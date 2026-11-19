Tại sự kiện, Hồ Ngọc Hà chia sẻ về quá trình thực hiện album, những thay đổi trong tư duy âm nhạc cũng như quan điểm của cô trước câu chuyện tạo hit và giữ sức hút sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Album lần này mang đến những lựa chọn âm nhạc khác với hình ảnh quen thuộc trước đây của Hồ Ngọc Hà. Nữ ca sĩ cho biết quá trình thu âm không hề dễ dàng, đặc biệt khi cô muốn thử nghiệm cách xử lý ca khúc, thay đổi kỹ thuật và tìm kiếm màu sắc mới cho giọng hát.

Với R&B, cô phải điều chỉnh cách hát, từ nhả chữ, luyến láy đến cách thể hiện cảm xúc, thay vì giữ nguyên lối hát ballad vốn quen thuộc. “R&B có cách hát khác ballad, từ cách xử lý câu chữ đến những đoạn luyến láy. Tôi muốn thay đổi nhưng vẫn giữ được chất riêng của mình. Trong quá trình làm album, có những lúc thu âm rất khó, phải chỉnh sửa và làm đi làm lại nhiều lần. Nhưng khi nghe lại thành phẩm, tôi cảm thấy hài lòng”, cô chia sẻ.

Thanh Hằng đến mừng Hồ Ngọc Hà ra mắt album sau 12 năm Ảnh: A.H

Như Vân rạng rỡ khi hội ngộ Hồ Ngọc Hà tại sự kiện Ảnh: A.H

Nhìn lại chặng đường hoạt động, Hồ Ngọc Hà thừa nhận mỗi nghệ sĩ đều có thời kỳ đỉnh cao riêng. Cô từng có giai đoạn liên tục sở hữu những ca khúc được khán giả yêu thích, nhưng không vì thế mà đặt áp lực phải tái lập thành tích tương tự ở hiện tại.

Nữ ca sĩ cho rằng khán giả đôi khi đến với nghệ sĩ vì những ca khúc cũ, bởi đó là ký ức và dấu ấn đã gắn bó với họ. Những sản phẩm mới chưa chắc tạo được sức lan tỏa như mong muốn, nhưng điều đó không đồng nghĩa nghệ sĩ ngừng sáng tạo hay đóng góp.

“Điều tôi mong nhất là khi mọi người nghe đến mình sẽ cảm thấy cô này biết học hỏi, vẫn mới mẻ, không bị lỗi thời, không bị cũ kỹ và luôn có một sự biến hóa khôn lường”, nữ ca sĩ bộc bạch.

Hồ Ngọc Hà cũng nhắc đến những nghệ sĩ quốc tế như Beyoncé. Cô cho rằng khán giả đến với các buổi biểu diễn đôi khi vẫn muốn nghe những ca khúc quen thuộc đã gắn với tên tuổi nghệ sĩ. Vì vậy, việc một nghệ sĩ có những giai đoạn rực rỡ với nhiều bản hit là điều tự nhiên, song cô vẫn mong bản thân có thể tiếp tục làm mới mình.

Với Hồ Ngọc Hà, âm nhạc không chỉ là câu chuyện về thành công hay những ca khúc được số đông yêu thích. Cô muốn được tiếp tục học hỏi, thử nghiệm và tìm thấy niềm vui trong quá trình làm nghề, thay vì chỉ nhìn vào những thành tích đã đạt được. Album Vol.8 cũng là cách nữ ca sĩ thể hiện mong muốn ấy, khi cô không muốn lặp lại chính mình mà tiếp tục tìm kiếm những trải nghiệm mới trong âm nhạc.

Hồ Ngọc Hà không đặt nặng chuyện tạo hit

Hồ Ngọc Hà cho rằng thị trường âm nhạc hiện nay có nhiều thay đổi, thị hiếu khán giả cũng đa dạng hơn. Việc tạo ra một ca khúc có sức lan tỏa rộng không còn dễ dàng như trước, khi người nghe có nhiều lựa chọn và mỗi nghệ sĩ theo đuổi một màu sắc riêng.

Hồ Ngọc Hà tình tứ bên ông xã Kim Lý tại sự kiện Ảnh: A.H

Theo nữ ca sĩ, đây cũng là điều tích cực bởi nghệ sĩ có thể thoải mái thể hiện cá tính, thay vì chạy theo những công thức dễ thành công nhưng không thực sự phù hợp với mình. “Tôi vẫn mong khán giả yêu thích sản phẩm của mình. Nhưng trước hết, tôi phải yêu sản phẩm đó đã. Nếu mình làm một thứ không đúng với màu sắc, không khiến mình cảm thấy vui thì rất khó để đi đường dài. Tôi nghĩ âm nhạc có nhiều đối tượng khán giả, mỗi người sẽ tìm thấy điều mình yêu thích”, Hồ Ngọc Hà bày tỏ.

Trong album Vol.8, ca khúc Mỗi anh thôi có sự kết hợp cùng Hà Anh Tuấn. Nữ ca sĩ tiết lộ ban đầu cô dự định thể hiện bài hát một mình, nhưng khi nghe kỹ phần lời và giai điệu, cô nhận thấy có những đoạn phù hợp hơn khi được thể hiện qua giọng hát nam và nữ.

Hồ Ngọc Hà sau đó gửi bản demo cho Hà Anh Tuấn. Khi nhận được sự đồng ý của nam ca sĩ, cô cảm thấy vui vì có thêm một màu sắc khác cho ca khúc. Cô cho biết bản thân trân trọng sự đồng hành của Hà Anh Tuấn, từ việc thu âm đến quá trình quay hình, khi cả hai kiên nhẫn thực hiện nhiều lần để có được sản phẩm hoàn chỉnh.