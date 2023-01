Hồ Ngọc Hà xin lỗi Mỹ Tâm nếu có 'bất kỳ sự so sánh nào'

Tối 5.1, khi cùng xuất hiện tại lễ trao giải Làn sóng xanh, Mỹ Tâm và Hồ Ngọc Hà có động thái đáng chú ý khi chạm mặt tại hậu trường. Cả hai thoải mái trò chuyện, chụp hình cùng nhau. Giọng ca Cô đơn trên sofa thân thiết ôm lấy đàn chị, còn Mỹ Tâm cũng gây bất ngờ khi nựng má bà mẹ ba con. Động thái của hai nghệ sĩ được cộng đồng mạng đặc biệt quan tâm.

Trên trang cá nhân, Hồ Ngọc Hà cũng đăng tải hình ảnh thân thiết bên Mỹ Tâm trong sự kiện tối 5.1 kèm những chia sẻ về mối quan hệ với đàn chị. Giọng ca Cô đơn trên sofa viết: “Không lúc nào gặp gỡ mà chị không hỏi thăm. Chị là đàn chị. Nên lỡ có những bài viết hay bất kỳ một sự so sánh nào Hà cũng muốn xin lỗi chị vì đó là điều không nên có. Gần đến sinh nhật mong chị luôn thật nhiều sức khỏe, xinh đẹp và luôn vững phong độ như vậy".





Nhiều khán giả hào hứng trước cuộc hội ngộ của Hồ Ngọc Hà và Mỹ Tâm. Tuy nhiên cũng có ý kiến trái chiều liên quan đến dòng chia sẻ “lỡ có những bài viết hay bất kỳ một sự so sánh nào Hà cũng muốn xin lỗi chị vì đó là điều không nên có” của bà mẹ ba con. Một tài khoản bình luận: “Nếu chị không nói vậy thì mắc gì có mà xin lỗi”. Người xem khác phản hồi: “Có ai nói hay so sánh gì đâu, tự chị nói đấy chứ”. “Cho hỏi so sánh gì vậy, chị ngộ nhỉ”, một cư dân mạng ý kiến.

Suốt nhiều năm qua, Hồ Ngọc Hà và Mỹ Tâm thường bị đặt lên bàn cân so sánh vì sở hữu lượng khán giả đông đảo và hoạt động sôi nổi trong lĩnh vực giải trí. Thậm chí, từng có thời điểm FC của cả hai bùng nổ tranh cãi để bảo vệ thần tượng của mình sau khi Hồ Ngọc Hà vượt qua "họa mi tóc nâu” chiến thắng một giải thưởng năm 2012. Chính điều đó đã khiến cặp đôi vướng tin đồn bất hòa thời gian qua. Tuy nhiên, động thái mới đây của hai nghệ sĩ đã phần nào phủ nhận thông tin mâu thuẫn mà cư dân mạng đồn đoán.