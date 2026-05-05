Hồ núi Lớ chưa được phép biểu diễn flyboard

Chiều 5.5, Sở Du lịch Ninh Bình đã có thông tin chính thức về sự cố flyboard ở hồ núi Lớ (P.Hoa Lư, Ninh Bình) xảy ra sáng 3.5.

Nam vận động viên và du khách trước khi rơi xuống nước ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo Sở Du lịch Ninh Bình, hoạt động trình diễn flyboard ở hồ Kỳ Lân (P.Hoa Lư, Ninh Bình) từ ngày 30.4 đến 2.5 có kế hoạch cụ thể và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

Chương trình do Công ty CP Du lịch Hoa Lư (Ninh Bình) phối hợp với Công ty TNHH Thương hiệu đào tạo lướt ván diều chuyên nghiệp tổ chức.

Trong khoảng thời gian trên, việc trình diễn flyboard diễn ra an toàn, thu hút lượng lớn du khách và người dân trong dịp lễ 30.4 - 1.5.

Đến ngày 3.5, Công ty CP Du lịch Hoa Lư và Công ty TNHH Thương hiệu đào tạo lướt ván diều chuyên nghiệp phối hợp tổ chức khảo sát, thử nghiệm kỹ thuật trình diễn flyboard tại hồ núi Lớ (cách hồ Kỳ Lân khoảng 200 m). Tuy nhiên, hồ núi Lớ không phải là khu vực được phép biểu diễn chính thức flyboard.

Người dân và lực lượng cứu hộ cứu vớt nam vận động viên ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Đến khoảng 10 giờ 30 ngày 3.5, nam vận động viên điều khiển flyboard tại hồ núi Lớ cùng nữ du khách đang trải nghiệm trò chơi thì bất ngờ thiết bị mất kiểm soát, khiến cả hai rơi xuống nước và bị chìm.

Ít giây sau, nữ du khách nổi lên mặt nước và bơi tới chiếc ca nô gần vị trí gặp nạn. Vận động viên điều khiển flyboard bị mắc kẹt bởi thiết bị gắn ở chân nên chìm xuống nước, không thể tự thoát thân.

Ngay sau khi phát hiện sự cố, người dân và lực lượng hỗ trợ đã điều khiển thuyền tìm kiếm, cứu vớt được nam vận động viên. Nạn nhân khi được đưa lên mặt nước đã bị ngạt nước, bất tỉnh và được đưa ngay đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình cấp cứu.

May mắn nam vận động viên điều khiển flyboard được cấp cứu kịp thời và đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe đang dần ổn định.

Bước đầu xác định có thể do rác thải, vật cản trong môi trường nước bị cuốn vào hệ thống hút - dẫn nước của mô tô nước (Jetski), làm gián đoạn áp lực nước cung cấp cho thiết bị flyboard, dẫn đến mất ổn định khi vận hành khiến cho vận động viên và du khách rơi xuống nước.

Sau đó, hoạt động flyboard đã phải tạm dừng để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn diện; đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra hệ thống thiết bị, đánh giá lại điều kiện khu vực hoạt động, bổ sung các phương án bảo đảm an toàn...

Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình đã yêu cầu các đơn vị tổ chức sự kiện nghiêm túc rà soát, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân; yêu cầu thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật về tổ chức hoạt động thể thao, du lịch có yếu tố mạo hiểm. Đồng thời, chỉ xem xét việc tiếp tục tổ chức hoạt động khi đảm bảo đầy đủ điều kiện an toàn theo quy định.

Flyboard là trò chơi mạo hiểm, sử dụng động cơ phản lực để hút nước, đẩy cơ thể lên không trung và thực hiện các động tác kỹ thuật. Flyboard du nhập Việt Nam từ khoảng 12 năm trước tại Nha Trang.