thu từ 200 triệu (nay là 500 triệu đồng) đến dưới 3 tỉ đồng/năm và nhóm 3 doanh thu hằng năm từ 3 tỉ đồng đến dưới 50 tỉ đồng bắt buộc mở tài khoản riêng phục vụ kinh doanh.
Hộ kinh doanh nào bắt buộc có tài khoản ngân hàng riêng từ 2026?- Ảnh 1.

Các chuyên gia thuế khuyến cáo, hộ kinh doanh cần sớm thực hiện việc tách tài khoản ngân hàng cho hoạt động kinh doanh và khai báo với cơ quan thuế

ẢNH: LAM NGHI

Theo các chuyên gia thuế, Hội Tư vấn thuế Việt Nam, từ nay đến hết năm, các hộ kinh doanh cần chú ý thực hiện 7 bước sau:

Bước 1, rà soát doanh thu, xác định nhóm theo 2 mốc quan trọng là doanh thu 500 triệu đồng và 3 tỉ đồng một năm. Từ 2026, nếu doanh thu dưới 500 triệu đồng, không phải kê khai, không phải nộp thuế. Từ 500 triệu đồng - dưới 3 tỉ đồng, phải nộp theo tỷ lệ trên doanh thu. Trên 3 tỉ đồng, tính thuế thu nhập cá nhân theo doanh thu trừ chi phí.
Bước 2, kiểm kê tồn kho nếu thuộc nhóm doanh thu trừ chi phí. Với nhóm hộ kinh doanh có doanh thu dưới 3 tỉ đồng/năm, tồn kho không phải căn cứ tính thuế.
Bước 3, đăng ký hóa đơn điện tử nếu dự kiến doanh thu trên 1 tỉ đồng.
Bước 4, mọi hộ kinh doanh đều phải làm quen với sổ sách kế toán.
Bước 5, hoàn thiện đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế. Nếu hộ kinh doanh không đăng ký có thể bị xử phạt và rủi ro bị quy thu nhập sang tiền lương.
Bước 6, thực hiện việc tách tài khoản ngân hàng cho hoạt động kinh doanh và khai báo với cơ quan thuế.
Bước 7, thực hiện việc khai thuế qua eTax Mobile. Lưu ý là hộ kinh doanh có doanh thu dưới 50 tỉ thực hiện tờ khai đầu tiên ngày 30.4.2026.

