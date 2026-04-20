Du lịch Tin tức - Sự kiện

Ninh Bình có khách sạn quốc tế đầu tiên

Lê Nam
20/04/2026 10:58 GMT+7

Ninh Bình, địa phương vừa đón hơn 1 triệu khách quốc tế trong quý 1/2026 vừa chính thức có khách sạn mang thương hiệu quốc tế đầu tiên đi vào hoạt động.

Theo thông tin công bố, Pullman Ninh Bình đã chính thức khai trương, trở thành khách sạn quốc tế đầu tiên hoạt động tại địa phương này. Dự án do thương hiệu Pullman Hotels & Resorts quản lý, thuộc hệ sinh thái của Tập đoàn Accor một trong những tập đoàn khách sạn lớn trên thế giới.

Nằm cách Hà Nội khoảng 2 giờ di chuyển, Ninh Bình từ lâu đã nổi tiếng với các danh thắng như Tràng An, Tam Cốc hay cố đô Hoa Lư. Những năm gần đây, lượng khách đến địa phương này tăng trưởng mạnh, đặc biệt là khách quốc tế tìm kiếm trải nghiệm thiên nhiên và văn hóa bản địa. Hạn chế du lịch Ninh Bình là thiếu các cơ sở lưu trú đạt chuẩn quốc tế, nhất là ở phân khúc cao cấp. Điều này khiến thời gian lưu trú của khách còn ngắn, chi tiêu chưa cao và khó thu hút các nhóm khách MICE hoặc khách nghỉ dưỡng dài ngày.

Đại diện đơn vị vận hành cho biết, việc đưa thương hiệu vào Ninh Bình hướng tới thiết lập chuẩn mực mới cho phân khúc khách sạn cao cấp tại đây. Pullman Ninh Bình có 283 phòng và suite hiện đại, tất cả đều có ban công hướng cảnh quan núi đá vôi. Khách sạn sở hữu không gian hội nghị 1.700 m² với ballroom và phòng họp linh hoạt, phù hợp tổ chức sự kiện lớn. Dịp khai trương, giá phòng từ 3,3 triệu đồng/đêm kèm ưu đãi.

Ninh Bình với các danh thắng nổi bật như Quần thể danh thắng Tràng An, Tam Cốc hay Cố đô Hoa Lư

Theo Sở Du lịch Ninh Bình, trong quý 1/2026, toàn tỉnh ước đón gần 9,9 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế vượt mốc 1 triệu lượt. Tổng doanh thu từ hoạt động du lịch đạt hơn 10.053 tỉ đồng, con số này tăng gần 60% so với cùng kỳ năm 2025. Riêng trong tháng 3, lượng khách đến Ninh Bình đạt hơn 4,1 triệu lượt. Dòng khách tăng nhanh không chỉ phản ánh nhu cầu du lịch phục hồi mà còn cho thấy hiệu quả của các chương trình kích cầu và nâng cao chất lượng dịch vụ.

