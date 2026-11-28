Hồ Ngọc Hà không muốn lặp lại chính chính

Trong buổi minitalkshow do Báo Thanh Niên thực hiện, Hồ Ngọc Hà cho biết album vol.8 đánh dấu màu sắc âm nhạc có phần mới lạ so với các sản phẩm trước đây. Dự án này có sự kết hợp cùng ca sĩ Hà An Huy, Hà Anh Tuấn mang đến trải nghiệm khác biệt trong cách thể hiện và tư duy âm nhạc.

Hồ Ngọc Hà bất ngờ thừa nhận mình sợ đám đông ẢNH: NVCC

Hồ Ngọc Hà cho biết không muốn bản thân chỉ dừng lại ở những gì đã quen thuộc. Dù có vị trí nhất định trong làng nhạc Việt, bà xã Kim Lý vẫn luôn ý thức việc học hỏi, thử thách chính mình và tiếp nhận điều mới mẻ. Với cô, hành trình làm nghề không chỉ dừng lại ở việc giữ vững vị trí mà còn đòi hỏi sự nỗ lực, học hỏi điều mới mỗi ngày.

Bên cạnh câu chuyện âm nhạc, Hồ Ngọc Hà cũng đề cập đến chủ đề tình yêu được khai thác ở album vol.8. Trải qua nhiều sóng gió, bà mẹ ba con cho biết kinh nghiệm trong cuộc sống giúp cô có cái nhìn bình tĩnh và sâu sắc hơn. Giọng ca Mối tình xưa bày tỏ niềm hạnh phúc vì được bạn đời yêu thương và cổ vũ cô theo đuổi đam mê.

Ngoài ra, Hồ Ngọc Hà bày tỏ niềm tự hào khi nhắc về các con, đặc biệt là con trai Subeo. Cô cho biết con trai dạy mình nhiều bài học trong hành trình làm mẹ, từ cách giao tiếp, lắng nghe đến thấu hiểu cảm xúc của các con.