Hồ Ngọc Hà đọ sắc cùng dàn mỹ nhân Việt tại sự kiện công bố 'tin vui'

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà vừa được công bố trở thành Friend of the house của Bvlgari. Nhiều sao Việt: ca sĩ Noo Phước Thịnh, siêu mẫu Lan Khuê, ca sĩ Bảo Anh, diễn viên Kaity Nguyễn, ca sĩ ST Sơn Thạch, CEO Lâm Thành Kim, NTK Lâm Gia Khang... đã có mặt tại sự kiện này, diễn ra tối 6.5 ở TP.HCM, để chúc mừng cô.

Hồ Ngọc Hà diện bộ đầm gợi cảm và quyến rũ. Cô xuất hiện rạng rỡ bên ông xã - diễn viên Kim Lý, được các ống kính săn đón THÀNH LUÂN – JA HWI

Lý do Hồ Ngọc Hà có được vinh hạnh này, như chia sẻ của ông Jeffrey Hang – Tổng giám đốc điều hành của Bvlgari - khu vực Nam Á Thái Bình Dương, là: "Vì cô ấy có sự đột phá, táo bạo, với phong cách mạnh mẽ và giàu cảm xúc đặc trưng luôn là người dẫn dắt xu hướng như một biểu tượng thời trang tại Việt Nam".

Ca sĩ Bảo Anh tại sự kiện

Diễn viên Kaity Nguyễn

Các nghệ sĩ chúc mừng Hồ Ngọc Hà

Với sự kiện Hồ Ngọc Hà trở thành "Friend of the house for Bvlgari Vietnam", Hồ Ngọc Hà cũng trở thành sao Việt duy nhất trở thành "Bạn thân thương hiệu" của hai thương hiệu toàn cầu, tính đến thời điểm hiện tại (năm ngoái Hồ Ngọc Hà trở thành 'Friend of house' của Gucci). Đây là một vinh dự và cũng là điều đáng tự hào dành cho Hồ Ngọc Hà, sau hành trình hơn 20 năm phấn đấu trong sự nghiệp.

Siêu mẫu Lan Khuê chia vui với Hồ Ngọc Hà

Hồ Ngọc Hà cho rằng thương hiệu đã nhìn thấy ở cô hình ảnh, phong cách mạnh mẽ, luôn luôn đổi mới, phù hợp với những gì mà họ hướng tới, đồng thời nói "sẽ cố gắng hơn nữa trong hành trình sắp tới và vẫn luôn đặt mục tiêu để phấn đấu và trau dồi kiến thức mỗi ngày, để có thể tự tin đi bất cứ nơi đâu, tiếp xúc với bất kỳ ai với sự tự hào là người Việt Nam".