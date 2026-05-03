Du lịch Tin tức - Sự kiện

Vận động viên và du khách gặp nạn khi chơi flyboard tại Ninh Bình

Minh Hải
03/05/2026 22:41 GMT+7

Flyboard - trò chơi mạo hiểm lần đầu tiên có mặt ở Ninh Bình, được trình diễn trong dịp lễ 30.4 và 1.5 đã gặp sự cố vào sáng 3.5 khiến cả vận động viên và du khách chìm xuống nước.

Khoảng 10 giờ 30 ngày 3.5, nam vận động viên điều khiển flyboard tại hồ núi Lớ (P.Hoa Lư, Ninh Bình) cùng nữ du khách đang trải nghiệm trò chơi thì bất ngờ thiết bị mất kiểm soát khiến cả hai rơi xuống nước và bị chìm. 

Ít giây sau, nữ du khách nổi lên mặt nước và bơi tới chiếc ca nô gần vị trí gặp nạn. Riêng vận động viên điều khiển flyboard bị mắc kẹt bởi thiết bị gắn ở chân nên chìm xuống nước, không thể tự thoát thân.

Ngay sau khi phát hiện sự cố, người dân và lực lượng hỗ trợ đã điều khiển thuyền tìm kiếm, cứu vớt được nam vận động viên. Nạn nhân khi được đưa lên mặt nước đã bị ngạt nước, bất tỉnh và được đưa ngay đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình cấp cứu.

May mắn nam vận động viên điều khiển flyboard được cấp cứu kịp thời và đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe đang dần ổn định.

Sau khi xảy ra vụ việc, hoạt động biểu diễn, trải nghiệm flyboard đã tạm dừng để đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn cao nhất.

Từ ngày 30.4 - 2.5, tại hồ Kỳ Lân tổ chức trình diễn flyboard. Đến sáng 3.5, tổ chức cho du khách trải nghiệm ở hồ núi Lớ thì gặp sự cố nêu trên. Đây là lần đầu tiên flyboard được trình diễn và cho du khách trải nghiệm ở Ninh Bình.

Flyboard là trò chơi mạo hiểm, sử dụng động cơ phản lực để hút nước, đẩy cơ thể lên không trung và thực hiện các động tác kỹ thuật. Flyboard du nhập Việt Nam từ khoảng 12 năm trước tại Nha Trang.

