Hồ Quang Hiếu lái xe máy rước cô dâu cao 1m8

Trưa 15.9 ca sĩ Hồ Quang Hiếu và Tuệ Như tổ chức lễ vu quy ấm cúng, mang đậm nét miệt vườn miền Tây tại quê nhà cô dâu ở Cà Mau. Điểm nhấn là hình ảnh chú rể rước dâu bằng chiếc xe gắn máy cũ kiểu thập niên 90 rước cô dâu, gợi lại những đám cưới miền quê xưa mộc mạc và gần gũi, khiến quan khách thích thú.

Hồ Quang Hiếu rước dâu bằng xe máy ẢNH: NVCC

Hồ Quang Hiếu cùng vợ, con trai và thú cưng ẢNH: NVCC

Đám cưới Hồ Quang Hiếu theo phong cách miền Tây miệt vườn ẢNH: NVCC

Ca sĩ Hồ Quang Hiếu và người mẫu Tuệ Như công khai quan hệ tình cảm vào tháng 4.2023, ba tháng sau khi bắt đầu hẹn hò. Một tháng sau, cả hai hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn. Đến tháng 8.2023 cặp đôi tổ chức lễ đính hôn tại Cà Mau trước khi dọn về chung sống và đón con trai đầu lòng vào đầu năm 2025.

Sau lễ vu quy và tiệc chiều tại Cà Mau, Hồ Quang Hiếu và Tuệ Như dự kiến tổ chức tiệc báo hỷ tại một resort ở TP.HCM vào ngày 19.9 với gia đình họ hàng và bạn bè thân thiết.