Hồ Ngọc Hà hát 'Love songs' đầy nội lực, mãn nhãn với hơn 2.000 khán giả

Đúng với hành trình Love Songs - tour âm nhạc kết hợp du lịch, các khán giả tham dự đã có mặt từ sớm ở Bà Nà Hills, tham gia vui chơi, dự trà chiều và cuối cùng là thưởng thức đêm live show hoành tráng, hấp dẫn.

Hoạt động trà chiều giao lưu cùng khán giả của Hồ Ngọc Hà diễn ra ấm cùng, thân mật. Dù trời mưa nặng hạt vẫn không ngăn được tình cảm của đông đảo khán giả khắp nơi đổ về để gặp gỡ Hồ Ngọc Hà.

Phần mở màn của Hồ Ngọc Hà THÀNH LUÂN – PHAN MẠNH PHÁT – JA HWI

Love Songs Đà Nẵng được bắt đầu vào buổi chiều hoàng hôn với đông đảo nghệ sĩ và khán giả xếp hàng tham dự từ sớm. Đêm nhạc thu hút sự tham gia của các nghệ sĩ: siêu mẫu Thanh Hằng, hoa hậu - ca sĩ Hương Giang, ca sĩ S.T Sơn Thạch, diễn viên Thúy Ngân, người mẫu Lê Thúy; các nhạc sĩ: Châu Đăng Khoa, Nguyễn Hồng Thuận, Nguyễn Hoàng Duy, Only C, Nguyễn Phúc Thiện, ca sĩ Sofia…; các Tiktoker: Đức Anh, Phạm Thoại, Tina Thảo Thi...

Đêm nhạc Hồ Ngọc Hà Love Songs diễn ra trong hai giờ tại quảng trường Ánh Trăng, Bà Nà THÀNH LUÂN – PHAN MẠNH PHÁT – JA HWI

Love Songs - Love Vietnam tại Bà Nà Hills gồm 2 phần. Ở phần 1, Hồ Ngọc Hà thể hiện lại những hit của chính mình, từng được cô biểu diễn ở các đêm Love Songs trước. Mở màn với ca khúc Chơi vơi được nhạc sĩ Hoài Sa (giám đốc âm nhạc của chương trình) phối mới với màu sắc âm nhạc cao trào, tiếp đó là liên khúc nhạc Pháp Comme Toi - Bang Bang, Hồ Ngọc Hà đã thực sự như một "hướng dẫn viên du lịch" đưa người nghe vào miền cảm xúc của âm nhạc, hòa quyện cùng cảnh sắc thiên nhiên trên đỉnh nói cao đan xen những công trình kiến trúc mang phong cách châu Âu cổ điển được xây dựng ở Bà Nà Hills.

Hồ Ngọc Hà được khán giả xem như một người kể chuyện tình bằng âm nhạc THÀNH LUÂN – PHAN MẠNH PHÁT – JA HWI

Tiếp đó, Hồ Ngọc Hà thể hiện liên khúc gồm các ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận, từng góp phần làm nên tên tuổi cô như: Tìm lại giấc mơ, Sao ta lặng im, Một lần cuối thôi, Hãy nói với em, Tội lỗi, Xóa ký ức, Gửi người yêu cũ. Loạt bài hát quen thuộc khiến khán giả bị cuốn theo, liên tục hát cùng Hồ Ngọc Hà, dùng đèn thắp sáng cả quảng trường Ánh Trăng. "Rút kinh nghiệm" ở kỳ Love Songs trước, lần này Hồ Ngọc Hà xuống tận những chỗ khán giả ngồi xa nhất để cùng hát, giúp không khí đêm nhạc trở nên "nóng" từ những phút đầu.



Hồ Ngọc Hà xuống tận hàng ghế khán giả để hát cho gần gũi mọi người THÀNH LUÂN – PHAN MẠNH PHÁT – JA HWI

Tiếp đó Hồ Ngọc Hà lần lượt trình bày lại loạt ca khúc sôi động Hãy thứ tha cho em, Xin hãy thứ tha với bản phối "bốc lửa", phô giọng hát nội lực, khỏe khoắn khi lên căng đầy những nốt cao nhất khiến người nghe "đã tai". Khi hát Cả một trời thương nhớ, Hồ Ngọc Hà chia sẻ về 'định mệnh' với Kim Lý, và xuống tận nơi ngồi vào lòng ông xã để hát. Phần 1 được khép lại với hai bản hit mới nhất của Hồ Ngọc Hà là Lời nói dối ngọc ngà, Cô đơn trên sofa cho thấy cô luôn bắt kịp xu hướng âm nhạc mới mẻ, trẻ trung, hiện đại của khán giả ngày nay, xứng với danh vị "nữ hoàng giải trí' suốt gần 20 năm qua.

Phần 2 của chương trình là những bài hát đình đám của các ca sĩ khác vào những năm 1990, 2000 được Hồ Ngọc Hà cover (hát lại). Hồ Ngọc Hà khiến khán giả bất ngờ khi xuất hiện cùng hai khách mời là 2 ca sĩ đàn em mà cô từng là huấn luyện viên trong các cuộc thi hát: Giang Hồng Ngọc (X-Factor 2014), Gigi Hương Giang (The Voice 2012). Cả ba ca sĩ hòa giọng trong liên khúc Đức Trí Ta chẳng còn ai - Có quên được đâu và Still loving you. Màn hòa giọng ăn ý của bộ ba được khán giả tán thưởng nồng nhiệt.

Hồ Ngọc Hà và ca sĩ Giang Hồng Ngọc, Gigi Hương Giang

Hồ Ngọc Hà hát Love Songs nội lực, đầy cảm xúc giữa quảng trường Ánh Trăng của Bà Nà Hills

Càng về cuối đêm nhạc, Hồ Ngọc Hà càng hát "cháy" hơn, cảm xúc trong giọng hát được chú trọng, khiến khán giả không thể ngồi yên với liên khúc nhạc Hoa lời Việt Những lời dối gian - Hoa tàn - Xa em kỷ niệm. Đây là những ca khúc được yêu thích hàng đầu những năm 1990-2000, vì vậy khi nhạc vừa cất lên, khán giả đã say sưa hát theo nữ ca sĩ.

Noo Phước Thịnh và Hồ Ngọc Hà có màn song ca ăn ý THÀNH LUÂN – PHAN MẠNH PHÁT – JA HWI

Một điểm nhấn của phần 2 là sự có mặt của khách mời Noo Phước Thịnh. Nam ca sĩ song ca với đàn chị hai liên khúc: Gạt đi nước mắt - I'm still loving you, Nỗi nhớ dịu êm - Nơi ấy bình yên. Sau đó, hai ca sĩ cùng thể hiện bài hit mới nhất của họ mang tên Ai chung tình bằng cô đơn. Hồ Ngọc Hà cho biết khi mời show diễn này, Noo Phước Thịnh đã không ngần ngại, mà lập tức nhận lời. Trong mắt cô, Noo là đàn em dễ mến và cô mong cả hai sẽ còn nhiều dịp hợp tác.

Hồ Ngọc Hà khoe quãng cao khi hát Trống vắng

Chương trình khép lại bằng liên khúc đậm chất rock Trống vắng - Trả nợ tình xa. Hồ Ngọc Hà đã hát như "rút ruột rút gan", khoe quãng giọng chạm tới cảm xúc của người nghe. Trên nền nhạc kịch tính của Trống vắng, Hồ Ngọc Hà có nhiều đoạn gằn giọng, phô diễn kỹ thuật hát nốt cao. Khán giả không ngớt dành cho Hồ Ngọc Hà những lời khen ngợi, hò reo thích thú trong đêm liveshow này, bởi sự bùng nổ cảm xúc và hình ảnh mãn nhãn trong show, cộng với màn trình diễn đầy thăng hoa của các nghệ sĩ trong ban nhạc Hoài Sa.

Không gian đêm nhạc tối 3.6 ở Bà Nà hills THÀNH LUÂN – PHAN MẠNH PHÁT – JA HWI

Hiệu ứng sân khấu, đồ họa mapping 3D hoành tráng kết hợp với ánh sáng, khói - lửa, pháo hoa... khiến khán giả choáng ngợp, góp phần tạo nên hiệu quả cho các màn trình diễn của Hồ Ngọc Hà. Đêm nhạc quả thật như một "bữa tiệc" trình diễn âm nhạc và ánh sáng mãn nhãn từ tổng đạo diễn Trần Thành Trung và đạo diễn hình ảnh Đinh Hà Uyên Thư.

Hồ Ngọc Hà đã thật sự chinh phục khán giả trong đêm nhạc Love Songs Đà Nẵng THÀNH LUÂN – PHAN MẠNH PHÁT – JA HWI

"Đặc sản" trong các đêm nhạc của Hồ Ngọc Hà là phần tâm sự, giao lưu của cô với các khách mời. Với Love Songs lần này, Hồ Ngọc Hà không ít lần khiến khán giả cười ồ vì sự hài hước và duyên dáng. Trong đó, cô không ngần ngại kể rằng mình và Kim Lý ở nhà cũng hay cãi cọ nhau, nhưng cô có bí quyết là mỗi lần bực mình sẽ 'mắng chồng' bằng giọng Quảng Bình. "Anh Kim có học tiếng Việt 10 năm cũng không hiểu tôi nói gì", Hồ Ngọc Hà cười nói.

Hồ Ngọc Hà và Thanh Hằng, Hương Giang tại liveshow THÀNH LUÂN – PHAN MẠNH PHÁT – JA HWI

Ngoài những phút giây hài hước khi nhắc về ông xã hay nói về khía cạnh tình yêu, màn trò chuyện giữa Hồ Ngọc Hà với khách mời là cô bạn thân Thanh Hằng mang đến nhiều khoảnh khắc xúc động. Khi được Hồ Ngọc Hà yêu cầu bật mí về danh tính người yêu, Thanh Hằng khéo léo từ chối nhưng lại bày tỏ sự ngưỡng mộ và khen ngợi cô bạn thân vì đã có một sự nghiệp ca hát thành công, một gia đình hạnh phúc và khiến cha mẹ tự hào. Đặc biệt, Thanh Hằng tiết lộ trong tương lai sẽ làm đám cưới và rất mong muốn Kim Lý - Hồ Ngọc Hà cũng sẽ làm đám cưới trong năm nay hoặc năm sau.

Clip toàn cảnh 2.000 khán giả và nghệ sĩ tham gia các hoạt động Love Songs Đà Nẵng của Hồ Ngọc Hà vào chiều tối 3.6

Trước gần 2.000 khán giả, Hồ Ngọc Hà đã hứa nếu Thanh Hằng cưới thì cô cũng sẽ cưới. Còn Kim Lý sau liveshow, ở buổi tiệc thân mật với khách mời giới hạn, cũng đã hồi đáp: "Tất nhiên sẽ cưới Hồ Ngọc Hà và sẽ cưới vào cuối năm nay!" trong sự bùng nổ tiếng hò reo của những vị khách tại bữa tiệc.